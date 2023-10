Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 ottobre 2023: le previsioni segno per segno

Pronti per un nuovo fine settimana? Vediamo come andranno le cose secondo le previsioni astrali di Paolo Fox. Ecco il suo ultimo oroscopo del 28 ottobre.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: La Luna nel segno esalterà il vostro carattere impulsivo e il vostro modo di essere diretti nelle relazioni con gli altri. Sarete più propensi a dire quello che pensate, senza alcun filtro. Il rischio è sempre quello di urtare la suscettibilità altrui e di entrare in contrasto anche con persone che hanno un ruolo di comando. In questo periodo siete animati da una grande voglia di realizzare dei progetti interessanti per il vostro futuro. Soprattutto gli arieti più giovani sono quelli che hanno un grande fermento interiore e che desiderano emergere nel lavoro e negli studi.

Oroscopo Toro Paolo Fox: Non è un periodo positivo soprattutto per quelle coppie che si trascinano da tempo e che discutono molto da un paio di mesi a questa parte. Prosegue questa fase di stallo che si alterna a momenti di vera tensione. Sarebbe meglio cercare di fare chiarezza e di mettere a punto una strategia per venire fuori da questa fase critica. Parlare in maniera chiara e diretta potrebbe rivelarsi una strategia vincente. Anche in serata potrebbero emergere ancora dei dissidi e delle tensioni in famiglia. Anche nel lavoro sarà necessario dare qualcosa di più per portare avanti un progetto o un compito che vi è stato assegnato.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: Ottobre non è stato un mese brillante, soprattutto dal punto vista sentimentale. Avete conosciuto sicuramente dei momenti migliori. Per i Gemelli che si sono accoppiati di recente è un periodo piuttosto controverso. Alcune coppie potrebbero sgretolarsi piuttosto velocemente, mentre altre coppie potrebbero incontrare qualche difficoltà inattesa. La grande pressione che grava sulle vostre spalle, potrebbe portarvi un po’ di stanchezza e di frustrazione: cercate di non abbattervi.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: Se ci sono situazioni poco chiare, sarà meglio cercare di mantenere le dovute distanze evitando di entrare in conflitto con le persone che contano o che per voi rappresentano un punto di riferimento. A volte è meglio recitare un ruolo di basso profilo, piuttosto che prendere di petto delle situazioni spinose. Secondo l’oroscopo del giorno, dal punto di vista della salute adesso va decisamente meglio rispetto a qualche giorno fa. Approfittate di questo fine settimana per riposare un po’ di più.

Oroscopo Leone Paolo Fox: questo week end comincia con il Sole e Mercurio in aspetto critico, quindi potresti L’opposizione di Sole e Mercurio potrebbero portare dei dissidi nell’ambito del vostro rapporto di coppia, Anche le coppie fresche avranno qualcosa su cui discutere e dibattere. Nei casi più gravi, si potrebbe anche arrivare ad una rottura definitiva. Anche coloro che sono alla ricerca dell’anima gemella, sono piuttosto confusi e perplessi. Non è questo il momento opportuno per impegnarsi con qualcuno o per fare promesse che non potete mantenere. In serata potrebbe emergere un certo malumore e un senso di scoraggiamento.

Oroscopo Vergine Paolo Fox: L’arrivo di Marte nel segno potrebbe favorire i ritorni di fiamma o le rimpatriate con vecchi amici. Insomma, il passato potrebbe tornare a bussare alla vostra porta. Anche chi sta cercando l’anima gemella, sarà desideroso di rimettersi in gioco e di trovare qualcuno che possa stimolare la propria fantasia. Se un ambiente di lavoro vi ha scocciato, potreste decidere di cambiare lavoro o gruppo di lavoro. Dal punto di vista della salute stanno per arrivare buone notizie. Chi ha sofferto per qualche malanno passeggero, adesso potrà finalmente recuperare.

Oroscopo Bilancia Paolo Fox: Dovrete fare i conti con l’opposizione della Luna che potrebbe togliervi il desiderio di prendere iniziative e vi renderà un po’ malinconici e indisponenti. Non sarà facile per chi vive accanto a voi riuscire a dialogare con serenità. Sia nel rapporto di coppia che nel lavoro avrete molto da ridire e da discutere. Cercate di ponderare bene le parole e di non dire cose di cui potreste pentirvi. Avete bisogno di riposare un po’ di più in questo fine settimana.

Oroscopo Scorpione Paolo Fox: Dovrete rassegnarvi al fatto che non potete piacere a tutti, in ogni momento. A volte bisogna prendere la vita con filosofia e tirare dritti per la vostra strada, senza farvi prendere da inutili ansie o da aspettative troppo esagerate. Secondo le previsioni dell’Oroscopo del giorno, in questo fine settimana capirete quali sono i vostri veri amici e quali no. Sul lavoro avrete delle idee brillanti che vi metteranno in condizione di ottenere dei risultati che saranno apprezzati da colleghi e superiori.

Oroscopo Sagittario Paolo Fox: Dovrete cercare di non rimanere passivi davanti agli eventi e di avere un maggiore spirito di iniziativa per non rimanere fermi al palo. Ci sono dei cambiamenti in atto che riguardano l’amore. Chi si è separato da poco, adesso avrà il desiderio di tornare a legarsi a qualcuno e di iniziare una nuova storia d’amore o di ufficializzare una storia che è stata tenuta segreta per molto tempo. Se c’è un problema di salute che vi assilla da tempo, è doveroso consultare uno specialista per iniziare delle cure efficaci.

Oroscopo Capricorno Paolo Fox: Alcuni pensieri negativi saranno motivo di ansia per voi del Capricorno, soprattutto nel corso di questo fine settimana. Dovrete cercare di non farvi condizionare dalle negatività e di cogliere ciò che c’è di positivo anche in quelle situazioni che non stanno funzionando. Se il partner dovesse dimostrarsi ancora distaccato e distante, potrebbe essere il momento giusto per un chiarimento. Sono in arrivo delle belle iniziative che riguardano il lavoro, cercate di farvi trovare preparati e reattivi.

Oroscopo Acquario Paolo Fox: Coloro che si sono separati da poco commetterebbero un grosso errore se decidessero di tuffarsi in una nuova storia. Dovreste evitare di agire di impulso, riflettendo un po’ di più sul da farsi. Prendetevi del tempo per riflettere anche perché non c’è fretta di decidere. Nella prossima settimana potrebbe verificarsi qualche ostacolo o qualche battuta d’arresto nel lavoro. Anche dal punto di vista finanziario dovrete cercare di essere più attenti. Non è questo il momento di sperperare il vostro denaro per acquistare oggetti futili o per fare investimenti azzardati.

Oroscopo Pesci Paolo Fox: Venere in opposizione potrebbe causarvi qualche piccolo grattacapo, soprattutto nelle relazioni interpersonali e nella vostra storia d’amore. Cercate di ponderare bene le parole che dite ed evitate di agire di impulso. I tanti impegni che avete avuto in settimana vi hanno un po’ stancato. Dovreste approfittare di questo fine settimana per riposare un po’ e ricaricare le pile in vista della prossima settimana che si preannuncia ancora ricca di impegni e di insidie.