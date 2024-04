Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 aprile 2024: le previsioni segno per segno

Potrebbero essere giornate di grande fervore o anche molto tranquille, in cui bisogna essere più cauti. Allora vediamo effettivamente come andrà il weekend leggendo l’ultimo oroscopo del 6 aprile di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: Queste sono giornate di grande fervore, avere tanti pianeti nel segno (soprattutto quelli veloci) è sinonimo di forza eccezionale che però va dosata nel modo giusto. Non si può fare granché al momento, tra l’altro, considerato che gennaio e febbraio vi hanno messo molto alla prova fisicamente… di conseguenza meglio attendere tempi migliori e pianificare bene! Il weekend nasce sotto buone stelle, possibilità interessanti in amore soprattutto per i più volenterosi e tutti coloro i quali vogliono vivere belle emozioni di cuore.

Oroscopo Toro: State facendo i conti con una sorta di “pausa di riflessione positiva”, nel senso che Giove nel segno agevola le pianificazioni: sono arrivati i nodi al pettine, dunque chi non è riuscito a mettere a posto contenziosi aperti negli ultimi anni sarà chiamato a sistemare le cose entro maggio. Il mese più forte in amore sarà proprio il prossimo, se una storia si è chiusa bisogna andare avanti! Non rifiutate una proposta a priori solo per via dell’istinto, valutatela bene prima di dire “no” perché rischiate di perdere un’occasione…

Oroscopo Gemelli: Venere torna favorevole al vostro segno e si aggiunge al Sole e a Mercurio, indice di giorni di lavoro importanti e di ottimismo: non fermatevi per nessun motivo in questi giorni, la determinazione e la concentrazione saranno fondamentali per raggiungere i vostri obiettivi! Gli unici che potrebbero incontrare difficoltà in più sono i separati che in questo momento non si fidano degli altri… La Luna in quadratura potrebbe causare nuove tensioni, cercate di non alimentare le polemiche! Il weekend potrebbe rivelarsi positivo in amore.

Oroscopo Cancro: Le decisioni lampo non sono favorite in questa prima parte di aprile, meglio riflettere con calma e non farsi trascinare dall’impulsività! Qualcuno di voi è arrabbiato o in conflitto per questioni di lavoro e quest’Oroscopo porta situazioni da “braccio di ferro” a chi ha problemi aperti, fate attenzione e aspettate il 16 (quando le stelle saranno migliori per agire). Cielo importante che vale addirittura due anni, nonostante tutto quindi avete ottime possibilità di andare lontano!

Oroscopo Leone: Sole, Mercurio e Venere in buon aspetto vi donano una grandissima forza, avete energia da vendere e soprattutto tanta voglia di mettervi in gioco sotto tutti gli aspetti! Chi ama le lotte e la competizione potrà sfidare addirittura il destino, agevolando una buona novità da sviluppare a partire da giugno. L’amore riprenderà quota da giugno, preparatevi quindi a vivere un’estate molto intensa riguardo i sentimenti (che spesso, purtroppo, avete messo da parte privilegiando altri aspetti della vita).

Oroscopo Vergine: Siete parecchio tesi, a causa di Marte in aspetto complicato, servirebbe forse una riflessione nel mezzo di un periodo di stanchezza e forte stress. Non temete però perché state uscendo fuori da questa situazione complessa, valutate quindi le prospettive future senza mettervi ulteriore pressione e dando il classico “tempo al tempo”. L’amore ora è più leggero, il che è un bene anche per le coppie più stabili che di recente hanno vissuto un periodo di lontananza (fisica o mentale) e che vogliono tornare a viversi al meglio!

Oroscopo Bilancia: Avete alcuni pianeti in opposizione, vi aspettano altre giornate complesse nelle quali continuare a ricostruire la vostra vita… tuttavia da giugno Giove sarà favorevole e vi aiuterà molto nella vostra fase di rigenerazione! É tempo di tagliare i ponti e tenersi lontani da persone che per troppo tempo hanno rappresentato un problema. Con uno scenario del genere il consiglio è quello di essere ottimisti per il futuro, soprattutto perché le stelle migliori arriveranno nella seconda parte di aprile con una lunga scia fino all’estate.

Oroscopo Scorpione: Dovete iniziare a pensare al lavoro e alle novità che partiranno a giugno, ci sarà una sfida da vincere o un esame da sostenere! Vi mettete spesso in discussione accettando prove anche faticose… è più forte di voi ma cercate di non esagerare altrimenti vi metterete in difficoltà da soli! L’amore ha bisogno di maggior comprensione in questo weekend, provate ad essere più morbidi con il partner o chiedetegli/le un confronto pacifico su una questione che magari vi turba.

Oroscopo Sagittario: In queste 24 ore, a causa della Luna in quadratura, qualcuno potrebbe sentirsi un po’ fuori fase ma cresce sempre di più il desiderio di rinnovamento, di cambiare le cose e di migliorare una vita che sotto alcuni aspetti non vi soddisfa in pieno! Ultimamente avete accusato la noia e siete stati schiacciati dalla routine, cosa che odiate perché la libertà e la continua novità è pane quotidiano per voi. Attenzione doppia in amore, nei rapporti di lungo corso sarà importante riaccendere la passione per evitare di farla spegnere del tutto!

Oroscopo Capricorno: Siete stanchi e stressati ma non disperate, la Luna e Marte vi sosterranno nei momenti di maggior pressione e vi aiuteranno a sostenere le numerose responsabilità di cui vi siete fatti carico! Fino alla seconda metà aprile dovrete comunque tenere botta e resistere se le risposte che cercate o le soluzioni ai problemi non arriveranno subito, non commettete il madornale errore di mandare tutto all’aria per via della smania di avere tutto immediatamente! Calmatevi in qualche modo e gestite bene il nervosismo (che è tanto e comprensibile)

Oroscopo Acquario: Siete nel pieno di un periodo utile per fare chiarezza nel lavoro e nella vita privata, è in corso quella fase di riflessione di cui si è parlato tanto nelle scorse settimane e della quale avevate bisogno per andare avanti! State capendo, ognuno con i suoi ritmi, che direzione prendere e a cosa dedicare le vostre energie; le stelle vi incoraggiano a dare al più presto possibile una risposta a voi stessi anche se allo stesso tempo non dovete forzare la mano. Cautela in amore per le coppie di vecchia data, un po’ affaticate dal tempo e dalla routine!

Oroscopo Pesci: La forte influenza della Luna vi invita a prepararvi perché a brevissimo tornerete ad essere grandi protagonisti dell’Oroscopo: alcune vecchie situazioni torneranno in gioco, con la differenza che ora siete preparati e pronti a tutto quindi non commetterete gli stessi errori del passato! I single più accaniti dovrebbe sforzarsi di più e uscire dal guscio, soprattutto i separati e chi desidera avere accanto (o iniziare a conoscere) una persona speciale.