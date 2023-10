Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 ottobre 2023: le previsioni segno per segno

Una domenica straordinariamente calda e promettente, ma le cose non andranno per il meglio per tutti i segni dello zodiaco. Allora scopriamo cosa c’è da sapere secondo l’ultimo oroscopo dell’8 ottobre di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: Siete reduci da un periodo molto complicato e di apprensione, durante il quale siete stati preoccupati per qualcuno o per una questione familiare, o magari proprio per voi stessi; il peggio sembra essere passato e ora potete respirare, tuttavia tenete alta la guardia perché ci sarà ancora da discutere per qualcosa. Il vostro desiderio di libertà è molto forte, potreste persino decidere di buttare all’aria situazioni che vi tengono vincolati… in ogni caso c’è un problema spinoso di cui occuparsi il prima possibile, Mercurio in opposizione determina la voglia di fare chiarezza!

Oroscopo Toro Paolo Fox: State vivendo una fase di grande nervosismo, come previsto dall’Oroscopo di Paolo Fox, ma allo stesso tempo volete evitare a tutti i costi incomprensioni, tensioni e litigi: non avete voglia di alzare la voce e andare a brutto muso contro qualcuno, specie se si tratta di rivangare questioni passate, perciò dovrete far leva su tutta la diplomazia possibile! Alcuni nodi, in ogni caso, sono giunti al pettine e presto si arriverà ad una resa dei conti per chiarire una questione una volta per tutte. Nelle società ci vorrà un po’ di pazienza, così come nelle situazioni condivise servirà il buon vecchio “buon viso a cattivo gioco”.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: La Luna in buona posizione favorisce i chiarimenti in questa domenica, soprattutto quelli d’amore: se in una coppia c’è un terzo incomodo bisogna parlare con franchezza e affrontare il problema. Proprio nei sentimenti potreste vivere ore di disagio, la fatica si fa sentire e nella prima metà della prossima settimana emergeranno problemi. Avete la testa piena di pensieri e regna la confusione, l’ideale sarebbe fermarsi un attimo e riordinare le idee, fare ordine tra il caos e ripartire!

Oroscopo Cancro Paolo Fox: State finalmente recuperando dalle scorie di una settimana agitata, il 12 ottobre Marte tornerà favorevole e vi lancerà ancor di più! Siete stanchi e per ogni cosa sembra che dobbiate abbattere un muro o partire da zero, Chi ha aperto da poco un’azienda o un’attività, o comunque ha cambiato lavoro, deve prendere atto della novità il prima possibile. Il salto di un ostacolo non è mai facile ma l’importante è arrivare al traguardo, possibilmente da primi!

Oroscopo Leone Paolo Fox: In questa fase della vostra vita avete imparato a solcare anche i mari agitati senza smarrire la bussola. Sapete adattarvi ad ogni situazione e nulla vi scalfisce, anche perché avete una fede incrollabile nei vostri mezzi e sapete come usare il vostro carisma. Dovrete cercare di tenere a bada il vostro desiderio di spendere troppo e di fare acquisti compulsivi, altrimenti le vostre finanze ne risentiranno. Il lavoro potrebbe richiedere qualche sforzo e qualche sacrificio in più, ma avete le spalle larghe anche per affrontare queste traversie. In queste giornate siete pervasi dai dubbi, o quanto meno c’è un tarlo che vi infastidisce e non vi fa stare tranquilli… tuttavia avete un cielo convincente, favorevole soprattutto nei rapporti (amore, famiglia e amicizie). Avete una marcia in più che, appunto, vi aiuterà a mettere alle spalle le indecisioni perciò dovete solo cercare di non infilarvi (e impantanarvi) in situazioni complicate, in modo da preservare questo periodo positivo e soprattutto la vostra libertà! Passionalità altissima in queste ore, la voglia di amare senza limiti vi porterà a vivere bei momenti con il partner o (per i single) con una persona senza impegno! Qualcuno, inoltre, potrebbe trovare la forza di dire “basta” ad una storia che non funziona più.

Oroscopo Vergine Paolo Fox: Stanchezza e agitazione “coloreranno” questa domenica, soprattutto la seconda parte: non dovete pensare troppo al passato, specialmente se vi fa quest’effetto, andate avanti per la vostra strada e non arrabbiatevi per tutto! C’è da dire anche che siete preoccupati e nervosi per questioni di soldi, di famiglia o di casa e alcune di queste faccende sono decisamente importanti. Cercate di stare più tranquilli, di trovare modi per rilassarvi e allontanarvi da impegni faticosi (magari anche inutili). Soprattutto non perdete di vista l’ottimismo e resistete fino all’inverno, stagione che si rivelerà fonte di novità e di occasioni importanti.

Oroscopo Bilancia Paolo Fox: Marte prosegue il transito in questo segno e continua ad inviare segnali di allarme, meglio evitare di compiere adesso scelte immediate perché ci sono blocchi da superare e situazioni da chiarire! C’è anche molta stanchezza da smaltire, oppure a qualcuno verrà chiesto di lavorare con persone diverse e in altri ambienti. State cercando di mantenere l’equilibrio ma non sempre è possibile gestire tutto al meglio, può capitare di dover rinunciare a qualcosa in favore di un’altra perché è così che va la vita! In amore invece si procede bene: le problematiche che vi infastidivano di recente sembrano essere superate, il Sole e Mercurio nel segno favoriscono un riavvicinamento importante!

Oroscopo Scorpione Paolo Fox: Protagonista di questi giorni è il lavoro, il che da una parte è un bene perché stanno per arrivare grandi novità… dall’altra però c’è una grande stanchezza da smaltire e alcune collaborazioni dovranno essere gestite con una nuova logica. Entrate in una domenica un po’ faticosa in cui c’è una sensazione di disagio ma le vittorie non mancheranno, nonostante ansie e dubbi alla fine riuscirete a spuntarla! Dovete essere presenti a voi stessi e contare sulle vostre forze perché non sempre si può contare su aiuti e favori dall’esterno.

Oroscopo Sagittario Paolo Fox: Avete voglia di superare alcune incomprensioni del passato che vi tengono ancora in agitazione, tuttavia dovrete capire se chi sta al vostro fianco è disposto a tornare su tali questioni (soprattutto se sono strettamente di coppia e hanno creato problemi o incrinato una situazione). Sul lavoro, invece, potreste dare un impulso nuovo per incoraggiare chi è demotivato o svegliare coloro che stanno battendo la fiacca: è il momento di studiare nuove strategie per arrivare a un buon risultato, sarà favorito chi è appassionato del settore di cui si sta occupando. Sfruttare una delle vostre qualità principali, ovvero capire quando è il momento di agire e di non risparmiarsi quando c’è da fare!

Oroscopo Capricorno Paolo Fox: É il momento di fare mente locale sulle finanze e sull’aspetto economico: non fate il passo più lungo della gamba se le risorse non sono infinite, meglio ideare un piano per agire ma senza rischiare tutto! Chi sta portando avanti un progetto potrebbe aver bisogno di un prestito o di un mutuo per finanziarlo, trovare un accordo e avere garanzie: non bisogna arrendersi nemmeno quando le cose sembrano andare male, la perseveranza è spesso ciò che fa la differenza tra il riuscire e il fallire! Quello di ottobre sarà un mese positivo per le relazioni d’amore, intanto vi ci vorrebbe una giornata interamente dedicata al recupero psicofisico.

Oroscopo Acquario Paolo Fox: La Luna opposta crea qualche problema in questa domenica, qualcosa non quadra e chi ha lasciato il certo per l’incerto sta iniziando a pentirsi! L’ambiente che avete attorno vi fa innervosire, sembra come se ogni giorno ci sia una polemica da affrontare… non fatevi coinvolgere e andate avanti per la strada che avete deciso di percorrere! Chi sta vivendo una storia noiosa da anni potrebbe dar spazio a qualcosa di nuovo, attenzione solo a non tenere in piedi due relazioni contemporaneamente; le coppie stabili, invece, stanno pensando di fare un salto di qualità nel rapporto o di rinforzarlo! Allarme ritardi sul lavoro, lo spirito polemico si farà sentire in maniera netta.

Oroscopo Pesci Paolo Fox: Dopo giornate fastidiose e tese finalmente è giunta l’ora del recupero: di recente avete messo l’amore in secondo piano perché eravate concentrati su questioni di lavoro o di soldi, ora è tempo di recuperare i sentimenti e affrontare un problema laddove ci fosse. Dal 9 ottobre Venere in opposizione crea ulteriori perplessità quindi meglio farlo il prima possibile! In questo periodo si rischia di parlare troppo e bisogna essere cauti, soprattutto nei rapporti con le persone care, perché da una frase mal detta potrebbe nascere una polemica.