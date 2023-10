Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 ottobre 2023: le previsioni segno per segno

Dai chiarimenti col proprio partener alla Luna e altri pianeti in opposizioni fino alle liete notizie: ecco cosa accadrà nella giornata di martedì 24 ottobre secondo il nuovo oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete 24 ottobre: se vuoi chiarire con il tuo partner o vuoi fare colpo su qualcuno, aspetta la giornata di venerdì, le stelle saranno dalla tua parte. Per chi è alla ricerca di cose nuove, ci saranno maggiori opportunità. Sul lavoro non lasciarti prendere troppo dall’ansia, non puoi avere tutte le risposte subito. La tua forma fisica è in netto miglioramento.

Oroscopo Toro 24 ottobre: in questo periodo sei un po’ agitato, meglio evitare qualsiasi conflitto con il tuo partner. La Luna e Mercurio sono in opposizione, ti consiglio di fare attenzione al denaro. In campo lavorativo, soprattutto gli imprenditori, dovrebbero riflettere sulle loro scelte. Cerca di non strapazzarti troppo stasera.

Oroscopo Gemelli 24 ottobre: oggi potresti innervosirti per cose molto banali e le coppie che hanno già vissuto dei momenti di tensione dovrebbero cercare di darsi una calmata. Sul lavoro ci saranno dei ritardi, ma non per colpa tua, quindi cerca di non agitarti troppo. Per quanto riguarda la tua salute, nel pomeriggio avrai qualche piccolo disturbo.

Oroscopo Cancro 24 ottobre: finalmente hai ritrovato un po’ di stabilità in amore, questo è il momento giusto per abbandonarsi alle emozioni. Grazie al Sole favorevole sei molto energico ed ottimista. Se hai vissuto un momento di stallo sul lavoro, ora ci saranno dei vantaggi. A fine giornata sarai un po’ nervoso, cerca di rilassarti se puoi.

Oroscopo Leone 24 ottobre: se hai avuto dei problemi con il tuo partner, cerca di essere più diplomatico ora. Stai vivendo un periodo molto intenso, ma hai degli strani malesseri. Sul lavoro evita problemi inutili, inoltre ti consiglio di non lasciare il certo per l’incerto. Se hai intenzione di avviare dei nuovi progetti, è meglio aspettare il mese di maggio. Dovresti curare di più la tua alimentazione.

Oroscopo Vergine 24 ottobre: buone notizie in arrivo, Mercurio, Marte e Sole sono favorevoli, invece Venere è nel segno e ti permetterà di fare delle scelte definitive in amore. Chi è più giovane potrebbe ricevere delle proposte lavorative molto interessanti, approfittatene! A fine giornata avrai un lieve mal di testa.

Oroscopo Bilancia 24 ottobre: i single avranno più possibilità di fare nuovi incontri, mi raccomando, approfittatene! Se comincerai una nuova storia d’amore, non essere troppo diffidente. Sul lavoro c’è qualcosa che non va e ora dovrai ripartire da zero. Per quanto riguarda la tua salute, dovresti curare di più la tua alimentazione.

Oroscopo Scorpione 24 ottobre: i pianeti ora sono finalmente dalla tua parte, se senti agitazione nell’aria, cerca di rilassarti, tutte le risposte che stai aspettando, arriveranno tra un po’. Sul lavoro dovrai definire ancora alcuni contratti. Approfitta di questa giornata per abbandonarti al relax.

Oroscopo Sagittario 24 ottobre: sei stanco e privo di pazienza, ma questo non significa che tutte le coppie sono in crisi, in ogni caso sarebbe meglio dare più spazio alla passionalità. Se ci sono già state delle tensioni il giorno 11, fai attenzione che non si ripresentino. Sul lavoro sarebbe meglio non rivangare su alcune cose del passato. Cerca di riposare di più, ne hai davvero bisogno.

Oroscopo Capricorno 24 ottobre: buone notizie in arrivo, Sole e Luna sono favorevoli, questo ti permetterà di dare più spazio ai sentimenti. Se sei single avrai un feeling particolare con qualcuno nato sotto il segno della Vergine o del Toro. Sul lavoro sta iniziando una fase di recupero e ora si può ripartire alla grande. In serata sarai molto vitale.

Oroscopo Acquario 24 ottobre: non prendere posizioni troppo rigide, ora che Venere non è più contraria è arrivato il momento di ripartire. Oggi sarai più disponibile nei confronti di tutti. Alla fine del mese ci sarà qualche dubbio legato al denaro. A fine giornata avrai dei fastidi alla schiena, forse è il caso di correggere la tua postura.

Oroscopo Pesci 24 ottobre: questo cielo sembra essere meno complesso. Se hai affrontato una separazione, dal prossimo mese tornerà la voglia di amare, ora più che mai hai bisogno di sicurezza. Sul lavoro riuscirai ad ottenere qualcosa in più, continua così. Grazie alla Luna e al Sole favorevoli è tornato il buon umore.