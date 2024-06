Oroscopo Paolo Fox del 5 giugno e almanacco del giorno

Paolo Fox ci svela quali sono i segni più fortunati secondo l’oroscopo del giorno. Inoltre vi ricordiamo ricorrenze e aforismi del 5 giugno.

Oroscopo Ariete: Vi state addentrando in giornate esplosive, tra il 5 e il 7 giugno avrete tante stelle a favore che vi aiuteranno a vincere una sfida. Il vostro spirito combattivo vi farà trionfare, anche contro avversari o situazioni temibili, ma sarà importante dar spazio alla creatività e alla fantasia. C’è chi vuole rimettersi in gioco, chi deve recuperare un amore perduto (o vuole inseguire una passione) e chi intende cambiare qualcosa della propria vita… dipenderà tutto da quanta voglia avete di agire e da quanto tenete a un obiettivo!

Oroscopo Toro: State ancora facendo i conti con le forti tensioni del periodo febbraio-marzo, due mesi davvero da incubo che vi hanno portato via energie e tolto qualche certezza. A tal proposito, sarebbe il caso di rivedere alcuni accordi (portandoli a vostro favore) perché entro metà giugno potete ancora sistemare delle questioni sul lavoro, altrimenti potreste anche pensare di allontanarvi da un gruppo e da un ruolo. Marte, da domenica prossima nel segno, porterà una revisione dei conti: attenzione alle spese e tagliate ciò che non vi serve e non vi stimola.

Oroscopo Gemelli: A breve avrete un sacco di pianeti favorevoli e un novilunio in grado di fornirvi grande coraggio, soprattutto in amore: si intravedono occasioni interessanti ma dovrete essere voi a mettervi in mostra sfruttando queste buone stelle, sfoggiate le vostre qualità migliori e attirate l’attenzione di qualcuno… É come se si aprisse un sipario e voi foste su un palcoscenico con di fronte il pubblico, ci vorranno carisma e bravura nel farvi notare. Successo anche nei sentimenti con l’amore che si risveglia, possibili incontri piacevoli e inaspettati…

Oroscopo Cancro: Da lunedì 17 giugno ci saranno molte trasformazioni in positivo, questo perché Venere sarà nel segno insieme ad altri pianeti e vi farà maturare certezze giorno dopo giorno. Chi era rimasto in bilico a livello professionale avrà qualcosa di più, i cambiamenti saranno affrontati con coraggio ma dovrete farvi scivolare addosso alcune cose se volete stare meglio. L’emotività e la sensibilità a volte vi hanno limitato, o condizionato troppo, e questo non si deve più ripetere!

Oroscopo Leone: State vivendo giornate di grandi emozioni, non è ancora del tutto chiaro ciò che state cercando ma vi sentite sicuramente molto meglio rispetto ad anche solo qualche ora fa. Tanti di voi hanno vissuto un maggio non esaltante, sono stati fermi per un problema o alle prese con una piccola crisi. Vi attendono sfide da vincere e risultati da portare a casa ma senza dimenticare di vivere al top ogni attimo, nella vita è importante anche quest’aspetto e non solo il raggiungimento degli obiettivi…

Oroscopo Vergine: Settimana in cui dovrete essere molto prudenti, tra questa giornata e venerdì potreste ritrovarvi nel mezzo di dispute e conflitti. Qualcuno potrebbe essersi comportato scorrettamente con voi o con una persona cara, oppure torna in auge un vecchio problema che sembrava esser stato risolto… se vi chiedono di fare da “arbitro” in una situazione rispondete “no”, il detto “i panni sporchi si lavano in casa” è il più attinente in questo caso e se non siete coinvolti evitate di farvi risucchiare…

Oroscopo Bilancia: State per entrare in una “tre giorni” importante, soprattutto per i liberi professionisti e i creativi: con Giove favorevole, e altri pianeti in buon aspetto, porterete a casa un piccolo successo personale e belle vittorie. E non è tutto perché nel corso dei prossimi mesi ci vedrete ancora più chiaro, agevolati da un cielo che spazza via le ambiguità e mette a posto tutte (o quasi) le complicazioni. Persino chi è reduce dalla chiusura di una storia si sentirà meglio, più libero e meno depresso. Le buone intuizioni non mancheranno, state tornando sulla cresta dell’onda!

Oroscopo Scorpione: Le cose vanno meglio ora, nonostante qualche dubbio causato dalla Luna opposta, e dal 17 sarete favoriti da un bel tris di stelle: Mercurio, Venere e il Sole vi aiuteranno a recuperare ciò che è stato perso a maggio, agevolando una conferma o una buona notizia nel primo mese dell’estate. State recuperando anche dal punto di vista psicofisico, non fatevi condizionare da qualche piccolo fastidio perché vi avviate verso un ottimo weekend. Preparatevi ad una seconda parte del 2024 molto intensa!

Oroscopo Sagittario: Siete nell’occhio del ciclone, al centro delle polemiche, un vero e proprio “osservato speciale”: dalla fine di maggio sentite che c’è qualcosa che non va, qualcuno invece si sente troppo sicuro di sé e ha parlato in maniera troppo schietta e diretta, forse offendendo qualcuno o facendolo rimanere male. Evitate i pettegolezzi, in certi casi il silenzio è d’oro e questo è uno di quei momenti! Ci sono troppe opposizioni planetarie per agire d’impulso, girate al largo dalle complicazioni e attendete la fine di questa fase incerta.

Oroscopo Capricorno: C’è una sfida da vincere e non avete nessuna intenzione di fallire! Vi state preparando alla grande, galvanizzati tra l’altro da una buona notizia che avete ricevuto da poco e pronti ad averne un’altra entro metà giugno, non fatevi rovinare il momento da persone che parlano ma neanche sanno cosa dicono. “Chi nasce tondo non può morire quadrato” è un detto che detestate ma che torna d’attualità in questo periodo, allontanatelo con forza e decisione. State spingendo molto ma l’Oroscopo anticipa che nella seconda metà di giugno dovrete rallentare i ritmi o fermarvi per riposare.

Oroscopo Acquario: La confusione di maggio è quasi del tutto sparita, tuttavia la Luna in questa giornata causa un po’ di tensione; cercate di non innervosirvi e di mantenere la calma, vi sentirete meglio già da giovedì quindi non rovinate le cose con gesti affrettati o comportamenti sregolati. Chi è più avventuroso e chi è desideroso di cambiamenti avrà già ricevuto una buona proposta, la chiusura di un periodo difficile che aspettavate ormai da tempo. A volte basta solo programmare un evento o un cambiamento e si sta meglio, novità in arrivo!

Oroscopo Pesci: Agite con la massima prudenza, fino a venerdì potreste incappare in complicazioni fastidiose o avere a che fare con persone invidiose, pronte a criticare ogni vostra mossa per mettervi in cattiva luce e ostacolarvi . Non fareste male se decideste di spegnere il cellulare e allontanarvi per un po’ dal caos, avete bisogno di una pausa un po’ da tutto… Vi sarebbe molto utile riflettere un po’ per capire che direzione state prendendo e programmare al meglio un grande cielo, visto che dal 17 giugno sarete iper favoriti dalle stelle!

Almanacco del 5 giugno

Santo del giorno: San Bonifacio

Proverbio: Acqua di giugno rovina il mugnaio

Nati oggi