Oroscopo Paolo Fox del 25 giugno e almanacco del giorno

Le previsioni di Paolo Fox segno per segno contenute nell’oroscopo del 25 giugno e l’almanacco del giorno, tra proverbi e nati oggi.

Oroscopo Ariete: Siete entusiasti per alcuni buoni progetti da sviluppare, idee che potrebbero portarvi lontano e che vanno approfondite già in questi giorni. Da revisionare, invece, l’amore visto che qualcuno sta attraversando un periodo di crisi di coppia o rischia di entrarci molto a breve; in alcune relazioni ci si sta allontanando un po’ per obblighi lavorativi ma anche a causa di alcune tensioni. Ci vorranno calma e pazienza, attenzione però a non far calare un gelo da cui potrebbe essere difficile uscire…

Oroscopo Toro: É tempo di chiarimenti sul lavoro: deve essere questa ora la vostra priorità, oltre che rivedere i conti e fare un punto della situazione finanziaria! Solo così, facendo pace con voi stessi in questo senso, potrete dedicarvi con serenità all’amore perché siete in un periodo delicato (dal punto di vista professionale) e avete bisogno di mettere “i puntini sulle i” senza lasciare nulla al caso. Possibili discussioni con uno scorpione ma anche una fuga mentale con un Sagittario…

Oroscopo Gemelli: La Luna favorevole vi consente di vivere l’amore in maniera diretta, con emozioni belle e particolari che magari non vivevate da un po’! I più sereni saranno i single, trascinati da una Venere intrigante (ancor più incisiva dall’11 luglio) che riserverà incontri speciali, passionali e travolgenti… non lasciatevi scappare queste occasioni regalate da stelle benevole! Le nuove relazioni sono liberatorie, occhio in ogni caso a riposare ogni tanto perché il fisico va preservato e non portato allo stremo.

Oroscopo Cancro: Non esitate a farti avanti se c’è una persona che può fare qualcosa per voi: mettete da parte ansie, paranoie e timidezza, contattate quest’individuo e lasciatevi aiutare o supportare… al resto penseranno Venere, Mercurio il Sole e Marte favorevoli! Chi si ferma pensa al passato sbaglia perché questo cielo aiuta e porta riscontri sia in amore che sul lavoro! Buone conferme possono arrivare presto, forse non siete stati valutati come avreste voluto ma i consensi stanno aumentando e continueranno a farlo per tutta l’estate.

Oroscopo Leone: Vi state avvicinando sempre di più ad un luglio straordinario per l’amore: le faccende di cuore saranno più presenti nelle vostre vite e anche se avete fatto scelte drastiche non starete male perché vi siete allontanati da chi non meritava la vostra attenzione. Vi state preparando per un programma che verrà messo in atto a settembre, questo è ancora il momento di modificarlo, revisionarlo e prepararlo al meglio. Non volete sbagliare quindi prendetevi tutto il tempo necessario! Le stelle premiano i nuovi incontri, datevi da fare!

Oroscopo Vergine: Siete reduci da una prima parte di giugno pesante, la seconda inizia a dare consiglio e farà da preludio ad un luglio più tranquillo e in cui gli altri vi rispetteranno maggiormente. Tanti non hanno avuto il coraggio di dire “basta” e hanno vissuto nei compromessi, sia sul lavoro che in amore, pur sapendo di impelagarsi in situazioni impossibili da cambiare o da migliorare. Non siete serenissimi ma sappiate che è un periodo passeggeri. Amori in corso? Perché no…

Oroscopo Bilancia: Tanti vi dicono che ultimamente siete cambiati, che ora siete più sensibili, irascibili e anche permalosi… cosa vi sta succedendo? C’è un motivo dietro tutto ciò? In realtà qualcuno vuole farvi sentire in colpa, o intende approfittarsi della vostra buona volontà, ma pensate che Giove favorevole vi invita non solo ad essere più indulgenti con voi stessi ma anche ad allontanare dalla vostra vita tutte le energie negative e ciò che non vi stimola. La voglia di “non fare” non deve mai prendere il sopravvento, al massimo potete rallentare per riposare ma mai fermarsi!

Oroscopo Scorpione: Avete diversi pianeti in opposizione, il che va avanti da un po’ di tempo e vi sta stancando: i momenti di disagio permangono, soprattutto in amore, ma state tranquilli perché il mese di luglio spazzerà via questi problemi e vi permetterà di fare molto di più (sotto tutti gli aspetti)… d’altronde anche voi avete diritto alla serenità! Favorito chi vive con un Sagittario, personalità esuberante e ottimista ma anche propositiva e vincente che può darvi stimoli e una grossa mano dal punto di vista psicologico! State ritrovando forza, vi servirà per affrontare ciò che resta del travagliato mese di giugno.

Oroscopo Sagittario: Siete stufi delle difficoltà e degli intoppi che state vivendo, non ne potete più di questi pianeti opposti! I momenti di disagio maggiore sono avvenuti soprattutto nelle relazioni, dovrete resistere fino a luglio perché lì avrete diritto a più serenità e a un raggio di azione più ampio per chiarire e sistemare le cose. Dovete recuperare la vostra proverbiale grande forza, quella che vi trascina nelle missioni e vi fa uscire sempre vincitori dalle sfide!

Oroscopo Capricorno: Anche voi, come gli amici del Sagittario, state accusando un calo provocato dalle opposizioni planetarie. Ci sono tante responsabilità familiari da gestire e, allo stesso tempo, una grande stanchezza da far sparire in qualche modo. Superata questa fase, che per fortuna durerà poco, succederà qualcosa di bello riguardo il lavoro. Caricatevi e ritrovate entusiasmo per prendervi ciò che volete, attenzione solo a fronteggiare attacchi di persone invidiose o comunque non proprio ben disposte nei vostri confronti!

Oroscopo Acquario: Per voi in questo periodo è impossibile rimanere in silenzio, avete voglia di dire tutto ciò che pensate a causa dell’influenza di una Luna elettrica. Attenzione a non trasformare il tutto in un campo di battaglia! Molto dipende dalle persone che vi stanno attorno, l’importante sarà tenere a bada i nervi ed esprimervi senza generare polemiche velenose o conflitti inutili! Aumenta anche il desiderio di libertà, di fare cose diverse dal passato e di vincere una sfida. Nelle coppie di lunga data attenzione alla noia!

Oroscopo Pesci: Venere, Marte, la Luna e il Sole favorevole vi regalano un’ottima settimana. state riprendendo quota dopo un periodo difficile e di stanchezza, ora avete finalmente le idee chiare su cosa fare e state capendo che potete andare avanti anche senza un riferimento sparito nell’ultimo periodo. Venere promette occasioni emozioni a cui non bisogna rinunciare, evitate ripensamenti o decisioni dettate dalla paura perché avete davanti un gran bell’orizzonte!

Almanacco del 25 giugno

Santo del giorno: San Guglielmo da Vercelli

Proverbio: Giugno ventoso, porta presto il grano sull’aia

Nati oggi