Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 ottobre 2023: le previsioni segno per segno

La giornata dedicata ad Halloween è anche l’ultima del mese e per molti potrebbe rappresentare un momento di svolta. Vediamo allora come andranno le cose martedì 31 ottobre secondo l’ultimo oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: Dovete farvi scivolare tutte le situazioni complicate e negative addosso. Non è facile perché rappresentate un segno che non riesce a sorvolare su qualcosa che non va. Quando ci sono problemi siete voi in prima persona a voler arrivare fino in fondo a ogni singola situazione per capire da che parte sta il tuo interlocutore. Fino a giovedì ci sono tensioni da superare, sfide che costano fatica fisica. Questo periodo va considerato attentamente per le questioni economiche, potrebbero esserci spese in più.

Oroscopo Toro Paolo Fox: Il Toro deve lottare contro Sole, Marte e Mercurio che sono opposti. Il lato positivo del quadro astrale è che questi pianeti sono passeggeri, ma comportano pur sempre tempeste, anche se temporanee. Di base, il vostro oroscopo è protetto, ma da metà ottobre qualcuno ha cercato di mettervi in cattiva luce. Presto riceverai giustizia, sarà difficile che intacchino le vostre insicurezze. Probabilmente ci sono scelte da compiere, cambiamenti nel lavoro. Ad esempio, i giovani che studiano e lavorano, dovranno cambiare prospettive di vita. Il Toro mostra il suo coraggio in tutte le occasioni. In amore gli eventi vissuti di recente non li avete determinati in prima persona. In cuor vostro pensate che nel mondo ci siano troppi invidiosi…lasciate correre. Il tempo saprà essere galantuomo.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: La Luna è nel segno, siete alla ricerca di una nuova emozione, di una luce, di un’idea che possa regalare serenità, queste giornate tra martedì e giovedì regalano un’occasione in più per mettersi in mostra. Paolo Fox raccomanda di tenere sotto controllo l’aspetto affettivo, e questo per varie ragioni, una tra tutte la necessità di ritrovare tranquillità interiore. Si parte da una lontananza da colmare fino a una situazione di disagio che bisogna risolvere. Resta aperta una disputa, una discussione di lavoro e Saturno in aspetto nervoso comporta nella migliore delle ipotesi noia perché si resta in attesa di occasioni, ma in altre azioni una grande fatica. La vostra mente non si ferma mai.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: In questa fase è difficile non registrare consensi o comunque non cogliere opportunità. Venere e Giove sono favorevoli e aiutano un recupero, anche Marte parla di una bella capacità di emozionarsi, sarà possibile recuperare un certo equilibrio anche nei rapporti più complessi. Un momento di forza ci sarà agli inizi di novembre. E’ un momento in cui dovete affrontare con coraggio una situazione che vi interessa e che non volete farvi scappare; in amore, potreste dire la vostra e ottenere un vantaggio. Incontri favoriti.

Oroscopo Leone Paolo Fox: In questo periodo è importante evitare discussioni e tensioni. Chiaramente non tutti vivono la stessa situazione, quelli che hanno già avuto dubbi negli ultimi due mesi devono stare attenti alle parole di troppo. Una questione da risolvere è quella lavorativa, coloro che hanno un’attività autonoma si stanno occupando di un lavoro part-time, ma bisogna già pensare all’autunno. Per molti questo periodo resta di programmi part-time, una sorta di ponte che collega una prima parte dell’anno vissuta con agitazione a una seconda che potrà portare risultati migliori.

Oroscopo Vergine Paolo Fox: Qualcosa non gira per il verso giusto, potreste sentirvi più stanchi. Un’agitazione che non crea danni ma solo un po’ di stanchezza da compensare. Non sottovalutate gli incontri del periodo perché non solo siete più convincenti e affascinanti ma potreste ottenere delle risposte, dei buoni risultati. Se siete giovani non esitate a far girare il vostro curriculum o a proporvi. Le questioni di carattere professionale possono essere valorizzate da questo cielo che comunque porta soluzioni o idee vincenti.

Oroscopo Bilancia Paolo Fox: Tra pochi giorni Venere entrerà nel vostro segno zodiacale, quelli che hanno una crisi sentimentale potrebbero approfittare delle stelle anche nel corso delle prossime settimane per risolvere un problema. Non sono giornate difficili ma bisogna occuparsi un pochino più di finanze. Lo sanno molto bene tutti coloro che hanno un’attività, una società aperta da tempo che ha bisogno di una revisione contabile. Una settimana che presenta aspetti planetari vivi e dinamici, richiede un’attenta partecipazione e porta anche un po’ di tensione determinata dalla fretta di voler arrivare subito a una soluzione.

Oroscopo Scorpione Paolo Fox: Lo Scorpione deve assolutamente rimettersi in gioco, chiuso in casa e senza battaglie da affrontare e traguardi da raggiungere sta sprofondando nella noia. Le stelle sono interessanti, il passaggio di ben tre pianeti nel segno zodiacale è un elemento di forza, da sfruttare. Spero non ci siano più i dubbi di un mese fa, se avevate paura che un progetto non funzionasse, ora i timori sono calati. Venere conferma un sentimento. Storie che non sono andate bene negli ultimi tempi non vanno recuperate ma si può trovare qualcosa di nuovo, inoltre le prime giornate di novembre saranno positive.

Oroscopo Sagittario Paolo Fox: I lavori autonomi funzionano meglio, favorite le persone che si occupano di creatività. In questo periodo non solo avete energia ma anche buone idee. Sappiamo che il Sagittario è il segno della creatività, delle piccole o grandi vittorie. I sentimenti viaggiano sottotono perché c’è un po’ di noia, ma molto cambierà dopo la prima settimana di novembre. Senza troppi scrupoli sarà il caso di lasciarsi andare, supererete così momenti in cui vi siete sentiti poco in sintonia con le persone che stanno attorno. Le stelle di questo periodo, seppure conflittuali, possono aprire un discorso interessante, basta chiudere con un passato e con qualche situazione che non sentite più.

Oroscopo Capricorno Paolo Fox: Il Capricorno ha bisogno di stare per conto suo ogni tanto, quando si isola riesce a capire meglio quali siano le migliori strategie da attuare, ritrova il senso del proprio ruolo. Pur essendo di base socievole, il segno, poiché ama il rapporto con gli altri ogni tanto deve fermarsi. Quasi tutti nati sotto questo segno riservano un angolo della casa destinato alla riflessione, per ritrovare una pace interiore. Entro il primo giorno di novembre sarebbe il caso di fare scelte utili in vista del futuro, se c’è stata una chiusura presto arriverà una nuova occasione.

Oroscopo Acquario Paolo Fox: In questo periodo dovreste solo fare una cosa, recuperare serenità, evitare conflitti e risolvere un problema fisico. Stancarsi, fare cose in eccesso, mettersi alla prova non è consigliato. I nuovi progetti non decollano subito. Ci sono vere e proprie scadenze in atto, questo può portare tensione. Bene affrontare le questioni pratiche con spirito critico e razionale, anche i soldi vanno spesi con parsimonia. Non lasciate nulla al caso, la serata porta consiglio. Eventuali amicizie nate in questo periodo potranno, dopo la prima settimana di novembre, diventare emozioni importanti, i cuori solitari sono avvertiti.

Oroscopo Pesci Paolo Fox: Dovreste aver notato che negli ultimi giorni i risultati del vostro lavoro sono migliorati, l’astrologo romano aveva spiegato che la fine di ottobre avrebbe portato qualcosa in più ai liberi professionisti o a quelli che misurano le proprie capacità in base a rilevazioni settimanali o quotidiane. Dovete guardare al futuro con speranza. Fate le richieste adesso per ottenere presto, si parte con nuovi progetti, talvolta in nuovi ambienti. La posizioni dei pianeti è migliore per quanto riguarda il lavoro, mentre restano ancora decisioni di tipo sentimentale o lontananze da colmare. In questa giornata è preferibile lasciarsi scivolare le cose addosso, la serata è sottotono ma ci sarà un bel recupero da giovedì.