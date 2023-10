Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 ottobre 2023: le previsioni segno per segno

Tutto quello che accadrà nella giornata di venerdì 27 ottobre, che anticipa il fine settimana. Scopriremo anche come andranno le cose sabato e domenica, secondo le ultime previsioni astrali di Paolo Fox contenute nel suo oroscopo del giorno.

Oroscopo Ariete 27 ottobre: questo week end comincia con la Luna nel segno, quindi non riuscirai proprio a trattenerti nel dire le cose, cerca di non creare incidenti diplomatici. Sembra essere tutto più dinamico attorno a te. Ora puoi finalmente lavorare su dei nuovi progetti e nelle prossime settimane potrai sperimentare anche nuovi settori, i giovani saranno particolarmente motivati. Oggi sei carico e hai tanta energia positiva.

Oroscopo Toro 27 ottobre: se il tuo rapporto di coppia è bloccato da un po’, forse è arrivato il momento di chiarire con il tuo partner. Sul lavoro, ora puoi fare qualcosa in più e se ci sono stati dei problemi, dovrai eliminare tutte le cose superflue, inoltre ci saranno delle novità in arrivo. A fine giornata sarai un po’ teso.

Oroscopo Gemelli 27 ottobre: questo mese non è stato molto fortunato per quanto riguarda i sentimenti, ma le coppie che hanno resistito, ora sono più forti di prima. Oggi sei un po’ stanco e anche nervoso. Sul lavoro ti consiglio di non fare scelte azzardate, hai del potenziale, ma ora non hai la possibilità di esprimerlo. Stasera sarai molto stanco e passerai una serata sottotono.

Oroscopo Cancro 27 ottobre: tra la giornata di oggi e quella di domani ti consiglio di prendere ogni cosa con le pinze e di non alimentare polemiche inutili anche se ti senti criticato dalle persone che ti stanno attorno. Sul lavoro è arrivato il momento di esprimere le tue esigenze, non puoi dire sempre di sì. Bene per la tua salute, ti senti meglio.

Oroscopo Leone 27 ottobre: questo week end comincia con il Sole e Mercurio in aspetto critico, quindi potresti avere qualche incomprensione con il tuo partner. In questo momento stai provando delle sensazioni un po’ confuse, ti consiglio di non fare passi azzardati. Se comincerai una nuova collaborazione sul lavoro, non sarà una delle migliori. Passerai una serata sottotono.

Oroscopo Vergine 27 ottobre: in questo week end avrai contatti con una persona che non sentivi da tanto tempo. Il peggio è passato, ora Marte ha iniziato un transito importante e i single hanno ritrovato la voglia di rimettersi in gioco. In campo lavorativo, nel corso delle prossime ore potresti prendere una decisione definitiva. Buone notizie per la tua salute, stai avendo un netto recupero.

Oroscopo Bilancia 27 ottobre: oggi la Luna è opposta e la stanchezza potrebbe prendere il sopravvento rispetto alla passionalità. Tra la giornata di oggi e quella di domani sarai molto nervoso, ti consiglio di evitare tensioni inutili con il tuo partner. Sul lavoro sei un po’ agitato perché vuoi sempre fare troppe cose insieme. Cerca di riposare di più, ne hai bisogno.

Oroscopo Scorpione 27 ottobre: qualcuno ce l’ha con te e potrebbe esserci qualche disagio in questa giornata. Non arrabbiarti per motivi futili, forse dovrai rivedere qualcosa nei tuoi rapporti di amicizia. Sul lavoro potrebbe esserci un cambiamento, ma porta comunque avanti i tuoi progetti, vedrai che le risposte che cerchi, arriveranno al più presto. In questo periodo hai delle buone idee e questo ti fa stare meglio.

Oroscopo Sagittario 27 ottobre: stai vivendo una fase di revisione in amore, se la tua storia è in bilico cerca di non scontrarti troppo con il tuo partner. Dovrai fare qualcosa in più per riprendere in mano la tua vita. Chi lavora in proprio dovrà affrontare dei ritardi e qualcuno dovrà ripartire da zero. Le cure che comincerai oggi sono favorite.

Oroscopo Capricorno 27 ottobre: oggi sentirai il tuo partner un po’ distante, sei sempre troppo ansioso, questa è una cosa che deve essere superata. Se hai in mente di sviluppare delle nuove idee sul lavoro, puoi farlo, ma fai attenzione a non fare il passo più lungo della gamba. A fine giornata sarai molto stanco.

Oroscopo Acquario 27 ottobre: se hai affrontato da poco una separazione non fidarti subito di un’altra persona. Giove è dissonante, quindi dovrai fare molta attenzione sul lavoro a gestire le questioni di carattere economico. Dovresti fare le cose con più calma, forse sei troppo agitato.

Oroscopo Pesci 27 ottobre: i rapporti di coppia un po’ fragili sono a rischio a causa di Venere che è in opposizione. Hai sempre tante cose da fare e questo ti porta ad essere molto stanco. Prima di agire sul lavoro, ti consiglio di osservare tutto quello che succede attorno a te. Per dormire meglio, prenditi una tisana stasera.