Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 settembre 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ci racconta in anteprima come andrà la giornata di sabato e in genere l’intero weekend, che dà ufficialmente il benvenuto all’autunno. Ecco il suo oroscopo del 23 settembre.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: É un periodo in cui dovrete fare delle scelte cruciali per il vostro futuro. Ecco perché siete particolarmente tesi e nervosi, anche durante questo fine settimana. Se queste scelte importanti riguardano soprattutto la famiglia e la casa, la vostra tensione sarà raddoppiata. Qualcuno sarà anche disposto ad accettare sfide impossibili per mettersi alla prova e dimostrare il proprio valore. Dovrete cercare di fare una selezione opportuna dal punto di vista delle amicizie, anche perché qualcuno non si è dimostrato affidabile e sincero.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Quella di oggi sarà una giornata valida, soprattutto per coloro che provengono da una separazione o da un brutto momento in ambito sentimentale. Ci sarà modo di recuperare e di ritrovare la voglia di innamorarsi e di ripartire con un nuovo slancio. Giove nel segno favorisce soprattutto l’aspetto professionale. Per molti di voi ci sarà la possibilità di fare un passo in avanti nella vostra carriera o di ottenere un incarico di grande responsabilità: fatevi trovare pronti e determinati.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Tutti coloro che hanno vissuto una fase piuttosto preoccupante o complicata, dovrebbero cercare di cancellare il passato per ripartire con nuove ambizioni e con una nuova determinazione. Secondo l’Oroscopo del giorno, se qualcosa o qualcuno ha cercato di bloccare i vostri piani o ha provato a frenare le vostre ambizioni, adesso è venuto il momento di andare oltre e di non pensare più al passato, né tantomeno ha senso meditare vendette. Dovrete fare molta attenzione soprattutto nei rapporti con persone del Leone o dello Scorpione, con le quali potrebbero nascere forti attriti.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: La Luna in opposizione potrebbe rendere un po’ complicata questa giornata di sabato. Potrebbero nascere degli attriti o delle discussioni in famiglia o nei rapporti tra genitori e figli. Secondo le previsioni di Paolo Fox, in questa giornata potrebbe tornare in maniera prepotente la passionalità e la voglia di amare. Soprattutto chi è single, dovrebbe cercare di guardarsi attorno e di allentare i freni inibitori, cercando di rimettersi in gioco con convinzione. Le prossime 48 ore saranno molto pesanti per coloro che hanno lavorato molto durante la settimana e adesso avranno bisogno di recuperare le energie perdute.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Una delle vostre migliori caratteristiche è la resilienza. Anche dopo un momento molto complicato, avete sempre la forza di rimettervi in piedi e ricominciare come se nulla fosse accaduto in precedenza. In questo fine settimana dovrete evitare di chiudervi in casa anche perché fioccheranno le opportunità per conoscere gente nuova e intrigante. In amore sarà premiato chi si dimostrerà intraprendente e determinato. Il fatto di avere buone stelle non garantisce il raggiungimento degli obiettivi che vi siete prefissati. Molto dipenderà dal vostro atteggiamento e dal vostro spirito di adattamento. Le prossime 48 ore saranno molto positive dal punto di vista del benessere fisico e sotto il profilo lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Se la prima parte della settimana è stata caratterizzata da forti tensioni e da polemiche in ambito lavorativo, il fine settimana sarà decisamente molto più appagante e rilassante. Le stelle consigliano di dimenticare i problemi lavorativi e di pensare alla vostra vita personale e ai vostri affetti, magari organizzando qualche evento o una rimpatriata con gli amici più cari, per ritrovare il sorriso e il buonumore. Chi sta vivendo una bella storia d’amore, in questo fine settimana potrà confermarla, vivendo dei momenti emozionanti e appassionanti. Non permettete a nessuno di condizionare negativamente il vostro umore e allontanate le persone negative.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: É una giornata piuttosto negativa quella odierna anche per via di qualche tensione sorta nella fase iniziale della settimana. Potreste risentire di qualche piccolo fastidio a livello fisico che vi perseguita da qualche giorno. Se qualcuno cerca di provocarvi, dovrete cercare di farvi scivolare le cose addosso, evitando di prendere di petto il molestatore di turno. Secondo l’Oroscopo del giorno, se ci sono discussioni in casa, sarebbe meglio cercare di chiarire una volta per tutte, con i dovuti modi ma in maniera determinata e risolutiva. Meglio stroncare alla radice una situazione che potrebbe arrecarvi danni in futuro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Venere contraria porterà delle discussioni e delle polemiche in amore. Dovrete cercare di non farvi prendere dal desiderio di mollare tutto e di gettare alle ortiche una storia d’amore che dura da tempo. Il mese di ottobre sarà molto più promettente e vi consentirà di ritrovare l’armonia nella coppia. Bisognerà avere un po’ di prudenza e di pazienza, evitando di agire di istinto. In ambito lavorativo ci saranno delle sfide da affrontare secondo le previsioni di Paolo Fox. Chi ha vissuto dei cambiamenti radicali negli ultimi giorni, adesso si sentirà un po’ disorientato.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In questo fine settimana dovrete essere bravi a controllare e gestire le vostre emozioni, soprattutto in ambito sentimentale. Grazie a queste stelle illuminanti (soprattutto in amore), sarà possibile conoscere persone veramente interessanti che potrebbero fare breccia nel vostro cuore. Da ottobre bisognerà fare molta attenzione, soprattutto in quelle coppie che si trascinano da tempo. Le crisi potrebbero acuirsi e sfociare in una rottura definitiva. Nel lavoro ci sarà la necessità di ripartire da zero o inventarsi qualcosa di nuovo per riuscire a sbarcare il lunario.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In questo periodo non avete voglia di perdere tempo con persone poco interessanti, Magari potreste dire di “no” ad un invito che proviene da una persona noiosa o poco stimolante. Il mese di ottobre sarà molto interessante per fare delle scelte importanti in amore. Sarà un mese propizio per coloro che hanno una storia d’amore ormai da molto tempo e vorrebbero definirla. Coloro che svolgono mansioni di grande responsabilità, potrebbero essere piuttosto nervosi e tesi. Cercate di approfittare di questo fine settimana per schiarirvi le idee e scrollarvi di dosso alcuni pensieri negativi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Il lavoro, soprattutto in questi giorni, è fonte di perplessità e di incertezze. Forse le cose non stanno andando secondo le vostre aspettative e questo vi disorienta un po’ e vi fa sentire precari. Le stelle premieranno gli Acquario che sanno reagire alle negatività e che vogliono rimettersi in gioco. In amore prosegue questa fase di alti e bassi, caratterizzata da molte incertezze e da tante incognite. Ad ottobre tutto sarà più chiaro e sarà più facile prendere una decisione definitiva da dentro o fuori. Nel lavoro, soprattutto in autunno, ci sarà il desiderio di cambiare qualcosa o di iniziare una nuova attività.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Da un po’ di tempo state dando spazio alle questioni di ordine professionale, mettendo in secondo piano tutto il resto. Secondo l’Oroscopo del giorno, alcune stelle in opposizione potrebbero indurvi a rivedere alcune scelte o a ripensare ad un progetto che stenta a decollare. Alla lunga, però, le cose prenderanno la piega giusta e sarete voi ad uscirne vincitori dimostrando a tutti la bontà delle vostre idee. Sono in arrivo belle intuizioni entro il 28 di questo mese. Cercate di sfruttare questo fine settimana per rimettere ordine nella vostra vita privata.