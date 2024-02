Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 febbraio 2024: le previsioni segno per segno

Alcuni segni zodiacali avranno dalla loro empatia e intuizione, altri invece saranno fermi e bloccati in situazioni di stallo. Vediamo come andranno le cose giovedì secondo l’oroscopo dell’8 febbraio di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: Questa grande ventata di energia che vi avvolge vi porterà anche a prendere decisioni importanti che riguarderanno il vostro futuro. Non abbiate fretta di fare le vostre scelte, piuttosto ponderate bene ogni mossa e seguite solo il vostro istinto. Con queste stelle, anche in amore sono in arrivo delle giornate molto intense ed emozionanti. Magari il vostro partner potrebbe meditare di farvi una bella sorpresa.

Oroscopo Toro: Lavorare in team per voi è fondamentale, anche per ritrovare lo spirito giusto per affrontare la giornata di lavoro con maggior serenità. La comunicazione per voi è fondamentale. Sarà importante usare bene le parole per venire fuori da una situazione piuttosto complicata o per evitare un malinteso sia in ambito familiare che lavorativo. D’altronde, nessuno come voi conosce bene il potere delle parole.

Oroscopo Gemelli: Dovreste cercare di ascoltare di più la vostra voce interiore che potrebbe darvi degli ottimi consigli su come affrontare questioni piuttosto critiche. La vostra creatività e la vostra passione che vi porta spesso ad uscire fuori dagli schemi, saranno risorse molto preziose anche per stare bene con voi stessi e per sentirvi ancora vivi e capaci di essere protagonisti del vostro destino.

Oroscopo Cancro: Non vi manca certo la capacità di essere resilienti, anche dopo una fase critica della vostra vita. Siete piuttosto determinati a non lasciare nulla al caso soprattutto se si tratta del vostro lavoro e dei vostri affari. Dovrete cercare di essere voi i medici di voi stessi e di autocurare questa fase di stress che vi attanaglia da un po’ di tempo a questa parte. Secondo l’oroscopo del giorno, dovreste trovare dei ritagli di tempo da dedicare al vostro benessere interiore.

Oroscopo Leone: Questo è un periodo astrologico in cui non vi mancheranno affatto le occasioni per crescere e per dimostrarvi resilienti. Siete aperti ad ogni possibile iniziativa per migliorare la vostra situazione finanziaria e personale e questo rappresenta sicuramente una nota di merito. Anche in amore siete alla ricerca di una connessione profonda con il vostro partner. Cercate di organizzare qualcosa insieme, magari un bel viaggio o un weekend romantico.

Oroscopo Vergine: E’ giusto pianificare bene la giornata lavorativa, ma è altrettanto giusto riuscire a trovare degli spiragli di tempo da dedicare al vostro benessere interiore. Ultimamente obblighi e impegni familiari hanno preso il sopravvento su tutto, costringendovi a mettere da parte ciò che vi piace fare. Adesso dovrete cercare di recuperare il tempo perduto magari dedicando più tempo ad hobby divertenti o ad iniziative culturali.

Oroscopo Bilancia: Per voi le relazioni professionali sono importanti anche per vivere in armonia con l’ambiente che vi circonda. Lavorare in un contesto ostile vi snerva parecchio e vi fa sentire più precari. Magari potreste essere voi, con qualche gesto gentile, a fare il primo passo per distendere l’atmosfera. Sono in arrivo delle collaborazioni importanti che potrebbero fruttare entrate molto interessanti.

Oroscopo Scorpione: Solo la perseveranza potrà aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi. Spesso tendete a farvi condizionare dal giudizio degli altri e per questo motivo, magari, mettete da parte dei progetti che per voi sono importanti. Cercate di capire bene cosa volete fare in futuro e non fatevi condizionare da nessuno. Secondo l’oroscopo del giorno, se sarete decisi e determinati, i risultati non tarderanno ad arrivare. In amore cercate di essere costruttivi e sinceri.

Oroscopo Sagittario: Dovrete essere più aperti alle varie possibilità che il destino vi offre senza preclusioni di sorta. In questo momento siete pieni di iniziative e siete determinati a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Un viaggio o uno studio potrebbero risultare molto validi per accrescere il vostro bagaglio culturale ma anche per regalarvi dei momenti di autentica spensieratezza.

Oroscopo Capricorno: In ambito sentimentale state cercando delle sicurezze che non sempre è facile trovare nella persona amata. Siete alla ricerca del perfetto equilibrio interiore. Una delle cose che per voi è fondamentale è trovare la giusta combinazione tra vita privata e lavorativa, affinché l’una non prevalga sull’altra. Non sempre è facile raggiungere questo perfetto equilibrio, quindi non stressatevi se non sempre ci riuscite.

Oroscopo Acquario: Le vostre idee innovative e rivoluzionarie sono sempre apprezzate dalle persone che vi circondano. Amate essere stimolati dagli altri, ma nel contempo siete desiderosi di mettere in evidenza la vostra vera essenza e la vostra autenticità. Se una situazione non vi va più bene, non avrete difficoltà a fare le vostre rimostranze e a dire chiaramente come la pensate.

Oroscopo Pesci: Intuizione ed empatia sono i vostri punti di forza in questo momento, grazie anche al supporto di stelle molto confortanti che esaltano il vostro benessere interiore. Rispetto a qualche giorno fa, adesso siete mentalmente più rilassati e più lucidi. Secondo l’oroscopo del giorno, il vostro cibo interiore saranno i rapporti umani. Per voi è importante che tutto sia armonico attorno a voi e che gli altri comprendano a fondo le vostre idee e le vostre sensazioni.