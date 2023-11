Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 novembre 2023: le previsioni segno per segno

Il fine settimana permette a molti di dedicarsi ai propri hobby, di prendersi i propri spazi, di fare quello che durante i giorni feriali non si può fare e si rinvia. Paolo Fox ci spiega in anteprima, segno per segno, come andranno le cose secondo il suo ultimo oroscopo del 4 novembre.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: Finalmente anche il segno dei pianeti avrà un quadro astrale davvero invidiabile, soprattutto per quanto concerne le relazioni interpersonali. Potrebbe arrivarvi anche un invito particolare al quale non potrete dire di no. Questo è il momento giusto per risvegliare la passione, soprattutto se ultimamente avete avvertito una certa freddezza da parte del partner. È un periodo molto propizio non solo per le coppie che hanno messo in cantiere il progetto di fare un figlio, ma anche per quelle coppie che vogliono andare a convivere o comprare una casa nuova.

Oroscopo Toro Paolo Fox: La giornata odierna vi creerà molti disagi soprattutto se siete costretti a lavorare in questi giorni di festa. Il datore di lavoro potrebbe imporvi dei ritmi frenetici che non faranno altro che rendervi ancora più tesi e stressati. Negli ultimi tempi il clima attorno a voi si è fatto davvero polemico e insostenibile. Anche a livello familiare potrebbero sorgere delle liti o delle incomprensioni che potrebbero sfociare in una rottura. Cercate di agire con prudenza e di pesare bene le parole per evitare di dire qualcosa di cui potreste pentirvi.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: C’è una certa tensione e un certo nervosismo che vi stanno rendendo la vita molto complicata. Forse qualcosa non vi sta andando bene oppure siete stati costretti a dover accettare delle soluzioni che non vi piacciono. Ci sono degli elementi di freddezza anche nel vostro rapporto di coppia. Per questo motivo servirebbe un chiarimento immediato per evitare che questa situazione possa ancora procrastinarsi. Dovrete essere bravi a saper ascoltare anche le esigenze del partner e non solo le vostre se volete migliorare la situazione.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: Questo sabato sarà molto positivo e vi vedrà particolarmente sorridenti e costruttivi nel vostro modo di fare. Secondo l’Oroscopo del giorno. Fino a giorno 7 novembre potrete ancora sfruttare il supporto di Venere che vi metterà in condizione di vivere la vostra storia d’amore con coinvolgimento e passione. Chi sta vivendo un periodo contrassegnato da dubbi e perplessità, soprattutto dal punto di vista sentimentale, dovrà cercare di riflettere bene su cosa fare in futuro. È un periodo propizio per chi vuole andare a convivere o per chi desidera una gravidanza.

Oroscopo Leone Paolo Fox: Questa giornata di sabato sarà ancora all’insegna dei conflitti e delle incomprensioni in famiglia. Anche per banali motivi potrebbero nascere delle liti o degli alterchi che potrebbero sfociare anche in una rottura insanabile. In questo momento state vedendo le cose dalla prospettiva sbagliata, per questo motivo finite per entrare spesso in conflitto con le altre persone. Cercate di ragionare bene e di non prendere decisioni dettate solo dal puro istinto o dalla rabbia. Già dalla prossima settimana vedrete le cose da una prospettiva molto più rassicurante.

Oroscopo Vergine Paolo Fox: La giornata di sabato sarà molto promettente per i nati sotto il segno della Vergine. Siete molto positivi e costruttivi e questo vi permetterà anche di vivere le relazioni con gli altri in maniera sicuramente molto più conciliante e rassicurante. Chi è innamorato da tempo potrebbe anche concedersi qualche piccola trasgressione. Avete una grande voglia di ribellarvi alle cose imposte o alla routine quotidiana. Forse non state accettando le cose che avete attorno e volete migliorare e progredire per vivere in armonia con voi stessi.

Oroscopo Bilancia Paolo Fox: È un periodo di vera e propria rinascita per le persone della Bilancia che sono desiderose di vivere nuove storie e nuove avventure e che amano stare con gli altri. Sono in arrivo delle nuove situazioni, sicuramente più stimolanti, anche a livello professionale. Anche per coloro che studiano, sono in arrivo delle novità molto interessanti. In amore sta crescendo il desiderio di vivere un’avventura coinvolgente. Questa Luna in aspetto positivo sarà foriera di belle novità anche per chi è single e sta cercando l’anima gemella.

Oroscopo Scorpione Paolo Fox: Nella giornata di oggi potrebbe farsi sentire lo stress e la stanchezza che avete accumulato nel corso della settimana. Secondo l’Oroscopo del giorno sarà facile entrare in collisione con gli altri anche semplicemente per una frase detta male. Basterà poco per mettere a dura prova un legame o per entrare in conflitto con il partner o con i familiari. Cercate di pesare bene le parole che dite, perché potrebbero ferire una persona importante. Tensioni in arrivo soprattutto con persone native del segno del Toro e del Leone.

Oroscopo Sagittario Paolo Fox: Grazie alla Luna favorevole ci saranno tutte le condizioni per ritrovare la voglia e il desiderio di stare con gli altri, ma anche per progettare il vostro futuro in maniera consapevole e costruttiva. Ci sarà modo anche di rintracciare vecchi amici e di vivere la vita con più coinvolgimento e passione. Le storie che nasceranno adesso o nelle prossime settimane, avranno davanti a sé delle belle prospettive di crescita e di sviluppo. Attenti soprattutto ai conflitti con le persone della Vergine e dei Pesci.

Oroscopo Capricorno Paolo Fox: Se c’è stata una crisi di recente, adesso ci sono tutte le condizioni per recuperare e per ritrovare quello spirito conciliante che serve per ritrovare armonia nei rapporti sociali. Finalmente siete più sorridenti e meno cupi e questo vi aiuterà a vivere le relazioni con più coinvolgimento. Questo è un periodo buono per l’amore ma non dovete dimenticare che da giorno 8 Venere tornerà in aspetto critico, quindi preparatevi a nuove sfide e a nuove tensioni. Sono in arrivo spese per la casa.

Oroscopo Acquario Paolo Fox: Siete piuttosto preoccupati a causa di un progetto che non riesce a decollare e che vi sta togliendo del tempo prezioso. Avete come la sensazione di percorrere un binario morto. La vostra capacità di persuasione sarà, come sempre, la vostra arma vincente per venire fuori da questa situazione. Avete la voglia e il desiderio di agire in maniera libera e senza vincoli. Se avete accanto un partner che vi opprime o che delimita il vostro raggio d’azione, potrebbero nascere degli scontri o delle polemiche.

Oroscopo Pesci Paolo Fox: Da giorno 8 non avrete più l’opposizione di Venere e questo rappresenterà per voi un indubbio vantaggio. Secondo l’oroscopo del giorno ci saranno tutte le condizioni per vivere una fase di armonia tra corpo e mente. Avvertirete una certa sensazione di benessere anche perché siete molto fieri di ciò che state facendo e di voi stessi. Cercate di non rimanere prigionieri del passato e di non rimuginare su situazioni che per voi sono state un fallimento. Guardate al futuro con occhi nuovi e progettate il vostro futuro senza farvi condizionare dal passato.