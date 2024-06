Oroscopo Paolo Fox 7 giugno e almanacco del giorno

Scopriamo quali sono i segni più fortunati secondo l’oroscopo del giorno di Paolo Fox. Inoltre vi ricordiamo ricorrenze e aforismi del 7 giugno.

Oroscopo Ariete: Tutto il meglio che riuscite a dire e a fare vi conviene farlo la mattina con la Luna ancora in buon aspetto. Nel pomeriggio il satellite naturale della Terra si sposterà nel cielo del Cancro in quadratura. Quindi, eventuali proposte, confronti e idee vanno sviluppate la mattina. Oltre a pianificare il tutto, dovrete essere abili nell’arte della persuasione ma anche della concretezza. Poiché siete irruenti, esprimetevi in modo convincente ma non aggressivo usando l’intelligenza e il buon senso.

Oroscopo Toro: Ci sono delle situazioni in sospeso che hanno bisogno di essere rivisti in giornata, quindi, dovrete fermare le altre attività che vi coinvolgono in prima persona. Da domenica, quando accoglierete Marte nel segno, lo diventerà addirittura urgente. In questa giornata dovreste provare a risolvere delle questioni di lavoro: quali chiudere in progetto in corso o interrompere una collaborazione. Attenzione alle persone che vi circondano. Sarà sicuramente un venerdì che vi vedrà impegnati su più fronti.

Oroscopo Gemelli: Venerdì avrete voglia di fare tante cose accompagnate da un grande entusiasmo. Chi è stato molto male per colpa di una persona, in questi giorni state ritrovando più lucidità e serenità, state decidendo di concentrarvi sulle cose più positive. Queste stelle portano a un grande rinnovamento sia interiormente che esteriormente. Dedicate più tempo alla persona amata che potrebbe avere bisogno proprio di una vostra coccola.

Oroscopo Cancro: Dovete attendere giorni migliori, questo significa che devi pianificare qualcosa di interessante per il prossimo fine settimana, quando la Luna sarà nel segno. Dalla seconda metà di giugno, arriveranno Mercurio e Venere che vi daranno più risorse e opportunità. Questo è un momento buono per organizzare efficacemente anche la seconda parte del mese. Si prevedono incontri interessanti per i single, se siete in coppia e c’è routine, scatterà la passione.

Oroscopo Leone: Se siete dei veri Leone vi farete guidare dalle stelle che vi invitano a proseguire il vostro percorso lasciandovi però alle spalle gli eventi dolorosi passati. Attenzione questo è un passo delicato, una scelta: andare avanti con ottimismo o andare avanti con mille pensieri negativi riguardanti soprattutto il mese scorso. Dovete ricominciare da capo e riprendere in mano i vecchi progetti che avevi dovuto bloccare. Vedrete le cose miglioreranno e non di poco.

Oroscopo Vergine: Vi trovate in una tormenta planetaria da cui non siete ancora riusciti ad uscire. L’oroscopo di Paolo Fox dice che anche venerdì la situazione non subirà variazioni. In questi casi non conviene mai avventurarsi in sfide complicate, si devono evitare le polemiche e se vi trovati in mezzo a dei provocatori dovete farvi scivolare le cose addosso. Aprite gli occhi nel lavoro, potrebbe esserci un’interruzione o una spaccatura nel lavoro faticosa. Non affaticatevi.

Oroscopo Bilancia: Basta con i ricordi, stop alle vicissitudini passate, niente di vecchio funziona più e sebbene a qualcosa o qualcuno siete ancora attaccati, ci vuole uno strappo deciso perché si vive nel presente e si va verso il nuovo. Il cielo è positivo, esce tutta la vostra creatività, sfruttatela al meglio per lavorare su nuovi progetti. Le idee non vi mancano e meno male che è così, perché qualcuna delle nuove ispirazioni potrebbe avere successo.

Oroscopo Scorpione: Venerdì la Luna sarà favorevole, soprattutto nel pomeriggio. Dal 17 giugno lo sarà anche Venere. Le cure, i progetti e le decisioni che prenderete adesso per recuperare più armonia e serenità daranno i loro frutti a partire dalla seconda metà di giugno. Nonostante non sia ancora attiva Venere, c’è la possibilità che il weekend sia intrigante. Mantenetevi in forma, ma anche un po’ di relax non vi farà male per riordinare le idee.

Oroscopo Sagittario: In questo momento vorreste proprio fuggire, andare lontani, magari per esplorare nuovi posti, per vedere o pensare cosa c’è all’orizzonte. Venerdì sarà una giornata di discussioni accese, diatribe, tensioni. Servirebbe riflettere prima di parlare o agire, ma forse non vi riuscite a trattenere perché la verità è che avete ottenuto meno di quanto vi aspettavate, anche di non tangibile, come un riconoscimento.

Oroscopo Capricorno: Venerdì pomeriggio avrete la Luna contraria, come sempre in questi casi, se avete situazioni delicate da affrontare e cosa da fare, meglio farle in mattinata o il giorno seguente. Se nei prossimi giorni siete preoccupati per un esame, sappiate che riuscirete a superarlo senza problemi. In giornate come queste, si deve provare a restare ottimisti, è troppo facile quando le stelle sono con voi. Abbiate più coraggio, meno negatività, più fiducia nel futuro.

Oroscopo Acquario: Venerdì sarà una giornata molto interessante per ritrovare più serenità, vi sentite positivi e volete tirare fuori i progetti che avevate accantonato. A questo potreste avere delle idee folgoranti e sec0ndo l’oroscopo di Paolo Fox quelle che nascono ora saranno favorite. I sentimenti torneranno in primo piano. In effetti è tempo di cambiare, i single si sono rintanati, le coppie sembrano formate da due amici più che da due persone che si amano, c’è bisogno di più passione, di meno egoismo nei confronti dell’altra persona.

Oroscopo Pesci: Venerdì pomeriggio la Luna tornerà attiva, le tensioni tenderanno ad affievolirsi. Voi giocatevi sempre la carta dell’introspezione interiore, vi aiuta a rilassarvi e a calmarvi. Siete molto emotivo in quest’ultimo periodo, dovete provare a tenerla a bada, per quanto difficile sia, anche se vi troverete di fronte persone contrarie e imprevisti faticosi. Resistete, fatevi forza e pensato positivo perché la seconda metà del mese sarà molto più tranquilla.

Almanacco del 7 giugno

Santo del giorno: San Roberto

Proverbio: Giugno ventoso, porta presto il grano sull’aia

Nati oggi