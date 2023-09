Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 settembre 2023: le previsioni segno per segno

Le nuove previsioni astrali di Paolo Fox ci permettono di scoprire l’andamento della giornata di giovedì. Tra nuovi amori e proposte lavorative ma anche tra drammi familiari e incertezze, ecco quello che c’è di nuovo nell’oroscopo del 28 settembre.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Chi ha commesso qualche errore in passato, adesso ne sta pagando pegno. Adesso c’è da svoltare facendo partire nuovi progetti per non rimanere fermi al palo e per crescere anche dal punto di vista professionale. Se ci sono state polemiche in amore, adesso è giunto il momento da dentro o fuori. Urge un chiarimento anche per capire quale strada volete intraprendere. Venere è in aspetto favorevole e renderà possibile la conoscenza di persone intriganti che stimoleranno la vostra fantasia. Nel corso del prossimo weekend, dovrete evitare di chiudervi in casa. Cercate di frequentare nuove persone anche per uscire dalla solita routine.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Sono in arrivo dei cambiamenti importanti per i nati sotto il segno del Toro, anche perché provenite da una fase molto tormentata che è durata da giugno ad agosto e che ha riguardato il lavoro, i soldi o la gestione della vostra casa. Improvvisamente vi siete ritrovati a fare delle cose che non avreste mai pensato di fare. Secondo l’Oroscopo del giorno, il ritorno di Giove in grande stile metterà in evidenza le vostre capacità e il vostro talento. Tornerete finalmente protagonisti ed avrete la strada tracciata verso il successo. Tutto dipenderà dalla vostra intraprendenza e dalla vostra determinazione. Non fatevi sfuggire l’occasione per migliorare la vostra posizione lavorativa o per guadagnare qualche soldo in più.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Le ultime giornate sono state un po’ pesanti per i nati sotto il segno dei Gemelli. Adesso siete in cerca di calma e tranquillità, anche perché provenite da un periodo piuttosto frustrante in cui avete dovuto lottare con voi stessi e con gli altri per riuscire ad andare avanti. Il vostro segno è governato da Mercurio, il pianeta della comunicazione. Secondo le previsioni di Paolo Fox, ultimamente avete comunicato poco e vi siete sentiti un po’ repressi. Se vi fermate troppo a pensare, finite per entrare in un circolo vizioso fatto di malinconia e paranoia. Cercate di concentrarvi di più sul lavoro anche per non pensare o per sviare i vostri pensieri negativi. Se c’è un chiarimento da fare con la vostra dolce metà, sarà meglio non rimandare.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Qualcuno sarà molto deluso per alcune risposte che non arrivano o per una richiesta fatta al datore di lavoro che è rimasta inevasa. Spesso non vi sentite sorretti o supportati dai vostri colleghi o vorreste essere affiancati da persone più dinamiche e determinate. A volte vi sembra davvero di stare predicando nel deserto. Qualcuno potrebbe addirittura decidere di aprire una vera e propria vertenza contro il proprio datore di lavoro per far valere i propri diritti. Insomma, siete pronti a scendere sul piede di guerra per far valere le vostre ragioni. I prossimi due mesi saranno determinanti per mettere alla prova un sentimento.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Siete dei grandi lottatori e tirate fuori il meglio da voi stessi soprattutto quando c’è da far valere il talento e il carattere. È anche vero che lottare ogni giorno per primeggiare a volte potrebbe stancare e spossarvi, ma quando vi mancano le sfide finite per annoiarvi e perdere gli stimoli. Dovrete moderare le parole se pensate che qualcuno vi abbia scavalcato ingiustamente. Non è questo il momento di fare polemiche e di agitare le acque in ambito lavorativo. Ci sarà una certa agitazione interiore a rendervi particolarmente irascibili e intrattabili. Cercate di evitare conflitti per banali ragioni.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: È un periodo contrassegnato da grandi incertezze per la Vergine, soprattutto in ambito lavorativo. Sarete tentati dal forte desiderio di controllare tutto in maniera maniacale anche per via di una certa insicurezza che vi agita l’animo. Cercate di rilassarvi un po’ e di non cedere agli istinti, facendo leva sulla ragione. È vero che voi amate essere particolarmente efficienti anche perché siete sempre alla ricerca di gratificazioni da parte degli altri, ma qualche volta occorre anche alleggerire la vostra vita e il vostro animo abbandonando alcune situazioni al proprio destino. Ottobre sarà il mese delle grandi occasioni soprattutto per chi è in cerca dell’anima gemella.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: A ottobre avrete il Sole nel segno. Questa congiuntura vi aiuterà a prendere delle decisioni importanti che potrebbero cambiare radicalmente la vostra vita. Provenite da un’estate un po’ tormentata in cui sono state tante le avversità che avete dovuto affrontare. Il destino vi ha imposto uno stop obbligatorio soprattutto per quanto concerne il lavoro. Adesso, secondo le previsioni dell’oroscopo del giorno, ci sarà modo di ripartire con un nuovo spirito e con nuove motivazioni. Adesso siete anche pronti a dire tutto quello che pensate, anche se questo potrebbe urtare la suscettibilità altrui.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: La vostra vita, da un po’ di tempo a questa parte, somiglia ad una vera e propria corsa ad ostacoli. Si stanno alternando momenti euforici ad altre fasi di autentica frustrazione. La giornata odierna sarà molto positiva sotto tanti aspetti, ma da venerdì tornerete nuovamente a sbuffare per qualche situazione che non vi quadra. Secondo le previsioni di Paolo Fox, sarà inutile agitarsi adesso, anche perché le prime risposte arriveranno solo tra fine ottobre e inizio novembre. Per il momento dovrete cercare di pazientare un po’, evitando di fare danni magari dicendo cose di cui potreste pentirvi amaramente. Permangono alcune indecisioni anche in ambito sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In questo periodo vorreste fare tante cose ma siete piuttosto disorganizzati e questo potrebbe compromettere il risultato del vostro lavoro. Dovreste fare una scaletta o ordinare i vostri piani per riuscire a fare ogni cosa al momento giusto. Fra l’altro dovrete fare i conti con Saturno dissonante che potrebbe scombussolare i vostri piani portando dei rallentamenti. Attenti soprattutto ai rapporti con Vergine e Pesci con i quali potrebbero sorgere dei conflitti che riguardano il lavoro o i soldi. Se c’è una cosa che detestate è quella di avere a che fare con persone poco dinamiche e scarsamente pratiche che fanno solo perdere tempo prezioso.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Coloro che hanno lasciato ai margini una storia d’amore adesso saranno chiamati a dover prendere una decisione importante da dentro o fuori. In genere amate di più concentrarvi sul lavoro che sulla vostra vita privata, finendo per trascurare gli affetti e le persone care. Anche il rapporto con la vostra dolce metà potrebbe subire dei contraccolpi se continuate a mettere il lavoro in primo piano. Per voi la sicurezza economica è alla base di un rapporto felice, ma non sempre il partner concorda con la vostra filosofia di vita. Il vostro modo di ragionare estremamente cinico, alla lunga potrebbe stancare chi vi sta accanto.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: State vivendo come se vi trovaste su un ottovolante. A giornate particolarmente intense e brillanti, ne seguono altre che invece sono noiose e poco interessanti. Dovrete cercare di prepararvi a portare avanti un nuovo progetto che è parecchio stimolante. Chi ha un nuovo progetto in vista adesso è particolarmente teso e nervoso e vorrebbe fare tutto in fretta senza curare i dettagli. Da ottobre non ci sarà più l’opposizione di Venere a complicarvi la vita in amore. Secondo l’Oroscopo del giorno, ci sarà la possibilità di allacciare relazioni più solide e durature o di riconciliarvi con il partner se provenite da una fase conflittuale.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In questo periodo siete particolarmente critici e polemici con tutti e pronti a scendere sul piede di guerra per far valere le vostre ragioni. Vi arrabbierete facilmente soprattutto se avete attorno dei collaboratori poco dinamici o non in grado di assecondare i vostri dettami o le vostre pretese. Dovete cercare di lamentarvi di meno altrimenti rischierete di inimicarvi le persone che lavorano al vostro fianco rendendo l’atmosfera troppo tesa e agitata. Il momento per concludere accordi o contratti vantaggiosi sarà da novembre in poi.