Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 settembre 2023: le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox Ariete: É probabile che in questo fine settimana ci sia la necessità di mettere in chiaro come stanno le cose in amore. Alcuni hanno vissuto una grande passione negli ultimi 4 mesi e all’improvviso hanno creduto di avere trovato la persona giusta. Ci sarà un ripensamento? Ottobre porta un po’ di indecisione in tutte le relazioni sentimentali dove è presente la gelosia, saranno dominanti gli interessi di lavoro e denaro. Discutere per questo sarebbe uno sbaglio. Una ritrovata libertà e il desiderio di fare di più saranno le basi per ripartire. Ecco una giornata complessa, bene capire cosa c’è che non va, domenica arrivano soluzioni. Chi può faccia un bel viaggio per dimenticare o comunque allontanarsi da luoghi che riportano alla mente situazioni scomode.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Si avvicina un weekend interessante, è probabile che dal punto di vista emotivo si offra un riscatto a quelli che sperano in un ritorno in scena; ottobre sarà un mese decisamente più efficace e per i più fortunati libererà da un peso che è stato pesante nel passato. Sappiamo dei dissensi partiti dalla fine di maggio e delle variazioni sul lavoro e in famiglia. Chiaro che questo è un periodo di grande impegno, Giove nel segno porta capacità di azione, a fronte però di trasformazioni che non sono ancora facili da gestire. E’ come se in questi giorni certe responsabilità pesassero un po’ di più, insisti perché puoi vincere o almeno pareggiare. Le sfide in corso non devono intimorirti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Hai bisogno di divagare la mente, non ami arrovellarti dalla mattina alla sera nella speranza di risolvere problemi. Di solito la tua filosofia è basata sull’affrontare il problema quando arriva. Attenzione però in amore, perché se si rinvia in continuazione un confronto si rischia di arrivare a ottobre arrabbiati o confusi. Per quanto concerne il lavoro non posso dire che questo sia un periodo facile, c’è chi fa le stesse cose e si accontenta e chi vorrebbe avere maggiori garanzie. I creativi possono avere presentato un progetto, ma per ora nulla di concreto è in ballo. Se queste incertezze non vengono affrontate per tempo, si rischia di riversarle in amore, e questo a lungo termine può rappresentare un ostacolo difficile da superare.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Stai vivendo in maniera complessa queste giornate, come se si fosse aperta una lotta per avere giustizia di qualche torto subito. Coloro che si sono sentiti vessati nell’ambito del lavoro oppure che in questi giorni hanno iniziato un progetto e devono fare tutto da soli, sembrano infastiditi. Bisogna fare presente le proprie esigenze senza paura o esagerare. Giove e Saturno favorevoli porteranno consensi, quindi è vero che le battaglie legate al quotidiano portano dubbi, ma alla fine questo nervosismo sarà ripagato da un buon successo. In amore tutto normale, ma si punta al recupero nel fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Dopo una settimana faticosa mi sembra normale che ti senta un po’ perplesso, sotto pressione, raccomando di fare tutto con calma questo venerdì. Spero che tu non debba lavorare tra sabato e domenica, perché se riuscissi a organizzare tre giorni di relax sarebbe meglio. Quelli che vogliono vivere un grande amore possono contare ancora su Venere nel segno, un aspetto planetario che potrebbe diventare imbarazzante solo per chi vive due storie e deve fare una scelta. O magari, stanco di una relazione vissuta da anni, ora cerca un’altra persona.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: C’è stata tensione negli ultimi giorni e credo che tu abbia la sensazione di non essere del tutto soddisfatto. Sei un perfezionista e Mercurio, il pianeta della logica e della razionalità, ti guida. Analizzi le tue emozioni e anche quelle degli altri. In te c’è un potenziale psicologo, ma attenzione a non crearti un problema per tutto quello che fai. Bene capire che l’istinto gioca un fondamentale ruolo per il tuo benessere, è impossibile razionalizzare l’amore. Alcuni, quando finisce una storia, non fanno altro che pensare al perché sia terminata, bloccando futuri incontri. Non sempre i sentimenti possono essere ricondotti a scelte razionali. Oggi hai una situazione migliore rispetto a ieri, hai capito che a volte nella vita è meglio lasciare fluire le cose anziché imporsi regole di continuo. Bene gestire tutte le situazioni in maniera serena, lascia fare al destino almeno per una volta.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Si avvicina un fine settimana valido, intanto ricordo che già la giornata di oggi porta un buon vigore. Se qualcuno ti dice che sei diventato intollerante, non prendertela…perché è vero. Per troppo tempo hai subito l’ingerenza degli altri, devo dire che alcune volte i nati Bilancia si mettono nei guai da soli perché vivono profonde insicurezze e cercano di superarle accompagnandosi a persone troppo autoritarie. Chi vive un legame sentimentale con una persona egocentrica adesso si sta ribellando. Per fortuna, molti si sono resi conto di essere forti, viste le esperienze del recente passato e anche il calo fisico che qualcuno ha vissuto, non c’è dubbio che il temperamento sia eccezionale. Se hai fatto delle affermazioni controcorrente è normale che tu sia nel ciclone.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: É un momento particolare perché ci sono sempre tante tensioni e cose da fare. I prossimi due mesi saranno favorevoli, ma capisco che tu sia sulle spine, soprattutto se devi iniziare a fare delle cose nuove o da poco hai impostato un progetto in modo diverso rispetto al passato. Dunque, più che previsioni o parole ci vorrebbero fatti concreti per tranquillizzarti. Invito coloro che in questi giorni si sentono dubbiosi per il futuro a non essere troppo autocritici. No alle provocazioni inutili. Se sei in coppia attenzione a non provocare il partner solo per vedere fino a che punto reagisce e quindi, dal tuo punto di vista, se ci tiene a te. I rapporti con ex ancora non sono del tutto chiari.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Avresti bisogno di staccare la spina, andare lontano, frequentare gente simpatica. Il viaggio, anche mentale, fa bene. Costruisci la tua esperienza sulla base dei contatti, più vedi gente e meglio è, più frequenti posti lontani, conosci culture diverse, e più forte ti senti. Leggere i libri conta, ma il contatto diretto con le persone per te è insostituibile. Il transito di Saturno potrebbe avere fatto saltare delle certezze in primavera, proprio tu hai avuto la voglia di cambiare le regole del gioco, e se stai facendo qualcosa di ripetitivo presto, nell’ambito del lavoro, cercherei di fissare un incontro per parlare di nuove strategie. I rischi non ti fanno paura, ma attenzione a non fare follie.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Il Capricorno prosegue dritto per la sua strada, difficile che accetti consigli o imposizioni. Oggi, quindi, consiglierei a chi si riferisce a una persona sotto questo segno zodiacale di essere cauta. Ottobre sbloccherà alcuni atteggiamenti riguardanti convivenze o matrimoni. Il 2023 si è già rivelato un anno importante, con grandi responsabilità, e i primi sei mesi del 2024 daranno ancora l’occasione di mettersi in gioco. Potresti essere intollerante e stanco. Vuoi diventare importante, avere responsabilità, poi però è inevitabile sentirsi sotto pressione. Ci vuole relax.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: La giornata di giovedì non è stata eccezionale, oggi invece le cose vanno meglio. Se vivi tra alti e bassi forse è perché se stai facendo da poco un nuovo programma, non hai ancora trovato la tua collocazione, oppure hai in mente cose un po’ folli, mai provate prima, e tutto questo oltre a una certa eccitazione porta inevitabili dubbi. Meglio non fare passi falsi con i soldi, vista l’attuale posizione di Giove. Per i sentimenti siamo in una fase di riflessione, penso che i single per ora vivano al massimo rapporti part-time. Vorresti vivere un’emozione nuova al giorno ma questo non è possibile. Nelle coppie di lunga data sarebbe bello ritrovare un po’ di sensualità perduta.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: È probabile che ci siano perplessità, ho parlato negli ultimi giorni di una sorta di braccio di ferro in corso tra te e una persona, un socio, un collaboratore o azienda. Ti aspettavi risultati migliori, prima di fine ottobre / inizi di novembre sarà difficile trovare il bandolo della matassa. Accumulare agitazione può essere pericoloso per l’amore, tu non chiedi mai nulla. Anzi, di solito offri più di quello che ricevi. Però in certi momenti di nervosismo o sconforto, avresti bisogno di un minimo di protezione in più. Se c’è una storia d’amore poco chiara ottobre porterà confronti e decisioni importanti.