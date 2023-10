Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 ottobre 2023: le previsioni segno per segno

Ancora una nuova giornata in cui Paolo Fox non ci lascia soli e ci svela l’andamento per ogni segno zodiacale. Ecco il suo nuovo oroscopo del 5 ottobre.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Avete ritrovato il piacere di stare con gli altri e soprattutto di relazionarvi al meglio con essi, caratteristica importante visto quello che dovrebbe succedere a breve: è il momento di insistere su rapporti da rinforzare o recuperare, oltre che soprattutto instaurare nuovi legami. Le finanze sembrano essere un po’ instabili ma niente paura, sarà la saggezza a guidarvi e indicarvi la giusta via. Cercate di considerare di più la salute e l’equilibrio tra vita lavorativa e privata, a maggior ragione perché la fortuna non vi sta “baciando” granché quindi dovrete essere forti e ferrei.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore le cose non stanno andando come vorreste, stando a quanto riferito dall’Oroscopo di Paolo Fox, ma non disperate: l’energia è alle stelle e vi permetterà di trovare presto una buona occasione, l’importante sarà mettere in campo l’atteggiamento giusto per conoscere persone nuove o rafforzare una relazione! Qualcuno in realtà è “distratto” dal lavoro, che in effetti sta portando ottimi risultati e vi dà soddisfazioni, ma la cosa migliore da fare sarebbe appunto trovare il giusto equilibrio tra vita professionale e sentimentale. Tenete d’occhio il fisico, non strapazzatevi troppo!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Sarebbe il caso di effettuare una revisione delle finanze, quantificare bene le uscite e (se necessario) trovare un modo per aumentare le entrate. Siete carichi e determinati quindi di certo non correrete il rischio di dovervi fermare per la stanchezza, la più grande alleata in questo caso è la concentrazione ma date ascolto anche allo spirito di avventura che potrebbe farvi spingere oltre i vostri limiti e affrontare sfide che mai avreste pensato. Amore in fase di stallo, nel senso che chi ha una storia la porta avanti e i single non hanno avuto grandi novità ultimamente.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: É un momento d’oro per i rapporti con gli altri, non solo in amore ma anche con familiari, amici e collaboratori: cercate di farlo fruttare al meglio, soprattutto in ambito professionale dove potreste arrivare a fare un salto di qualità e aprirvi delle porte che finora erano chiuse. Approcciate gli altri sempre con il sorriso, vecchio “trucchetto” che però funziona sempre ed esprime una bella immagine di voi. Possibili montagne russe in ambito economico, potrebbe aprirsi un valzer di spese quindi tenete bene d’occhio il tutto!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Siete finalmente brillanti in amore, affascinanti e frizzanti al punto giusto da vivere momenti di grande passione o avvicinarvi alla persona che vi piace: le stelle, evidentemente, favoriscono chi intende attivarsi e mettersi in gioco in ambito sentimentale perciò sfruttate questo momento! Tenete d’occhio le finanze perché non avete risorse infinite e serviranno per portare avanti i vostri progetti, il che non sarà un problema visto che siete anche iper energici e motivati ma mettete al bando le “spese pazze”. E mentre vi avventurate in nuovi territori, assecondando l’istinto, ricordate anche di riposare il giusto.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Fate assoluta attenzione ai soldi in questo periodo, è il momento di fare qualche bilancio e data la situazione non proprio rosea sarebbe meglio andarci cauti: rimandate le spese futili a tempi migliori e concentratevi sulle priorità, sull’investire le risorse in favore delle più giuste al momento. Anche la salute deve essere al centro dei vostri pensieri perché state spendendo molte energie e il corpo inizia a mandarvi qualche segnale, non ignoratelo altrimenti saranno guai doppi in seguito! Sul lavoro stanno arrivando delle sfide interessanti che potrebbero portarvi grandi soddisfazioni, in amore invece va tutto a gonfie vele quindi continuate così!

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Creatività e intuizione saranno le vostre armi principali in queste 24 ore (e per tutto il resto della settimana), utili non solo per sopperire ad un’energia un po’ bassa ma anche decisive per uscire da situazioni scomode e di stallo, magari anche per farvi guadagnare punti agli occhi di collaboratori e superiori. C’è qualche difficoltà in amore, magari tensioni non del tutto superate o discussioni per una questione in sospeso… ricordate di mantenere il miglior equilibrio interiore possibile per affrontare al meglio qualsiasi sfida.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: State entrando in una fase altalenante, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, in cui potrebbero comparire ostacoli sia in amore che sul lavoro: non fatevi prendere dal panico e dall’agitazione, sarà la creatività (stimolata dalle stelle) a tirarvi fuori dai guai e mantenervi sulla giusta via. State attenti a non stancarvi troppo perché non potete permettervi di arrivare all’ultima parte dell’anno in debito di energie, al contrario le finanze sembrano reggere molto bene e avete accumulato più di quanto pensavate. La fortuna vi sorride in ambito sociale e spirituale!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Siete alle prese con un fastidioso problema di salute, nulla di grave ma ciò vi impedisce comunque di fare le vostre cose: non lasciatevi abbattere e, anche se magari siete costretti al letto o comunque a casa, sfruttate questo tempo a disposizione per perfezionare le prossime mosse. A darvi una mano ci penseranno la fortuna, che ora è dalla vostra parte, e l’eccellente spirito di avventura che avete. In amore le cose potrebbero farsi più complicate: forse avete deciso di dedicare più spazio al lavoro o non avete voglia di gettarvi in una relazione, quando deciderete che sarà il momento saprete come muovervi ma non fate passare troppo tempo…

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Sfruttate al massimo creatività e saggezza per affrontare una questione o risolvere una faccenda delicata, non perdete l’occasione di agire con stelle così favorevoli! Tra qualche giorno gli astri potrebbero non essere così benevoli, soprattutto in amore dove (come per gli amici del Sagittario) c’è qualche problema che vi frena o crea agitazione perciò cercate di muovervi il prima possibile. In arrivo sfide interessanti in ambito lavorativo, a tratti anche troppo ambiziose o che rischiano di mettervi addosso troppe responsabilità ma voi non avete paura… anzi, non vedete l’ora di iniziare!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Si sente aria di cambiamento, sta soffiando un vento nuovo su di voi: a breve arriverà una pioggia di novità e cambiamenti, il che da una parte è un bene perché attendevate una cosa del genere… dall’altra però tutto ciò comporterà la necessità di adattarsi ad alcune situazioni e soprattutto di gestire meglio il denaro. Sarà soprattutto in amore che dovrete fare attenzione, allarme momenti turbolenti che rischiano di creare tensione o di far luce su qualcosa. A tenervi in piedi sarà il grande equilibrio interiore che avete trovato!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: State vivendo un momento opaco: sul lavoro potreste incontrare qualche intoppo e in amore non è tutto oro ciò che luccica… cosa fare quindi? Fermarsi un attimo e fare un punto della situazione potrebbe essere molto utile, in modo da capire come mettere a posto le cose, oltre a preparare un piano di gestione migliore dei soldi (o almeno che si adatti a questa fase semi-negativa). Rimanete comunque attivi e siate voi stessi con fiducia, senza timori né filtri. Ascoltate il vostro corpo e puntate sulle più che rodate abilità sociali!