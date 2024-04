Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 aprile 2024: le previsioni segno per segno

Le ultime novità, l’andamento della fortuna e dell’amore e come procedono le cose sul lavoro sono contenute nell’oroscopo del 4 aprile di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: Molti pianeti sono nel vostro segno, periodo ideale per darsi da fare e provare a sistemare alcune faccende in sospeso! Cielo buono per chi ha un progetto in ballo o vuole vincere una sfida, dopo un periodo faticoso è bello poter finalmente sorridere. Emozioni in più da coltivare, ora sarà più facile recuperare forza. Il weekend potrebbe regalare emozioni interessanti riguardo l’amore, non commettete l’errore di rifiutare inviti o negarvi la possibilità di vivere bene i sentimenti.

Oroscopo Toro: Fase di grande rigenerazione, allontanate dalle vostre vite tutte le persone che non sono state fedeli! Mettete a posto ciò che marzo ha mandato all’aria. In tanti non avrebbero tempo di completare i propri progetti, con il rischio di innervosirsi parecchio, ma con pazienza e Giove nel segno si potrà fare qualcosa in più. Bisognerà trovare il coraggio di ripartire da zero se una storia ha avuto una crisi, oppure dire direttamente “basta” nel caso in cui la relazione sia irrecuperabile e non faccia più stare bene. Favoriti, al momento, i rapporti part time!

Oroscopo Gemelli: State vivendo giornate particolarmente tese, soprattutto in amore, perciò dovrete stare particolarmente attenti a ciò che dite e fate! Venere, in transito da domani nel vostro segno, sarà più tranquillo regalandovi una tregua… la domanda però, date le circostanze, è d’obbligo: cosa è successo nelle ultime tre settimane? Non prendete tutto troppo di petto perché non è il momento giusto per agire in questo modo, qualcuno vi ha fatto arrabbiare ma dovete risolvere il problema e non acuire le distanze.

Oroscopo Cancro: La prima parte di aprile non sarà eccezionale, evidentemente ci sono preoccupazioni maggiori o non sapete come muovervi: in questo caso meglio riflettere bene piuttosto che essere irruenti o troppo impulsivi. Se ci sono accordi da concludere il tutto potrebbe slittare, a causa di Venere “dispettosa”. In compenso però, se uscirete bene da questo periodo difficile, la seconda parte del mese sarà fruttuosa e vantaggiosa sotto tanti aspetti!

Oroscopo Leone: Tornate ad essere protagonisti assoluti dello Zodiaco con diversi pianeti favorevoli (Marte, Venere e il Sole su tutti)! Ci sono sfide da vincere e non vi mancheranno né forza né coraggio per trionfare. Le coppie di lunga data hanno una scelta da fare o risolvere un problema. Nuovi amori molto intriganti, anche sostitutivi di relazioni che non vi soddisfano più che quindi sarebbe meglio chiudere per il bene di tutti!

Oroscopo Vergine: Potete fare scelte con grande fervore ora, sarete un po’ sottotono nella serata ma vi basterà riposare ed evitare strapazzi! In questa settimana potrete programmare eventi con più calma ma Marte opposto vi rende ansiosi e nervosi, forse ci sono pressioni esterne che vi mettono in difficoltà; non sempre si possono tenere i soliti ritmi, il che vi agita così come il fatto di sentirvi in situazioni scomode. Ad esempio potreste esser chiamati a dire ciò che pensate senza avere le idee chiare, in questo caso meglio tacere ed evitare gli “aut aut” rimandandoli ai prossimi giorni!

Oroscopo Bilancia: Nuova situazione astrologica dominata da opposizioni planetarie e qualche contrasto, alla fine ringrazierete questo periodo perché (seppur attraverso qualche scontro) riuscirete a liberarvi di pesi e zavorre! Lì per lì potrebbe far male ma dopo un po’ vi accorgerete dei miglioramenti che questo scossone porterà. Ora potete liberarvi di situazioni preoccupanti o che vi portavano solo freni, limitazioni e magari anche problemi che in realtà non esistono, in favore di uno scenario promettente e un orizzonte ricco di vantaggi. Novità verso fine mese!

Oroscopo Scorpione: Non fate i disfattisti! Sicuramente ora c’è qualche difficoltà ma la seconda metà di aprile porterà novità in più e anche soluzioni interessanti. Questa giornata vi vedrà alle prese con qualche dubbio, a causa della Luna contraria, ma la vostra ambiguità è quasi leggendaria: vorreste vivere una vita tranquilla ma accettate sempre sfide particolari, “lottate” in prima linea e vi mettete continuamente alla prova… il che è un controsenso! Inevitabilmente vi sentite da una parte stimolati e dall’altra stanchi.

Oroscopo Sagittario: Questo cielo aiuta l’amore e tutto ciò che riguarda i sentimenti: quello che vivete in questo periodo sarà importante e diventerà un bagaglio di esperienze utile anche per il futuro. Il nuovo posizionamento di Venere vi permette di superare una crisi o di rivedere alcuni accordi che ora saranno più favorevoli. Le giornate in arrivo saranno efficienti in generale, non perdete un’occasione se vi capita davanti ed evitate di prendere le cose di petto senza prima riflettere su cosa dire o fare!

Oroscopo Capricorno: Periodo di grandi decisioni ma attenzione, non tutte le risposte arriveranno subito e non tutto ciò che avete programmato dipende da te! Voi fareste subito una scelta ben precisa ma potreste dover attendere “i comodi degli altri” e questo provocherà inevitabilmente ritardi, attese e slittamenti. Non è facile gestire questo periodo e, come se non bastasse, dovrete fare attenzione ai rapporti con Vergine e Cancro che potrebbero creare preoccupazioni anche involontarie. Siete anche in ansia per qualcuno che non sta bene, mostrategli/le la vostra vicinanza e anche solo così lo aiuterete tanto!

Oroscopo Acquario: La Luna nel segno vi dona elettricità positiva e voglia di parlare d’amore e situazioni rimaste in sospeso; ci vorranno pazienza e comprensione nella coppia, senza di esse l’influenza di questa stella (a cui si aggiungerà Venere nelle prossime ore) si rivelerà inutile. Sfruttate al meglio quest’energia “bonus” e non sprecatela per cose futili o proprio inutili! Sul lavoro si prospettano buoni propositivi per il futuro, cogliete al volo un’occasione o approfittate dei pianeti benevoli per avanzare una richiesta.

Oroscopo Pesci: In questo periodo fareste bene ad eliminare i conflitti e capire cosa desiderate fare nel lavoro. La Luna nel segno (dal 5 aprile) vi dona un intuito eccezionale e un’istintività speciale, quasi profetica, ma attenti a possibili discussioni con genitori, figli o parenti. C’è qualcosa da ridiscutere, la cui importanza dipende da persona a persona, ma entro fine mese si potrà raggiungere un grande successo personale e sentirete sulla vostra pelle il piacevole brivido del riscatto, della vittoria e della soddisfazione dopo tanto impegno!