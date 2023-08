Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 agosto 2023: le previsioni segno per segno

Tutto quello che c’è di nuovo da conoscere in anteprima in questa ultima giornata del mese. Ecco l’ultimo oroscopo del giorno di Paolo Fox dedicato a giovedì 31 agosto.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Sono giornate importanti per le relazioni e i rapporti sociali. Il quadro astrale è ottimo per chi si vuole mettere in gioco. So che le difficoltà e le privazioni sono state molte nel passato, ma devo dire che è proprio nei momenti difficili si vede il tuo spirito da dominatore, pioniere e abile organizzatore. Per settembre ci saranno nuovi progetti che adesso bisogna valutare con lentezza, a causa di qualche problema contrattuale, e l’amore potrebbe salvarti. Venere è favorevole per gli incontri.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Stai aspettando che arrivi il momento giusto per fare una dichiarazione, parlare chiaro, liberarti di un peso. Se una storia d’amore ha vissuto conflitti in passato oppure hai vicino una persona che non si decide a fare un passo importante, parla con chiarezza ed esponi i tuoi dubbi. In realtà, nei rapporti più validi si è creato un problema, la verità è che nell’ambito lavorativo e famigliare ci sono stati molto momenti di disagio. Soluzioni in vista per chi ha avuto un blocco di proprietà, mutui o questioni di carattere economico.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In questa giornata ci si sente fuori gioco. Al momento mancano soluzioni, chi ha ricevuto un incarico sa che prima di ottobre o novembre non potrà avere certezze. giovedì e venerdì sono giorni nervosi, tanto che nei rapporti con gli altri, sia d’amicizia che d’amore, avvertirà una forte pressione. Troppe persone che danno fastidio, proprio tu che di solito ami il contatto con la gente, avrai voglia di startene per conto tuo. Se hai la tosse e ti senti stanco, forse dovresti consultare un medico.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Ti trovi in una condizione non molto soddisfacente, nel senso che per quanto concerne il lavoro c’è stata una chiusura o una rielaborazione di programmi nati in modo sperimentale all’inizio dell’anno. I risultati sono al di sotto delle tue aspettative: dovremo attendere l’autunno per capire come andrà a finire. In questo periodo cerca di non crearti inutili rimorsi. Nelle relazioni, nei rapporti con gli altri, c’è da dire che stai vivendo una fase particolare, vorresti ricevere più garanzie. La Luna favorevole invita a parlare chiaro, in particolare se ci sono stati problemi d’amore.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Il tuo segno è baciato da una Venere attiva, quindi, in questo periodo noterai di avere più persone attorno che ti ammirano, non ti fidare di tutti. Penso che molti dovrebbero rilanciarsi nelle relazioni, e questo perché da adesso per tutto settembre avremo una bellissima posizione di Venere. L’amore è protetto, anzi, sarà una sorta di salvagente per chi nel lavoro e nelle questioni di carattere pratico ultimamente ha vissuto contrarietà.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Puoi rimboccarti le maniche ma ci sono giornate in cui la fatica è troppa. Per le prossime 48 ore, infatti, il mio consiglio è agire e fare solo quello che si desidera. Non fare azioni impulsive, non arrabbiarti se non strettamente necessario. Tra l’altro, va detto che sabato e domenica saranno giornate di recupero, ma fino ad allora sarà tutto un po’ faticoso da portare avanti a livello fisico. In certi momenti non ti senti preso sul serio, non c’è nulla che ti faccia arrabbiare di più di quelli che dicono che stai esagerando, che prendi tutto un po’ troppo di petto. Vorresti vedere loro nei tuoi panni. Facile parlare e criticare, altro è affrontare responsabilità in modo serio e ponderato, come stai faticosamente facendo da tempo.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Sei in recupero per quanto riguarda queste due giornate, il nuovo transito di Marte nel segno invita ad accelerare i tempi se ritieni che per motivi fisici o personali tu abbia vissuto troppo ritardi negli ultimi mesi. Settembre e ottobre saranno mesi di recupero. Cerca di ritrovare un po’ di serenità a livello amoroso, sei attento al lavoro, alle occupazioni di carattere pratico ma non puoi fare a meno dei sentimenti. Quando sei sereno in amore avverti meno il peso delle contrarietà.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Si devono spendere soldi per un guasto o una riparazione. Il fine settimana sarà migliore. Ci sono state delle rivoluzioni nella vita lavorativa, cambiamenti nel corso degli ultimi mesi, ed è per questo che molti vivono nell’incertezza. In caso di nuovi accordi con altre aziende tutto è in divenire e poche sono le certezze, almeno per adesso. Ma avremo un autunno importante, di valorizzazione delle imprese. La tensione non deve riversarsi in amore. Il tema dei sentimenti resta scottante, dispute con un ex. Un po’ di comprensione in più te la aspetteresti, hai voglia, in vista di un progetto autunnale, di toglierti una soddisfazione nei confronti di chi ti ha ingiustamente messo in un angolo nel passato o magari spera in un tuo insuccesso che non ci sarà.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Giovedì e venerdì torna il turbamento. Fino a quando non ci sarà una risposta dal lavoro, una conferma potresti sentirti agitato. L’importante è che non torni quella differenza, quella distanza che in amore è stata il tema dominante di alcune coppie, soprattutto se di vecchia data. Possono nascere conflitti sul lavoro, o stai ripartendo da zero e hai paura di non avere gli stessi consensi che avevi prima. Ecco perché discuti ogni giorno, in particolare con collaboratori e soci, non tutto è chiaro e non puoi pretendere nell’immediato che ci siano risposte. L’autunno darà maggiori garanzie, lavori in corso.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Nei prossimi giorni avrai un buon successo, continua l’anno delle grandi scelte e decisioni. E’ possibile superare perplessità di ogni tipo. La situazione è valida per i giovani che, dopo un’esperienza fatta in altre città, finalmente decidono di iniziare un percorso in proprio, e credo tu stia aspettando una conferma, una notizia, devi organizzare quello che andrai a fare nel futuro. In ogni modo i contatti ci sono. Nonostante qualcuno cerchi di metterti il bastone tra le ruote non ti fermi mai, scelte importanti riguardano l’amore.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Il tuo è un segno libero, in amore non ami essere controllato, detesti qualsiasi tipo di manipolazione o obbligo. Tuttavia, negli ultimi mesi ci sono stati ripensamenti. I problemi di lavoro e di soldi hanno preso il sopravvento mettendo in secondo piano tutto il resto. Quindi, ora cerchi un amore che non ti faccia sentire in colpa, che non crei tensioni continue; quelli che per anni hanno vissuto in maniera libertina ora pensano ad una storia divertente e passionale. Ma sarà solo da ottobre che le idee saranno più chiare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Sei forte con la Luna nel segno: giovedì venerdì vince l’amore. Attenzione però a non intraprendere strade trasgressive; mi riferisco a coloro che stanno da tempo con una persona e dopo una crisi pensano di consolarsi altrove. Il rischio di tradire o essere traditi quando una storia non funziona è alto. Resta un cielo importante per coloro che vogliono attuare un cambiamento di lavoro, ci saranno lotte per fare vincere le proprie idee. I progetti e i programmi in partenza da settembre non avranno immediato esito positivo, ma si stabilizzeranno da metà ottobre in poi.