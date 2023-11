Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 novembre 2023: le previsioni segno per segno

Le ultime novità astrali contenute nel nuovo oroscopo del giorno di Paolo Fox. Il famoso astrologo ha formulato le sue previsioni dedicate alla giornata di mercoledì 8 novembre.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: Venere in opposizione disseminerà vari ostacoli nel percorso della coppia. Dovrete cercare di stare più insieme alla vostra dolce metà, mettendo da parte il lavoro e le questioni pratiche. Se state lavorando ad un progetto importante, nel fine settimana potreste avere delle idee brillanti che potrebbero imprimere una svolta. Cercate anche di dosare bene le energie, evitando di strafare o di oberarvi di impegni e di obblighi.

Oroscopo Toro Paolo Fox: Si allargano le maglie della rete tessuta dai pianeti sfavorevoli che hanno causato fastidio nella vostra vita. Da metà ottobre le provocazioni sono state esagerate, c’è anche chi è stato preoccupato per il partner. Adesso è arrivato il momento giusto per cercare di ricomporre le crisi che non siete riusciti ad arginare anche a causa di un orgoglio eccessivo. I problemi che hanno complicato il matrimonio o le unioni da parte vostra possono essere risolti, ma bisogna vedere cosa ne pensa la persona amata. Marte resta opposto, ciò significa incidenti di percorso, dal mese scorso c’è chi è stato male oppure si è dovuto fermare per questioni tecniche. In questa ultima parte di novembre le occasioni non mancheranno se le cercate.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: Sono giornate in cui qualcuno potrebbe innervosirsi, per ritrovare un po’ di tranquillità, bisogna solo farsi scivolare le cose addosso. Momento particolare per le spese, tra l’altro è probabile che ci sia qualcosa di strano nell’ambito del lavoro, c’è da affrontare un piccolo problema e ci vuole un po’ di giudizio nel fare le cose. La novità del periodo è il nuovo transito di Venere. Se una persona vi affascina non temete di perdere la vostra libertà, quando un cielo è attivo come questo di novembre, possono succedere più situazioni intriganti e bisogna solo scegliere quella giusta.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: In questi giorni le uniche problematiche sono quelle legate alla famiglia e all’amore. Qualcuno sarà impegnato o indeciso su fronti diversi. Se si parla di dispute tra genitori e figli bisogna utilizzare un po’ di moderatezza, anche perché le giornate di giovedì e venerdì potrebbero essere un pochino più faticose. Stelle migliori in ambito lavorativo, il cielo può aiutare a chiudere un affare, guadagnare qualcosa in più, dipende da ciò che fate e dalle vostre ambizioni. È iniziato un periodo in cui, se volete, potete cambiare vita. Per oggi, evita polemiche inutili.

Oroscopo Leone Paolo Fox: Il nuovo transito di Venere può aiutare anche quelli che sono rimasti soli da tanto tempo. È pur vero che questo segno non si accontenta del primo arrivato, prima di innamorarsi ha bisogno di valutare emozioni diverse. L’umore che vi troverete a vivere spesso in questa giornata è quello di chi non vuole avere più la pazienza di risolvere i problemi altrui. Questo il nocciolo della situazione. Da un po’ di tempo siete diventati un parafulmine o il presunto responsabile di complicazioni di cui non avete colpa, e trovare alleati degni della vostra onestà mentale non è così facile.

Oroscopo Vergine Paolo Fox: Entro la fine del mese è possibile che ci sia da mettere a posto una questione di carattere finanziario, le giornate del 14 e 15 da questo punto di vista saranno importanti. Ci sarà quasi più da fare nel lavoro che in amore. È un momento particolare per i sentimenti, i figli potrebbero essere fonte di qualche problema o ansia. Chi è reduce da una separazione a volte sembra abbia superato tutto, in altri momenti si sente sconfortato e a disagio. Comunque, bisogna evitare di tornare al passato o rimanere vittima di ricordi spiacevoli. Per fortuna le coppie forti avranno modo di superare gli ostacoli e impostare iniziative alla luce di novità in arrivo per dicembre.

Oroscopo Bilancia Paolo Fox: Si potrebbe affermare che il recupero è vicino, Venere continua a transitare nel segno, questo è il periodo migliore per le coppie che possono e vogliono avere un figlio e in generale per chi desidera fare un passo importante che riguarda la casa, un’acquisizione. Rispetto agli inizi del mese scorso, quando c’è stato un blocco o un problema personale, la vita intima funziona meglio, e, se c’è chi non soddisfa il vostro cuore, non esiterete a cercare qualcosa di nuovo altrove. Cielo fertile per tutti quelli che possono lavorare grazie all’ingegno e che hanno estro creativo.

Oroscopo Scorpione Paolo Fox: Paolo Fox spera che molti dubbi si siano diradati, è bello guardare il mondo dall’alto, nel vostro caso è essenziale perché solo quando vi staccate dalla realtà quotidiana state bene. Tuttavia, non bisogna isolarsi, anche se siete selettivi, non significa che non siete pronti a condividere con chi vi circonda le vostre scoperte. Quello che fate, pensate e realizzate deve funzionare nel sociale, vi sentite bene quando siete di aiuto agli altri. Con il Sole nel segno assieme a Marte non manca una grande vitalità, e proprio il lavoro può essere in recupero. In amore chi è solo dovrebbe guardarsi attorno perché entro dicembre potrebbe nascere una bella emozione o un’amicizia intrigante, si registra un po’ di stanchezza.

Oroscopo Sagittario Paolo Fox: A parte qualche breve momento noioso, la giornata è favorevole. Le stelle si accingono a tornare dalla vostra parte, come Mercurio che entra nel segno venerdì e il Sole che arriva il 22. Ecco perché chi ha voluto rivedere un accordo, un contratto, non se n’è pentito. E’ possibile che ci sia da affrontare nell’ambito del lavoro una spiacevole competizione, che voi non avete cercato. A quelli che riconoscono il proprio valore e sono pronti all’azione, Paolo Fox augura di manifestare ancora di più la creatività e il desiderio di emergere. Questa fine dell’anno aiuta a ritornare vitali, capaci di rispondere in modo costruttivo a ogni richiamo che arriva dall’esterno, senza timori o eccessive prevenzioni.

Oroscopo Capricorno Paolo Fox: Dovete sbrigarvela tutta da soli come al solito e per questo le giornate diventano faticose. Ogni attività che sia ben condotta porta al successo. Siate fermi nei vostri propositi e non date troppo peso alle critiche degli invidiosi. Per fortuna, avete le spalle larghe! Ci sarà un momento di grande agitazione a metà settimana, alcune prove restano da superare. Un argomento in revisione è l’amore, si deve iniziare a pensare a una nuova programmazione della vita sentimentale. Anche le coppie che si vogliono bene stanno pensando a un problema che riguarda la casa e che comporta una gran fatica. Le vostre idee non sempre saranno capite, i nuovi amori non portano subito vantaggi. Ci sarà da rivedere il proprio ruolo in un rapporto.

Oroscopo Acquario Paolo Fox: Se un progetto è partito male non bisogna disperare, già da venerdì le stelle torneranno attive. Se siete alla ricerca di una vostra identità lavorativa pensa che è grazie alla creatività e all’originalità che riuscite a dare il meglio. Importante fare attenzione alle questioni finanziarie, perché le scelte di libertà comportano compromessi da questo punto di vista. Se c’è una persona che rema contro di voi potreste metterla in un angolo. Una nuova conoscenza, adesso che Venere è favorevole, potrebbe diventare qualcosa di importante. Per chi è solo da tempo è difficile accettare l’idea di un rapporto fisso, sarà più utile concedersi in un legame part-time. A novembre la trasgressione è facile da desiderare.

Oroscopo Pesci Paolo Fox: La Luna è contraria e può causare rallentamenti nel corso della giornata, un ritardo, ma nulla che possa condizionare le vostre scelte o creare presupposti negativi. In linea generale è un mercoledì a favore, si può dire che il cielo è quasi tutto dalla vostra parte. Quando sentite crescere una forte ansia, fermatevi e respirate. In un infinito universo c’è un luogo dove ogni cuore può rilassarsi, osservate la poesia che c’è in ogni incontro, in ogni amicizia, in ogni amore e cosa che ami. Quante volte vi soffermate a guardare un fiore, un animale che gioca, un bimbo che fa una smorfia, insomma, tutti piccoli dettagli che gli altri ignorano e trovano marginali ma che per voi, al contrario, sono la riprova che la vita è un’esperienza meravigliosa.