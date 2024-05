Oroscopo Paolo Fox 8 maggio 2024: le previsioni segno per segno

Negli ultimi mesi avete accumulato maggiori incertezze che hanno condizionato anche l’approccio con le altre persone? O siete stati in grado di fluire più liberamente le vostre passioni e le vostre emozioni? Scopriamolo leggendo tutto quello che c’è da sapere per la giornata di mercoledì secondo l’oroscopo del giorno di Paolo Fox dell’8 maggio.

Oroscopo Ariete: Nel corso di questa settimana, come abbiamo detto ripetutamente, si sta risvegliando un sentimento per una persona importante. Rispetto alla settimana scorsa, state vivendo sicuramente una fase molto più serena e tranquilla in cui ci sarà anche modo di programmare qualcosa di importante insieme alla vostra dolce metà, magari un viaggio oppure una convivenza. Ci sarà da risolvere qualche piccolo problema in casa che comporterà un esborso economico. Cercate di gestire con moderazione i vostri soldi ed evitate colpi di testa.

Oroscopo Toro: La presenza di Venere nel segno vi induce a far fluire più liberamente le vostre passioni e le vostre emozioni. Se una storia non è più intrigante per voi, questo è il momento giusto per valutare bene la situazione e decidere cosa volete fare in futuro. Entro metà giugno dovrete prendere delle decisioni importanti che riguardano soprattutto il lavoro. Si tratta di scelte che non potranno essere più procrastinate. Attenti allo stress che potrebbe rendervi più vulnerabili dal punto di vista della salute.

Oroscopo Gemelli: Saturno dissonante ormai da diverso tempo vi sta causando dei problemi o anche dei conflitti interiori. La tensione è stata piuttosto evidente nelle ultime settimane, per questo motivo fareste bene a riposare un po’ di più. Se volete conquistare il cuore di una persona che vi piace, dovrete fare un po’ più fatica del solito. Secondo l’Oroscopo di oggi, nel lavoro dovrete cercare di razionalizzare i vostri impegni e di non mettere troppa carne al fuoco. Meglio fare meno, ma fare meglio.

Oroscopo Cancro: Negli ultimi mesi avete accumulato maggiori incertezze che hanno condizionato anche l’approccio con le altre persone. Secondo l’oroscopo del giorno, a volte vi capita di maturare un senso di disfatta interiore che fa sgretolare le vostre certezze. Non date retta a quelle discussioni che possono nascere in ambito lavorativo. Piuttosto dovrete concentrarvi soprattutto nella seconda parte dell’anno, quando avrete stelle molto più propizie, soprattutto se state lavorando ad un nuovo progetto. Cercate di amministrare con saggezza le vostre tensioni interiori.

Oroscopo Leone: Venere contraria porterà altri dubbi e nuove conflittualità in amore. Magari tante volte siete stati sul punto di scusarvi con il vostro partner, ma poi non avete avuto la forza e il coraggio di farlo, forse per l’eccessivo orgoglio. Mercurio e Marte vi daranno una grande forza dal punto di vista lavorativo, ma non dovrete commettere l’errore di trascinare nel lavoro quelle tensioni che nascono altrove, altrimenti rischierete di vanificare l’apporto degli astri. Attenti a quelle distrazioni evitabili che potrebbero costarvi care.

Oroscopo Vergine: Sia Venere che gli altri pianeti che rappresentano la sensualità, sono dalla vostra parte. L’amore riceverà una spinta positiva. Con questi pianeti, anche quelle persone che faticano ad uscire dal guscio, saranno avvolti da un forte desiderio di amare e di stare con gli altri. Sicuramente non basterà questa settimana per recuperare quelle consapevolezze che sembravano perdute, però inizierà una fase di rilancio sul piano delle emozioni che vi aiuterà a vivere un’estate molto più serena e coinvolgente.

Oroscopo Bilancia: Marte in opposizione aumenta la vostra diffidenza, soprattutto per quanto concerne il lavoro. Magari qualcuno ha ancora paura di cadere in un tranello o in un inganno e quindi sta facendo fatica a portare avanti i propri progetti. In amore, le coppie di lunga data potrebbero vivere qualche momento conflittuale a causa di una incomprensione. Secondo l’oroscopo di domani, chi sta seminando bene in questi giorni, a giugno potrebbe raccogliere dei risultati insperati soprattutto nel lavoro. Bisogna tenere duro anche perchè ben presto arriverà una fase piuttosto coinvolgente che coinciderà con l’estate.

Oroscopo Scorpione: Marte rende l’amore ancora più conflittuale e carico di insidie e diffidenza. In genere siete attratti dalle persone complicate anche perchè vi piace rendervi la vita difficile. Sono le storie complesse quelle che vi attirano di più e vi fanno sentire più coinvolti. Ma questo comporta anche diversi rovesci della medaglia, perché siete costantemente in apprensione e in crisi con voi stessi. Secondo l’Oroscopo del giorno, sarà meglio non mettervi contro persone potenti, soprattutto se avete in ballo la firma di un contratto o la conclusione di un accordo.

Oroscopo Sagittario: In questo momento avete la necessità di nuovi stimoli e di nuovi confronti. Quindi cercate di aprirvi alla socialità e non chiudetevi in casa. Avete la necessità di fare cose nuove e intriganti e di mettere da parte il solito tran tran che per voi è mortifero. Sicuramente questo è un momento molto fertile per le nuove amicizie, mentre i nuovi amori rischieranno di partire con il piede sbagliato, nel segno delle incomprensioni e dei fraintendimenti. Chi ha fatto un buon lavoro negli ultimi mesi, a breve ne raccoglierà i frutti.

Oroscopo Capricorno: Il supporto di Venere aiuterà soprattutto gli amori di lunga data. Adesso siete più disposti che mai a rivedere un legame e dargli maggior valore, rispetto a quanto fatto in passato. Secondo l’oroscopo di domani, ci saranno stelle convincenti soprattutto per chi svolge un lavoro autonomo o indipendente e ha bisogno di allargare la cerchia delle proprie alleanze strategiche. Va anche detto che le vostre ambizioni sono sempre smisurate e non vi accontentate di poco. Nel weekend ritroverete il benessere interiore.

Oroscopo Acquario: Una persona che proviene dal passato potrebbe tornare a farsi viva. Venere dissonante porta sicuramente un po’ di ombrosità e qualche incomprensione nel rapporto con il partner o con i familiari. I prossimi mesi saranno estremamente produttivi e vi metteranno in condizione di ritrovare lo smalto giusto per rilanciare le vostre ambizioni. Cercate di non tirarvi indietro e di non scoraggiarvi se qualcosa non va per il verso giusto. Ben presto avrete stelle che premieranno i vostri sforzi.

Oroscopo Pesci: State vivendo una fase di rilancio, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Entro fine mese potreste chiudere quelle storie che non funzionano, anche perché state capendo che meritate di meglio soprattutto se avete al vostro fianco delle persone che non si sono dimostrate sincere e leali con voi. Secondo l’oroscopo del giorno, molti di voi sono alla ricerca di nuovi sbocchi professionali. Queste stelle favoriscono soprattutto chi vuole cambiare aria o riferimenti, in particolar modo nel lavoro.