Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 agosto 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ci apre gli occhi su come andrà la giornata di mercoledì 30 agosto. Scopriamolo leggendo le previsioni del famoso astrologo televisivo. Vi presentiamo il suo ultimo oroscopo del giorno.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Giornata tutto sommato positiva e proficua anche se la Luna in opposizione potrebbe generare qualche dubbio legato ai soldi: state attenti alle finanze, le spese sono tante ma dovrete capire come evitare di ritrovarvi al verde (e magari aumentare le entrate in qualche modo). A parte questo, in arrivo informazioni utili o importanti da valutare e utilizzare al meglio per i vostri progetti. Chi ha voglia di rimettersi in gioco sarà investito da una buona dose di energia, non commettete l’errore di sperperarla per cose futili o di usarla tutta insieme… non vorrete perdere un’occasione interessante solo per stanchezza o perché avete gestito male le forze?

Oroscopo Paolo Fox Toro: Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox state vivendo un periodo di trasformazioni, sia dal punto di vista economico che lavorativo o personale; qualcuno potrebbe ritrovarsi a fare due conti per capire a che punto è e se c’è qualche rischio in particolare, d’altronde è il momento di tornare in pista perché Venere sta per iniziare un bel transito e favorirà i vostri progetti. All’orizzonte ottime possibilità di successo se siete impegnati in un’attività o state lavorando ad una bella idea, allontanatevi però dai “nemici” o dalle persone ambigue che vi hanno causato disagi negli ultimi tempi. Via anche tutti coloro che vogliono mettervi i bastoni tra le ruote, proseguite per la vostra strada.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: State per entrare in un mese, quello di settembre, un po’ faticoso per le coppie: anche nelle relazioni più stabili potrebbero sorgere (o confermarsi) problemi legati al lavoro che magari hanno creato nervosismo in casa, tensioni francamente evitabili ma che quando si presentano non devono essere sottovalutate. Chi invece ha un rapporto sentimentale a rischio farebbe bene a parlare con chiarezza, mettete al primo posto l’amore e tutto andrà più liscio! Una volta risolte le questioni sentimentali, se ce ne sono, spingete sull’acceleratore per portare in alto i progetti lavorativi: ci sono ottime chances di avere successo e portare a casa un bel riconoscimento!

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: C’è un po’ di stanchezza da smaltire, resistete fino alla sera e andrà tutto bene. In questi giorni le responsabilità pesano molto, non saranno pochi quelli che si troveranno di fronte a problematiche (soprattutto lavorative) o che dovranno discutere con un socio o un collaboratore. Il mese di settembre sarà interessante per l’amore, a breve avrete il via libera per investire breve sui sentimenti; favoriti soprattutto i single, che potranno scegliere tra relazioni part time/senza impegno e storie più consistenti, e coloro che hanno voglia di cambiare qualcosa in ambito sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Siete alle prese con un progetto bello e importante ma forse avete bisogno di aiuto, di un supporto tecnico o anche “solo” morale; di solito tendete a fare tutto da soli per prendervi il 100% dei meriti, e ottenere più soddisfazione dalle vostre cose, ma ciò non è sempre possibile e quando avviene non fatevi problemi a chiedere assistenza agli altri. C’è poi chi ha voglia di fare una scelta drastica, rivedere profondamente o addirittura abbandonare un lavoro o un percorso di studio. Avete deciso di ripartire alla grande a settembre quindi è sacrosanto fare questo tipo di valutazioni, anche sentimentali, state solo attenti a non perdere il controllo e ragionate bene sulle cose!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Il vostro è un cielo che riporta la voglia di amare, dedicate del tempo ai sentimenti e ad ascoltare il cuore. Nelle ultime settimane avete parlato troppo di lavoro (o dedicato eccessivo spazio all’ambito professionale), è vero che gli obiettivi stanno diventando sempre più importanti col passare dei mesi e la creatività è al top ma non commettete l’errore di escludere l’amore dalla vostra quotidianità. Per concretizzare i vostri progetti c’è tempo, oltre che Giove favorevole, continuate a spingere sull’acceleratore dal punto di vista lavorativo ma trovate un equilibrio migliore tra i rapporti e le cose da fare.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Mercurio e la Luna sono attivi nel vostro segno, un vero toccasana per chi deve risolvere problemi di qualsiasi tipo: avete un oroscopo importante che sa di novità, qualcuno dovrà necessariamente accettare un nuovo ruolo e adattarsi il prima possibile ad una situazione diversa da quella a cui è abituato. Sensazioni intriganti anche per l’amore, sembrava che alcune strade fossero già tracciate ma poi improvvisamente qualcosa è cambiato e sentite di nuovo le farfalle nello stomaco. Seguite l’istinto e “buttatevi” se sentite di far presente a qualcuno i vostri sentimenti, il coraggio e l’audacia ripagano sempre!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Cercate di non attaccare troppo gli altri o essere eccessivamente pesanti nei giudizi, anche se questo atteggiamento (apparentemente di forza e fiducia in se stessi) nasconde a volte una grande timidezza e un’altrettanta diffidenza. In questi giorni dovrete cercare una via di mezzo, una mediazione, perché le stelle provocatorie (insieme all’influenza di Venere in posizione particolare) rischiano di mettervi in difficoltà e in cattiva luce con alcune persone. State più calmi e siate meno offensivi, anche se questo non significa abbandonare la trasparenza e nascondere la vostra verità sulle cose.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In questo periodo le stelle aiutano chi lavora in un settore creativo, magari legato alla pubblicità, ai consensi e al rapporto con gli altri; c’è la possibilità di ottenere qualcosa in più del “solito”, magari un incarico inatteso per il quale ci si è preparati tanto o in cui si riponevano speranze. C’è da considerare anche l’aspetto benevolo di Giove, promettente sia negli affari che in amore (possibili nuovi incontri molto intriganti). In sostanza si apre una fase di conferme o nuove certezze, i dubbi dei giorni scorsi potrebbero esser spazzati via da un momento all’altro ma attenzione a tenere i piedi per terra: passare “dalle stelle alle stalle” è un attimo, mantenete l’equilibrio e gestite bene le cose.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Per portare avanti tutto ciò che avete in mente ci vuole forza, più psicologica che fisica, dunque vi attende un’altra giornata in cui dovrete rimboccarvi le maniche e darvi da fare; volete raggiungere il vostro obiettivo perciò continuate a lavorare duramente, raggiungerete presto i traguardi importanti che vi siete prefissati ma non dovrete abbassare né i ritmi né la guardia (con Giove in opposizione non potete proprio permettervelo). Ci vorranno più energie del previsto, ad esempio, per combattere contro chi vorrà mettervi i bastoni tra le ruote e bloccare la vostra avanzata. Siete più forti di questo ma fatevi trovare sempre pronti!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Con Venere in opposizione, secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox, c’è il rischio che alcune tensioni d’amore si amplifichino e diventino più grandi di quanto siano realmente. I single invece ancora non hanno trovato una grande passione e stanno perdendo entusiasmo, attenzione però a non commettere quest’errore perché è proprio quando non ce lo si aspetta che accadono cose… c’è anche da dire che siete stati molto assorbiti dal lavoro e avete messo un po’ da parte la vostra vita sentimentale, il che potrebbe provocare qualche strano silenzio se avete una relazione. Se c’è qualcosa da dire vuotate subito il sacco, non portate avanti troppo a lungo un potenziale problema!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Qualcuno è agitato perché non ha ancora le idee chiare riguardo il lavoro e non sa bene cosa fare nei prossimi mesi, sforzatevi di dire la vostra e non reprimete ciò che sentite e pensate! La priorità deve essere lo stare bene, dunque se qualcosa vi fa innervosire o arrabbiare non tenetevi tutto dentro e parlate apertamente. Potrebbe esservi molto d’aiuto il confidarvi con una persona cara, qualcuno di affidabile che possa consigliarvi e supportarvi in un momento così delicato della vostra vita. É anche vero che ultimamente, in parte proprio per via del vostro nervosismo, i rapporti non sono eccellenti…