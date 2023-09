Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 settembre 2023: le previsioni segno per segno

Con l’inizio di una nuova settimana, la prima effettivamente autunnale e l’ultima settembrina, non ci resta che scoprire se ci sono novità nell’aria. Ecco a voi il nuovo oroscopo di Paolo Fox di martedì 26 settembre.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Notizie incoraggianti per voi, una relazione (sia nata tempo che fa da poco) potrebbe vedere una svolta e iniziare o riprendere a volare; sta per iniziare un periodo buono per coltivare i rapporti con gli altri, sia sentimentali che familiari o di amicizia, quindi non chiudetevi in casa ed esternate le vostre emozioni. Anche la forma fisica sembra essere al top, il che risulterà di grande aiuto, tuttavia state attenti a qualche imprevisto sul lavoro che potrebbe mettere a repentaglio un progetto o addirittura la carriera. Tenete anche a bada le finanze, limitate le uscite futili.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Anche voi siete in buona forma, sia fisica che mentale, e potete contare su un ottimo equilibrio interiore: in queste condizioni potreste fare davvero di tutto ma meglio porsi dei limiti sotto certi aspetti, come ad esempio le spese perché non avete risorse infinite e sarebbe preferibile centellinarle per evitare di ritrovarsi scoperti in caso di emergenze. Qualcuno potrebbe anche trovarsi di fronte a un cambiamento non così semplice da digerire, ci sarà da lottare ancora per un po’ in modo da adattarsi al meglio ad una nuova situazione. Possibili intoppi anche in amore ma niente di irrisolvibile, proseguite sulla vostra strada e rimanete concentrati!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Potreste rimanere sorpresi da quanto bene, in questa giornata ma proprio in tutta la settimana, riuscirete a relazionarvi con gli altri: avete messo da parte un po’ di diffidenze che vi condizionavano in passato, ora siete pronti ad abbracciare nuove conoscenze e magari anche un rapporto amoroso fresco fresco. Nonostante qualche sfortunato imprevisto la fortuna sembra stia iniziando a girare, se vi sentite scarichi e in debito di energie prendetevi qualche giorno (ma non troppi) per riposare e ricaricare le pile in modo da tornare in pista e godere al meglio di questo bel periodo astrale.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox questo è il momento migliore per frequentare gente e ampliare la vostra cerchia di conoscenze, potreste risultare “il mago delle relazioni” in queste 24 ore (e non solo)! State spingendo molto anche sul lavoro e dovete continuare così perché i risultati si vedranno presto, qualcuno in realtà ha già iniziato a raccogliere qualche frutto e non deve perdere il focus… attenzione però perché anche l’amore reclama spazio e soprattutto la salute che sembra un po’ traballante: occupatevi di entrambe le cose dedicando loro spazio e non trascurandoli.

Oroscopo Paolo Fox Leone: La fortuna sembra essere un po’ altalenante in questo periodo, non per il fatto che siate del tutto sfortunati ma che se servisse una “spintarella” dalla Dea Bendata per ottenere “quel qualcosa in più” potreste fare fatica a riceverla. Nonostante tutto però non vi perdete d’animo, data la grande determinazione che avete in questo periodo ma non solo, e siete pronti a sprigionare tutta la vostra energia per andare a prendervi da soli con coraggio ciò che volete, senza alcun condizionamento esterno. É questa mentalità che ha sempre fatto la differenza in positivo per voi, ricordate però che non siete invincibili e se vi sentite stanchi sarebbe meglio fermarvi e riposare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Ottimo periodo per coltivare i rapporti con gli altri, potreste organizzare qualcosa di carino con il partner o familiari e amici in modo da godervi una bella giornata in mezzo alle persone (e agli ambienti) che preferite. Avete energia da vendere e siete pronti a metterla a disposizione degli altri e delle attività che più vi piacciono. Rilassarvi e riempire il cuore di serenità vi aiuterà a mettere da parte, anche solo per un po’, gli intoppi che vi stanno frenando sul lavoro o le difficoltà economiche in cui vi trovate. E nemmeno in amore va granché bene ma qui, appunto, fare qualcosa di bello con la dolce metà potrebbe risultare importante per recuperare terreno e armonia nella coppia.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Il vostro spirito avventuroso, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, è pronto a portarvi in posti e situazioni nuovi: assecondatelo e prendetevi qualche giorno (o anche solo uno) da dedicare a esperienze di vita, possibilmente in mezzo alla natura in modo da scatenare anche qualche riflessione interiore da fare poi a casa. Avreste bisogno, infatti, di soluzioni per risolvere un ostacolo lavorativo o uscire da una situazione che ormai vi sta stretta, il buon equilibrio interiore che avete sarà di grande aiuto ma avreste comunque bisogno di un’intuizione. In ogni caso non preoccupatevi, nulla di irreparabile!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Non è il momento di fare piani troppo ambiziosi, né in amore né sul lavoro: in questi giorni meglio limitarsi a gestire ciò che si ha senza forzare la mano, arriveranno momenti migliori per cambiare marcia. Le finanze sembrano stabili quindi non avreste granché di cui preoccuparvi, certo si può fare sempre meglio ma (appunto) adesso la cosa peggiore da fare sarebbe insistere… il rischio è di incrinare una situazione o scegliere il momento sbagliato per ottenere “quel qualcosa in più”, sprecando quindi un’occasione.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: State per entrare in un periodo delicato: da una parte sono in arrivo sfide interessanti che vi riguarderanno da molto vicino, dall’altra i rapporti con gli altri non sono proprio al top e qualche legame potrebbe essere messo a rischio. Ci vorranno pazienza e diplomazia per affrontare eventuali tensioni, non potete permettervi il lusso di accendere discussioni o mettere in pericolo un progetto che proprio ora si avvia verso la fase decisiva. Tenete d’occhio anche la forma fisica perché siete un po’ a corto di energie, o almeno c’è della stanchezza da gestire; una giornata di riposo assoluto vi farebbe bene anche se è difficile tamponare le vostre energia e creatività!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox in questo periodo siete molto saggi, sicuri di voi stessi e persino empatici: sfruttate queste caratteristiche per migliorare alcune cose, ad esempio rappacificarvi con una persona con la quale c’è della maretta oppure portare avanti con consapevolezza un progetto a cui state lavorando con impegno. É vero che l’energia non vi manca ma non usatela per spendere soldi a go go, le finanze sono un po’ instabili al momento perciò dovreste darvi una regolata in tal senso. Sul lavoro sta valendo la vostra leadership ma in amore è un periodo di alti e bassi, vedete di recuperare…

Oroscopo Paolo Fox Acquario: State andando piuttosto bene ultimamente, avete una carica invidiabile che vi permette di andare al doppio della velocità! Continuate così e cavalcate quest’onda di fortuna che vi accompagna, potreste vedere bei miglioramenti fin da subito sia in amore che sul lavoro: in entrambi i casi, infatti, si potrebbe fare molto di più di quanto avete perciò non tiratevi indietro e sfruttate quest’energia travolgente per uscire da una situazione che non vi piace e fare il salto di qualità che tanto desiderate!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Siete a dir poco magnetici in questo periodo, favorite sia le coppie che i single in cerca di avventure o dell’anima gemella: per approfittare di tutto ciò, però, bisognerà uscire e non chiudersi in casa, mostrarsi disponibili a incontrare persone o (se si ha una relazione) ad organizzare belle attività con la dolce metà. Fate più attenzione ai soldi, cercate di gestire meglio le finanze senza sperperarle tutte per cose futili; ad aiutarvi ci penserà il vostro spirito avventuroso!