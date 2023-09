Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 settembre 2023: le previsioni segno per segno

Dopo la pioggia è finalmente arrivato il sereno e sarà così per tutta la settimana, ma come andranno le relazioni lavorative e non? Non ci resta che scoprirlo con il nuovo oroscopo del 27 settembre di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Buone notizie in amore in questa giornata, state per essere investiti da una grande dose di energia positiva che vi aiuterà a rinforzare una relazione (o recuperare qualcosa se ci sono stati battibecchi e tensioni) o a mettervi in gioco se volete avventure e passione senza però troppo impegno! Preparatevi anche a nuove sfide sul lavoro, con determinazione potete superare qualsiasi ostacolo ma dovrete essere abili e soprattutto pronti a tutto! Vi ci vorrebbe pure una piccola pausa, perché inevitabilmente sarete stanchi, per recuperare dalle fatiche di questa settimana molto impegnativa.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox in queste 24 ore potreste risultare particolarmente sensibili nei confronti del partner, disponibili a mettervi nei suoi panni ma anche (al contrario) intenzionati a punzecchiarlo per chissà quale motivo: in tal caso cercate di comunicare apertamente i vostri sentimenti per evitare incomprensioni o ulteriori problemi. Concentratevi anche sul lavoro che sta andando bene e necessita di quell’ultimo passettino avanti da fare, date fondo a tutto l’entusiasmo per portare avanti nuovi progetti. E non trascurate la salute, trovate il modo di rimanere in forma e respirare aria fresca (l’ideale sarebbero le passeggiate all’aperto).

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Siete iper motivati sul lavoro, avete voglia di mettere in mostra le abilità che avete e strappare una promozione o qualche riconoscimento per le vostre doti. Energia da vendere anche in amore, soprattutto per i single che tra mercoledì e giovedì potrebbero fare incontri interessanti sia per avviare relazioni stabili e potenzialmente durature che per avventure brevi ma emozionanti! Cercate di non strafare e di dedicare anche del tempo al riposo perché non siete invincibili e, alle lunghe, potreste accusare un po’ il colpo (fisicamente e mentalmente) di tanto movimento. In sostanza, va bene mettere in pratica ciò che avete in mente ma senza stremarvi…

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Una questione familiare richiederà attenzione immediata, ci sarà bisogno delle vostre doti diplomatiche per risolvere eventuali conflitti in modo pacifico. Chiudete subito la faccenda perché dovete tornare a concentrarvi sul lavoro e sulle nuove opportunità di carriera che vi si stanno profilando: ricordate di essere aperti a nuove prospettive e situazioni diverse da quelle a cui siete abituati, non abbiate paura delle sfide e dei limiti imposti da voi stessi! In tutto ciò cercate di non trascurare la famiglia e i vostri cari, anche perché le relazioni amorose possono avere un impatto positivo sulla salute sia fisica che mentale!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Avete la sensazione che il vostro percorso lavorativo sia un po’ tortuoso (o che lo sia diventato con il tempo), soprattutto per quanto riguarda i soldi: vi aspettavate guadagni maggiori ma per il momento dovrete accontentarvi, arriveranno senz’altro tempi migliori e soprattutto sorprese in altri ambiti. Non siete al top della forma fisica e l’energia risulta altalenante, tuttavia la resistenza è buona e la vostra straordinaria capacità di adattamento vi aiuterà a far fronte a tutto senza particolari conseguenze. Si risveglia anche l’amore ma cercate sempre l’equilibrio, non gettatevi a capofitto in una cosa che non riserva grandi certezze con persone che conoscete poco.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox questo non è il periodo migliore per le finanze e gli investimenti, meglio limitarsi a gestire ciò che si ha senza mettere a repentaglio alcunché. Qualcuno però è particolarmente insofferente, perché punta a un miglioramento lavorativo e quindi anche personale, e dovrà affidarsi a tutta la sua saggezza per non cadere nella tentazione del rischio e salvaguardare se stesso: c’è tempo per osare ma anche quello per osservare e basta. D’altronde in amore le cose vanno molto bene e avete raggiunto un buon equilibrio, sia con voi stessi che con il partner se avete una relazione. Continuate così e in futuro le cose potrebbero andare ancora meglio!

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Qualcuno è tormentato e ha paura di rivedere i fantasmi del passato, quando nutriva dubbi sul suo percorso (in generale) ma non sapeva da dove cominciare per risolvere la cosa; in questo caso servirebbe un po’ di introspezione, farsi le domande giuste magari con l’aiuto di una persona fidata con la quale aprirsi e confidarsi senza timori. Sta nascendo qualche ostacolo sul lavoro che rischia di rendere più complicato questo momento, cercate di resistere e non preoccupatevi per le finanze se ora vi sembrano poche e basse. Fase altalenante anche in amore ma non perdete la speranza, quando meno ve lo aspettate può succedere qualcosa di molto bello…

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Vi sentite come sulle montagne russe, un giorno vi sembra di essere sulle stelle e quello dopo ricadete giù brutalmente: ci vorrebbe un po’ di equilibrio anche se ora non è facile perché un problema di salute vi tormenta e non vi fa stare tranquilli, l’unica soluzione è continuare a lottare e resistere in attesa di tempi migliori (che comunque arriveranno presto). Ci sono anche dei contrattempi lavorativi che vi infastidiscono e soprattutto rallentano, sarà importante sfruttare le abilità sociali che avete per uscire al meglio da questa situazione.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Non tutto sta andando per il verso giusto ultimamente, sentite di avere la coperta corta e di scoprire una cosa coprendone un’altra. Se in amore va meglio sul lavoro c’è qualche intoppo, o viceversa se non potete lamentarvi di impegni ed entrate dall’altra parte il partner reclama più tempo o c’è calma piatta nella ricerca della “persona del cuore”. Cosa fare? Innanzitutto mantenere la calma e pensare che in realtà la questione non è così grigia, vi state muovendo secondo vostre priorità quindi continuate su questa strada e tutto si aggiusterà da solo. Magari provate solo a trovare un equilibrio migliore tra i vari aspetti, a breve ci penseranno le stelle ad aiutarvi!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Si apre per voi un periodo molto interessante, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, in cui far brillare al meglio le vostre qualità: l’energia sembra essere inesauribile quindi spingete sull’acceleratore e andate a prendervi ciò che desiderate, o almeno avvicinatevi quanto più potete all’obiettivo. Unico aspetto da considerare in questa scalata al successo, state attenti alle finanze e alle spese inutili perché potreste dover attingere ai risparmi se non vi darete una regolata. In amore le cose vanno bene anche se c’è sempre spazio per migliorare, le coppie più stabili potrebbero pensare a una convivenza, al matrimonio o magari a un figlio.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Anche voi, come gli amici del Capricorno, vi avviate verso una fase interessante in cui le finanze finalmente si stabilizzeranno. C’è comunque da tenere presente la possibilità di un contraccolpo sul lavoro, un rallentamento o un imprevisto fastidioso anche se nulla di insormontabile, riuscirete a cavarvela grazie alla capacità di reazione che in tanti vi invidiano. In amore sono in arrivo vibrazioni positive, siate aperti e lasciatele entrare nella vostra vita dandovi nuova linfa vitale e motivazioni! In generale la fortuna non è granché dalla vostra parte ora perciò dovrete fare affidamento sul vostro intelletto.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Momento molto buono per coltivare i rapporti con gli altri, in queste 24 ore aspettatevi di formare legami forti e significativi (o rinforzare quelli che già avete). Avete energia e determinazione da vendere, caratteristiche che vi aiuteranno tantissimo a farvi spazio tra la giungla del mondo anche se permane qualche problema economico che vi limita un po’. Da rivedere anche l’equilibrio, cercate di essere meno impulsivi e più diplomatici soprattutto se non lavorate da soli ma in un team (con tutte le difficoltà del caso).