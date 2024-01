Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 gennaio 2024: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ci porta per mano a scoprire come andranno le cose nella giornata di mercoledì, tra nuove possibilità e situazioni da risolvere. Ecco il suo ultimo oroscopo del 24 gennaio.

Oroscopo Ariete: State vivendo un periodo vivace e focoso, sia in amore (dove è risbocciato l’eros) che nel lavoro in cui un progetto sta prendendo piede o siete pieni di attività e impegni. Non fatevi prendere dalla fretta e dalla smania di arrivare, prima del 16 febbraio potreste effettivamente raccogliere poco e persino incappare in qualche momento di disagio! A turbarvi è il fatto che alcune persone attorno a voi non sembrano leali oppure avete paura del ripensamento di qualcuno. Rinnovi di accordi ancora non chiari!

Oroscopo Toro: Venere favorevole irrompe nelle coppie in crisi, dando loro una mano, e offre sensualità ai cuori solitari! Le persone in difficoltà, che stanno subendo un po’ di riflesso ciò che accade, avranno finalmente modo di imporre la propria volontà anche a costo di allontanarsi per qualche tempo. Si consiglia di ascoltare anche l’Oroscopo del partner in modo da prendere le misure senza correre rischi! Buone intuizioni e novità in arrivo sul lavoro, entro i primi di febbraio riuscirete a risolvere un problema.

Oroscopo Gemelli: Tutto ciò che vorreste in questo momento è vivere l’amore in serenità, ritrovare un po’ di tranquillità perduta e recuperare un rapporto che sta mostrando punti deboli o momenti di crisi. Chi invece l’amore lo sta cercando deve farsi amare, soprattutto da oggi con Venere non più in opposizione e con all’orizzonte un febbraio più positivo in ambito sentimentale. La fatica si fa sentire e gli impegni iniziano ad essere tanti, tuttavia voi non sapete proprio stare senza far nulla: la soluzione è selezionare solo le cose importanti, o almeno dar loro priorità rispetto al resto!

Oroscopo Cancro: Siate pazienti e cauti ora, rilassatevi e fate solamente lo stretto necessario: non è un male essere guardinghi per un periodo, anche se doveste arrivare alla metà di febbraio, e lasciarsi scivolare le cose addosso senza intervenire. Anche un piccolo intoppo (o contrasto) potrebbe risultare particolarmente fastidioso o incisivo in questo momento, perché complicarvi la vita quando potete limitarvi a gestire le cose? Il 2024 sarà molto efficace e positivo per voi, tuttavia dovrete mettere in conto qualche sospetto o ombra…

Oroscopo Leone: State facendo di tutto per non mandare all’aria un rapporto, ora però arriva il momento della resa dei conti: il mese di febbraio rischia di risultare decisivo, un “dentro o fuori” da cui non si potrà scappare. Attenzione ai conflitti con soci e collaboratori, dovrete dar fondo a tutta la vostra pazienza anche se qualcuno sta pretendendo troppo o esagera sia nei toni che nei giudizi! La cosa fondamentale ora è tenere tutto sotto controllo ed evitare le battaglie!

Oroscopo Vergine: Vi sentite affaticati, impensieriti, amareggiati e innervositi da chiusure o cambiamenti non preventivati avvenuti negli ultimi mesi: è tutto a causa di Saturno in opposizione ma tenete presente che questi stop vi stanno indirizzando verso una nuova vita! Cielo decisivo per chi vuole dimenticare tristi trascorsi o persone che gli hanno fatto del male, è tempo di respirare aria fresca e soprattutto positiva! Via via che vi avvicinerete a fine mese (ma soprattutto inizio febbraio) arriveranno nuove possibilità, situazioni interessanti e soluzioni intelligenti. Attenzione ai nemici (più o meno) nascosti!

Oroscopo Bilancia: Tra fine gennaio e l’inizio del prossimo mese potreste trovarvi alle prese con situazioni difficili da affrontare, come lo svegliarvi già stanchi (o dormire male) e faticare il doppio per arrivare ad un risultato che prima si otteneva più facilmente. Avete davvero tanti impegni e purtroppo non potete scaricare nessuna responsabilità, tutto ciò si trasforma in ansie e nervosismo. Anche il partner, a causa di questi pensieri, potrebbe sembrare più distante… in tal caso meglio fare una riflessione sentimentale ma prima parlatene con il diretto interessato. Cercate di tenere tutto sotto controllo almeno fino a metà febbraio!

Oroscopo Scorpione: I nati sotto questo segno tendono a vivere le emozioni in maniera molto forte, sia quelle positive che quelle negative! A volte l’essere troppo impulsivi vi porta a dover fare un passo indietro e chiedere scusa a qualcuno, state attenti a non rovinare un rapporto o una situazione a causa di tutto ciò… É urgente recuperare un miglior equilibrio interiore (e non solo) in modo da tornare in pista alla grande. Periodo di buone opportunità lavorative per i liberi professionisti, tra fine mese e inizio febbraio arriverà una bella notizia.

Oroscopo Sagittario: Avete voglia di impostare qualcosa di nuovo e fareste bene ad assecondare questo desiderio, se non potete mettere subito in cantiere un progetto potreste “limitarvi” a progettarlo continuando a sviluppare idee vincenti! La routine non è proprio pane per i vostri denti, la speranza è che al vostro fianco ci sia la persona giusta in grado sia di seguirvi che, quando esagerate, di limitarvi e tenere a freno alcune iniziative rischiose! Possibilità di esperienze all’estero per i più giovani!

Oroscopo Capricorno: Per essere sereni avete bisogno di sentirvi “con le spalle coperte” altrimenti andate in ansia! Non manca una buona dose di ingegno che a volte, purtroppo, si scontra con l’incapacità di alcune persone: la soluzione, specialmente se lavorate in team, è scegliere con cura soci e collaboratori in modo da non rimanere incagliati o scorrere più velocemente nelle cose. Venere è da poco nel vostro segno, il che promette bene sotto tutti gli aspetti ma bisognerà non chiudersi a riccio. Cielo di incontri e in certi casi di ripensamenti e accomodamenti.

Oroscopo Acquario: Siete molto impazienti e questo potrebbe risultare un problema, dovete dominare questo impulso altrimenti saranno guai! C’è poi chi mente a se stesso, e ritiene che le cose vadano bene quando in realtà non si è soddisfatti, solo perché non si ha voglia di capire come risollevare una situazione. I nodi però stanno arrivando al pettine e sta montando, anche nei più pigri e poco intraprendenti, la voglia di rivoluzionare, di cambiare e di migliorare le cose! In queste 24 ore fate trionfare l’amore, spesso sottovalutato o accantonato per via di questioni urgenti.

Oroscopo Pesci: Il 2024 è iniziato in salita, sicuramente in maniera un po’ pesante e con qualche problema, ma ora si aprono scenari interessanti con buone soluzioni! Avrete sicuramente una visione più chiara del futuro, opportunità da cogliere al volo tra fine gennaio e inizio febbraio e anche situazioni occasionali da sfruttare sul momento. Le tensioni d’amore non si cancelleranno improvvisamente, di sicuro resta qualcosa da rivedere ma con un’ottica diversa rispetto al passato: datevi da fare e farete parecchi passi avanti!