Oroscopo Paolo Fox 30 aprile 2024: le previsioni segno per segno

Il mese di aprile è giunto al termine. Dopo la giornata di martedì, si preannuncia un po’ di svago e relax grazie al 1° maggio, che spezzerà di netto la settimana. Ma intanto vediamo come andrà il 30 aprile con il nuovo oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: C’è gran voglia di divertimento in voi, di rilassare la mente e pensare solo a star bene accantonando le tensioni derivate dal lavoro o da problemi fisici; qualcuno ha dovuto cambiare ambiente professionale, e magari non voleva farlo ma è stato costretto, quindi si sente un po’ giù ma l’imperativo adesso è scacciar via la tristezza! In amore, tra l’altro, avete diverse carte da giocare e i single possono vivere incontri speciali; non bisogna chiudersi in casa ma accettare inviti e frequentare persone, le nuove conoscenze potrebbero rivelarsi particolarmente rivelatrici…

Oroscopo Toro: Venere entra in questo segno e porta rivincite, possibilità di consolidare i rapporti che funzionano e passione. Sarà possibile anche liberarsi di cose e persone che non piacciono più: sul lavoro ad esempio vi eravate dati alcuni mesi di tempo per continuare un percorso o lasciar perdere tutto in favore di un’aria migliore, quel tempo è scaduto e state per prendere la vostra decisione… tenete presente che non tutti coloro che vi sorridono vi sono amici, anzi… Le amicizie nate da poco, invece, ora possono decollare ma aspettate gli ultimi giorni del mese per vederle prendere quota.

Oroscopo Gemelli: Periodo buono per recuperare una storia che sembrava ormai chiusa, con Ariete e Leone c’è tanto da chiarire ma le stelle vi aiuteranno a rimettere a posto le cose. Con lo Scorpione è previsto addirittura un ritorno di fiamma, affrontate questo momento come se steste cavalcando un’onda alta e aveste modo di osservare tutto dall’alto. Prosegue, inoltre, la revisione del passato che avevate iniziato settimane fa; in amore vi aspettano sorprese e soddisfazioni, visto che nei prossimi due mesi saranno favoriti gli incontri. Approfittatene e godetevi la vita!

Oroscopo Cancro: La Luna in opposizione vi rende un po’ tesi ma state continuando nella vostra “missione” di ripulire la vita da situazioni che non vi sono piaciute o vi hanno fatto stare male. Nei rapporti genitori-figli ci vorrà pazienza, così come dovrete mantenere la calma se state aspettando una risposta che ancora non arriva. Ultimamente siete stati al centro di polemiche, soprattutto sul lavoro, ma maggio porterà un po’ più di tranquillità; il consiglio è di lasciarvi scivolare le cose addosso nelle ultime ore di un mese complicato!

Oroscopo Leone: Le stelle di maggio portano una revisione d’amore, possibili allontanamenti (o riduzioni di tempo da vivere in coppia) per problemi di lavoro, personali e familiari che stanno assorbendo energie e momenti da dedicare al partner. Ci vorrà pazienza e calma per superare quella che comunque resta una fase passeggera, anche perché le coppie stabili continuano a lavorare a progetti che nonostante qualche piccolo rallentamento, di tipo legale o burocratico, vedranno la luce molto presto. Chi è in bilico tra due storie, invece, è vicino ad una scelta definitiva che effettuerà a maggio, mese in cui si potrà prendere una decisione anche su nuove opportunità lavorative. Conferme solo a giugno, non prima.

Oroscopo Vergine: Grandi progetti per le coppie forti e stabili, i single invece farebbero bene a guardarsi attorno (e sfruttare stelle favorevoli in ambito sentimentale) abbandonando però un atteggiamento troppo critico e magari anche presuntuoso. Avete sempre voglia di tenere tutto sotto controllo, organizzando pure la vita degli altri, tuttavia il destino non è sempre d’accordo con ciò che vogliamo fare… di questo bisogna prendere atto continuando però a inseguire i propri obiettivi. Venere, Giove e il Sole favorevoli, in ogni caso, parlano di incremento delle prestazioni e di una visione del futuro più serena.

Oroscopo Bilancia: Se dovete chiudere un accordo, portare avanti un progetto, esprimere i vostri sentimenti o chiarire una questione con qualcuno fatelo al massimo entro giovedì; nel weekend potreste subire un po’ di affaticamento o sentirvi più nervosi, meglio non rischiare di giocarsi male le proprie carte! Toglietevi dalla mente i sogni impossibili e, mai come in questo periodo, badate alle cose concrete e reali. In amore c’è una persona che contraccambia la vostra attrazione, ma voi che progetti avete? Una storia seria e stabile o solo avventure e divertimento? Va meglio ai separati che, nonostante una delusione, ora possono guardare oltre.

Oroscopo Scorpione: In questo momento sarebbe meglio mettere i remi in barca e godersi un po’ di relax, visto che il mese di maggio sarà per voi più di osservazione che di azione. La stanchezza si sta facendo sentire e questo potrebbe rappresentare un ostacolo non di poco conto, soprattutto se dovete affrontare una questione importante (ma non urgentissima) per il futuro. Siete stati messi parecchio alla prova negli ultimi giorni, godetevi il riposo e attendete un miglioramento che arriverà non prima di venerdì.

Oroscopo Sagittario: Il mese di maggio favorisce chi vuole aumentare i propri guadagni, sia che si tratti di lavoro part time extra che di entrate di altro tipo; sta tornando l’ottimismo dopo il buio delle ultime settimane, la vostra socialità sarà utile per aprivi delle porte e attirare l’attenzione di qualcuno intenzionato a collaborare con voi. É tempo anche di dosare la fiducia e non darla a tutti indistintamente, soprattutto se avete a che fare con persone che si approfittano della vostra bontà d’animo assegnandovi compiti e responsabilità in più. Marte in ottimo aspetto vi dona determinazione coraggio!

Oroscopo Capricorno: Anche per voi, come per gli amici del Sagittario, il mese di maggio sarà importante in ambito economico ma non solo: chi ha delle capacità, e magari ha già fatto esperienza e praticantato da qualche parte, potrebbe essere chiamato per iniziare un bel programma! É il momento giusto per farsi notare, per mostrare ciò che si sa fare e dare una svolta positiva alla propria vita… e non solo sul lavoro: i single hanno ottime possibilità di fare incontri piacevoli così come le coppie che funzionano possono concretizzare progetti o organizzare un lieto evento!

Oroscopo Acquario: In tanti di recente hanno dovuto cambiare strada, per motivi personali o familiari, d’altronde il mese di maggio comporta una revisione totale di progetti e iniziative e tutto ciò può provocare una ribellione interiore: solo le idee veramente valide resteranno in piedi! Anche in amore vorreste qualcosa di diverso e le storie nate da poco, smaltito l’entusiasmo e il brio iniziale, dovranno essere ben verificate per evitare che si trasformino in un fuoco di paglia. Ascoltate il cuore ma “valutate” anche la persona che avete a fianco per capire se è quella giusta per voi (a meno che non vogliate solo avventure senza impegno).

Oroscopo Pesci: La Luna è attiva in questo segno e in ottimo aspetto con Venere, il che porta una marea di benefici! In amore ci sarà gran voglia di chiarire e rafforzare un sentimento nato da poco, i single potrebbero mettere una marcia in più per attrarre persone nuove e magari (se lo si desidera) vivere l’amore come un’amicizia affettuosa, senza grandi impegni o proclami. Permane comunque qualche dubbio, soprattutto chi è stressato da atteggiamento di gelosia o non si fida del tutto della persona che ha accanto. Entro domenica arriveranno risposte in un mese, quello di maggio, che in ogni caso si rivelerà buono per il lavoro e i contatti.