Oroscopo Paolo Fox 4 giugno e almanacco del giorno

Paolo Fox ci svela quali sono i segni più fortunati secondo l’oroscopo del giorno. Inoltre vi ricordiamo ricorrenze e aforismi del 4 giugno.

Oroscopo Ariete: Venere amica vi aiuterà a vivere l’amore in maniera più serena e con maggiore coinvolgimento anche dal punto di vista emotivo. C’è una grande voglia e un forte desiderio di programmare qualcosa di importante per il futuro, o addirittura magari di convolare a nozze. Questo cielo sosterrà inoltre le iniziative imprenditoriali e coloro che svolgono un lavoro creativo. Potrebbe capitare però di arrabbiarvi per qualcosa di effimero. Il vostro umore molto variabile non vi aiuta a gestire quelle situazioni spinose che spesso vi fanno adirare parecchio.

Oroscopo Toro: Cercate di affrontare i problemi di coppia con un nuovo spirito critico. Non è il caso di rivangare vecchie discussioni del passato, piuttosto sarà meglio concentrarsi sul presente e capire se davvero vale la pena portare avanti una storia o no. A volte la paura di cambiare può finire per bloccare il cuore e la mente. Per molte coppie è arrivato il momento del dentro o fuori definitivo. Anche nel lavoro dovrete gestire con cura e attenzione una situazione scomoda che potrebbe causarvi qualche fastidio. Attenti a non esasperare gli animi rivangando vecchie questioni legate al passato.

Oroscopo Gemelli: Questo novilunio intrigante renderà più leggera la vita anche a quelle coppie che ultimamente hanno discusso troppo. E’ vero che di recente vi sono accadute cose al limite dell’incredibile, ma adesso state pian piano riprendendo in mano la vostra vita e ridando ordine a quelle situazioni spinose che sono state foriere di grandi problematiche. Non sottovalutate quelle idee e quelle intuizioni che potrebbero consentirvi di svoltare a livello professionale. Il novilunio vi darà anche una grande energia interiore che vi donerà un senso di benessere e di ritrovata armonia con voi stessi.

Oroscopo Cancro: Questo cielo richiederà un po’ di attenzione nelle relazioni con le altre persone. Secondo l’Oroscopo del giorno dovrete cercare di fare attenzione a quei malintesi che potrebbero creare ulteriori dissidi. La seconda parte di giugno potrebbe regalarvi grandi soddisfazioni soprattutto a livello professionale. Questo cielo vi darà una maggiore capacità di sopportare lo stress e la fatica. Soprattutto le giornate del fine settimana saranno quelle in cui potrete ritrovare lo spirito giusto per affrontare le questioni cruciali della vostra vita.

Oroscopo Leone: Venere formerà creerà insieme alla Luna quelle condizioni per vivere l’amore con maggiore coinvolgimento e maggiore entusiasmo. Ci sarà la possibilità di fare incontri esaltanti. Anche chi sta vivendo fra due storie parallele, adesso avrà il desiderio di fare una scelta definitiva e vivere la propria vita sentimentale alla luce del sole. Questa fase astrologica è molto propizia soprattutto per coloro che hanno grandi idee e nuovi progetti da portare avanti. Per qualcuno ci sarà ancora qualche acciacco da superare, ma entro metà giugno ogni cosa sarà superata.

Oroscopo Vergine: Questo novilunio potrebbe avere conseguenze pesanti sul vostro umore e anche sulle relazioni interpersonali che per qualcuno potrebbero complicarsi maledettamente. Persone che sembravano dalla vostra parte fino a qualche mese fa, adesso hanno gettato via la maschera e si sono rivelate per quelle che sono. Per voi che amate l’ordine e la precisione, questo periodo particolarmente confuso e caotico vi destabilizza un po’. Le tensioni che state vivendo in questo periodo, svaniranno già nel corso della prossima settimana.

Oroscopo Bilancia: Tornano finalmente le buone stelle soprattutto per quanto riguarda l’amore. Se le stelle di maggio non hanno danneggiato seriamente la vostra storia d’amore, adesso ci saranno le condizioni per ritrovare una certa armonia e una certa intesa con il vostro partner. Questo è un cielo ideale anche per quei cuori solitari che stanno cercando un po’ di conforto magari in una nuova avventura sentimentale. Chi è stato male, potrebbe finalmente imbattersi in un professionista che potrà risolvere definitivamente il vostro problema.

Oroscopo Scorpione: Il transito negativo di Venere ha lasciato strascichi importanti sulla vostra vita sentimentale, ma adesso si potrebbero creare le condizioni giuste per ritrovare l’armonia tra le quattro mura domestiche. Secondo l’Oroscopo del giorno, nelle prossime settimane avrete stelle che porteranno una bella carica di vitalità e di energia. Queste stelle non faranno altro che sollecitare il vostro spirito vincente e il vostro desiderio di fare cose nuove. Cercate di gestire bene le vostre energie e non disperdetele in attività inutili.

Oroscopo Sagittario: Questi alti e bassi continui in amore potrebbero snervarvi parecchio. Saranno molti i sagittari che si renderanno conto di non avere accanto la persona giusta. Quando vivete una fase caratterizzata da intense opposizioni planetarie, il vostro primo istinto è quello di fuggire e cambiare aria, anche se non si rivela sempre la strategia vincente. Qualcuno potrebbe anche essersi reso conto di aver rivelato cose importanti della propria vita a persone che invece non meritavano la vostra fiducia. Cercate di fare oggi solo lo stresso necessario altrimenti potreste finire la giornata a corto di energie.

Oroscopo Capricorno: Questa è la giornata più adatta per chiarire dei malintesi in famiglia o con la vostra dolce metà. Queste stelle decisamente più concilianti rispetto a quelle di qualche giorno fa, daranno delle risposte anche a tutte quelle ansie che sono legate alla vostra sfera professionale. Cercate di dare il giusto peso a tutte quelle situazioni o a quelle persone che per voi rappresentano un motivo di scoraggiamento. Mettete da parte quella paura di non farcela che spesso vi attanaglia e frena le vostre ambizioni.

Oroscopo Acquario: Venere favorevole potrebbe creare le condizioni giuste per sbloccare una situazione sentimentale che negli ultimi tempi si è un po’ impantanata o per la nascita di nuovi amori. Quelle coppie che recentemente hanno deciso di separarsi, adesso potrebbero decidere di tornare sui propri passi per concedersi una nuova opportunità. Ci saranno le condizioni per concludere un accordo commerciale molto vantaggioso anche con aziende che si trovano in un luogo lontano. Vi attende una seconda parte di settimana ricca di impegni e di cose da fare.

Oroscopo Pesci: In questo periodo dovreste cercare di gestire con maggiore prudenza la vostra relazione sentimentale, evitando di alimentare sterili polemiche. Il fatto di non sentirvi gratificati da chi vi sta accanto, vi sta pesando parecchio e vi sta snervando. Secondo l’Oroscopo del giorno, dovreste cercare di non cadere nel tranello delle provocazioni che qualcuno potrebbe tendervi per mettervi in difficoltà. A volte, fare buon viso a cattivo gioco, potrebbe rivelarsi la strategia migliore. Dal 17 giugno tutto vi sarà più chiaro e potrete finalmente prendere delle decisioni importanti per il vostro futuro.

Almanacco del 4 giugno

Santo del giorno: San Francesco Caracciolo

Proverbio: Quando imbrocca d'aprile, vacci col barile; quando imbrocca di maggio, vacci per assaggio; quando imbrocca di giugno, vacci col pugno

Nati