Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 novembre 2023: le previsioni segno per segno

Dalla luna contraria per alcuni e in favore per altri, vediamo come andranno le cose nella fredda giornata di giovedì. Ecco l’oroscopo del 23 novembre di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: Questo è un cielo molto positivo soprattutto per chi studia, per chi sta lavorando ad un nuovo progetto e per chi ha delle grandi ambizioni. Proprio perché siete molto ambiziosi state dedicando gran parte del vostro tempo alle questioni pratiche e al lavoro, dimenticando tutto il resto. L’amore, in questa fase della vostra vita, sta occupando un ruolo di secondo piano. Così facendo rischiate di allontanare o di raffreddare il vostro rapporto con la persona amata. Dovrete sfruttare il prossimo weekend per ritrovare il feeling con il partner.

Oroscopo Toro Paolo Fox: State spingendo troppo il piede sull’acceleratore anche per dare il massimo nel lavoro e per dimostrare agli altri di avere la piena padronanza della vostra vita. Così facendo vi state stressando o vi state stancando parecchio, finendo per esaurire le vostre energie e le vostre risorse mentali. Forse dovreste cercare di riposare di più e di dedicare più tempo al vostro benessere psicofisico, anziché pensare sempre al lavoro e agli impegni quotidiani. Tenere testa a tutto e a tutti non sarà facile in questo periodo. Dovrete cercare di trovare le giuste motivazioni magari dedicandovi ad un hobby creativo.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: La Luna attiva nel vostro segno sarà compensata in parte dalle tante opposizioni planetarie che inevitabilmente porteranno grattacapi e ritardi. Non è un periodo facile per le persone nate sotto il segno dei Gemelli. Molte situazioni non si incastreranno nel modo giusto e questo potrebbe farvi perdere la pazienza. Dovrete cercare di non perdere il lume della ragione, anche perché si tratta di una fase transitoria che andrà presa con le pinze. Chi deve organizzare un evento o si trova a capo di una struttura andrà incontro ad ostacoli o impedimenti. Servirà pazienza e lucidità.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: La Luna contraria potrebbe causarvi qualche ritardo o qualche polemica di troppo. Secondo l’Oroscopo del giorno, queste stelle metteranno a dura prova la vostra pazienza. Cercate di fare ogni tanto buon viso a cattivo gioco, anche perché affrontare di petto ogni situazione potrebbe risultare molto stressante e faticoso. Del resto non vi mancano i motivi per essere ottimisti, basta pensare che nel 2024 avrete Saturno e Giove che vi spianeranno la strada verso il successo, soprattutto nella prima parte. Attenti alle scenate di gelosia e ai sospetti che potrebbero irritare il partner.

Oroscopo Leone Paolo Fox: Ultimamente avete mietuto dei successi importanti, ma dovreste evitare di vantarvene troppo anche per non irritare gli altri. In questo periodo siete particolarmente intolleranti e ce l’avete con quelle persone che si mettono di traverso e che ostacolano i vostri progetti. Forse dovreste usare dei modi più consoni per far valere la vostra opinione e per manifestare il vostro punto di vista. Alzare troppo la voce o dimostrarsi troppo impulsivi, non farà altro che inimicarvi amici e colleghi. Il Sole in trigono rafforza le vostre scelte e vi consentirà di essere sempre protagonisti.

Oroscopo Vergine Paolo Fox: Dovreste cercare di evitare tensioni inutili sia nel lavoro che in famiglia. In questo momento vi risulta molto complicato riuscire a far quadrare i conti o portare avanti i vostri progetti. Gli ostacoli che si stanno presentando davanti a voi sono tanti e non tutti sono facili da superare. Quando vivete nel caos finite per perdere anche la lucidità e commettete qualche imperdonabile leggerezza. Cercate di recuperare l’intimità perduta nella coppia.

Oroscopo Bilancia Paolo Fox: State ritrovando un grande coraggio e una grande forza interiore dopo un periodo di scoramento e di tensioni. La vostra capacità di reagire ai problemi e agli ostacoli è sempre eccezionale e dimostra la vostra grande capacità di resilienza. Anche quelle situazioni che potrebbero abbattere chiunque, per voi sono assolutamente superabili. Il passaggio di Venere nel segno vi porterà a vivere l’amore con più coinvolgimento. Se ci sono state di recente delle discussioni con il partner, sarebbe meglio confrontarsi e non fuggire.

Oroscopo Scorpione Paolo Fox: Siete persone emotive ed impulsive e non accettate che qualcuno vi faccia un torto senza passarla liscia. Secondo l’Oroscopo del giorno, questa sarà la giornata giusta per un confronto a muso duro e per dire in faccia a qualcuno quello che pensate realmente. Venere nel segno a dicembre porterà una ventata di belle novità soprattutto per quanto riguarda l’amore. Nel rapporto con il partner dovreste evitare atteggiamenti troppo ostinati. In arrivo delle spese importanti che potrebbero riguardare la casa o la famiglia.

Oroscopo Sagittario Paolo Fox: Questo è un cielo che vi porta creatività e nuovi progetti. Quando la vostra libertà di pensiero si associa ad una grande volontà, riuscite a dare il meglio di voi stessi e a realizzare dei progetti strepitosi. I nati sotto questo segno si annoiano parecchio, soprattutto se ogni giorno fanno sempre le stesse cose. Avete bisogno di progettare cose nuove e di esplorare nuovi orizzonti anche per stare meglio con voi stessi e con gli altri. Sole e Luna rafforzano il vostro quadro astrale e vi mettono in piena condizione di mettere in mostra il vostro talento e le vostre capacità.

Oroscopo Capricorno Paolo Fox: In questo momento avete delle mete da raggiungere e dei progetti da realizzare, anche se non sempre avete la giusta lucidità per tenere testa a tutto e a tutti. Nel corso di questa settimana potrebbe subentrare una certa fatica fisica e mentale che potrete superare solo se riposerete di più o se vi concederete qualche distrazione. Quando riuscite a fare qualcosa per gli altri finite per stare bene anche con voi stessi. Ecco perché magari dovreste impegnarvi in un progetto sociale o solidaristico, per sentirvi in armonia con voi stessi. Cercate di delegare qualcosa agli altri se avete troppi impegni di lavoro.

Oroscopo Acquario Paolo Fox: Sono in arrivo delle giornate confuse e caotiche che richiederanno una seria riflessione. Forse state facendo troppe cose tutte assieme e non riuscite a dare il meglio di voi stessi. Avete fretta di raggiungere dei traguardi importanti, ma a volte sarebbe meglio concedersi una pausa per ricaricare le pile. Durante l’estate è cambiata la vostra visione di vita e i vostri progetti e questo vi ha spiazzato un po’. La giornata di domenica sarà molto utile per dipanare una matassa che si è intricata sempre di più nei giorni precedenti.

Oroscopo Pesci Paolo Fox: Ogni tanto dovreste cercare di fermarvi a riflettere anche per fare il punto della situazione. Ultimamente sono accadute tante cose importanti e non avete avuto il tempo di analizzare a fondo ogni cosa per i tanti impegni che si sono sovrapposti. Secondo l’Oroscopo del giorno, provenite da un mercoledì un po’ complicato anche se oggi andrà decisamente meglio. Se avete dovuto dire qualche “no” a qualcuno che ci è rimasto male, non prendetevela troppo. Qualcuno si è dovuto arrendere all’evidenza dei fatti dovendo accettare la conseguenza di scelte errate. A dicembre ripartirà l’amore e molte cose vi saranno più chiare.