Oroscopo Paolo Fox 23 luglio: le previsioni e l’almanacco del giorno

Le previsioni di Paolo Fox segno per segno contenute nell’oroscopo del 23 luglio e l’almanacco del giorno, tra proverbi e nati oggi.

Oroscopo Ariete: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la Luna di martedì sarà bella. Vi sentirete più in forma sotto ogni punto di vista, quindi, sia fisicamente che psicologicamente. Cercate di non essere troppo critici nei confronti degli altri e, soprattutto, provate a non incanalare le tensioni che nascono sul fronte lavorativo, nella vostra vita amorosa o familiare. E’ sempre importante tenere le due cose separate per evitare un ambiente pesante che si potrebbe creare anche in casa.

Oroscopo Toro: Se martedì la Luna diventa dissonante, potrebbe farvi sentire deboli e allo stesso tempo polemici in ambito familiare. Dovete fare attenzione, essere prudenti, il rischio, al momento, è di perdere uno stimolo importante per continuare ad andare avanti. Fate una passeggiata nella natura, meditate se vi piace, dovreste fare tutto ciò che può tenere sotto controllo il vostro nervosismo, la gelosia e l’eccessivo orgoglio.

Oroscopo Gemelli: Nella giornata di martedì potreste avere dei dubbi sulle vostre relazioni. Questo è un ottimo momento per iniziare un nuovo progetto creativo, qualcosa di inaspettato, sorprendente, che possa dare l’idea del nuovo, cambiando la vostra vita e portandola nella direzione che più desideri. Se siete in coppia, questo rischia di mettere in secondo piano e ancora più in crisi la vostra storia d’amore, ma non dovete temere, questa può rappresentare proprio una prova di forza della solidità del rapporto, se si dimostrasse fragile, probabilmente sarebbe meglio lasciare il partner.

Oroscopo Cancro: Il mese di agosto si avvicina, la vostra immaginazione sarà ricca sia di lavoro che di amore. Dentro di voi c’è una grande voglia di crescere e mettersi in gioco, potreste mettere in discussione tutto il presente che riguarda la vita lavorativa e la vita sentimentale. Questo è un buon periodo per far nascere nuovi progetti. Non c’è tempo per la nostalgia e i rimpianti, a volte bisogna scegliere una direzione senza ritorno. Mercoledì e giovedì saranno giornate particolarmente stimolanti ed emozionanti, quindi dovete concentrarvi.

Oroscopo Leone: Martedì dovrete affrontare la Luna contraria. Se non state attenti potreste diventare facilmente impazienti. Prova in tutti i modi di essere meno despota e dominante, a volte è giusto essere accondiscendenti, non sottomessi, ma semplicemente meno rigidi, più flessibili e aperti alle opinioni altrui. Detto questo, ad aiutarvi c’è Venere che nel segno è portatrice di rapporti più sereni con gli altri.

Oroscopo Vergine: Martedì percepirete i primi segnali di cambiamenti imminenti, la liberazione avverrà ad agosto, come prevede l’oroscopo di Paolo Fox. L’ingresso di Venere darà nuovo slancio all’amore, alla famiglia e alle amicizie. Se siete una coppia nata di recente che si trova bene, potreste far diventare il rapporto più impegnativo, se siete un po’ in crisi con il vostro partner, Venere vi darà una mano a sistemare le cose: come sempre, il dialogo sincero tra le parti è imprescindibile.

Oroscopo Bilancia: Martedì vedrete una Luna bellissima che vi donerà solarità, energia e voglia di fare. I prossimi mesi dell’anno saranno un segno di risveglio per tutti i nati sotto quel segno. Giove attivo vi spinge ad adottare un nuovo stile di vita, ma dovete fare la vostra parte, ovvero lasciarti alle spalle le tensioni e le difficoltà del passato. Ciò non mai facile, ma non riuscirci significa non poter davvero cambiare vita e assumere un atteggiamento positivo nei confronti della vita.

Oroscopo Scorpione: Attenzione alla Luna di martedì in quadratura, potrebbe provocare pericolose tensioni attorno a voi. Arrivati a quel punto non cadete nella trappola delle facili discussioni e non vi fate né provocare né entrare in polemica. Se in amore c’è un malinteso, come sempre afferma Paolo Fox, ci si mette a tavolino uno di fronte all’altro e si cerca di chiarire tramite un dialogo aperto e sincero. In ogni caso mantenete la calma e non cercate di avere ragione in tutto e a tutti i costi. Meno arroganza e saccenza.

Oroscopo Sagittario: Il quadro astrale è un po’ confuso. Da un lato ci sarà una Luna favorevole che vi spingerà senza timori o dubbi a presentare le vostre idee e proporre progetti che vi stanno a cuore. Venere attiva risveglia il vostro desiderio di essere notato e amato. Ma a tutto questo quadro favorevole, si oppongono Marte e Giove. Ciò significa che in realtà ci potrebbero essere degli intoppi o imprevisti. L’importante è non esagerare, gli astri vi chiamano alla prudenza e non ve ne pentirete perché sarete pronti per affrontare qualsiasi situazione.

Oroscopo Capricorno: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per martedì, in queste ultime settimane potreste sentirvi affaticati, soprattutto se avete portato avanti un progetto arduo e avete potuto contare solo sulle vostre forze. Le nuove storie d’amore decolleranno ad agosto, mentre chi è in crisi potrà sperare in uno sblocco della situazione che potrà andare in un senso o nell’altro. Siate pronti a qualsiasi evenienza.

Oroscopo Acquario: Dovete controllare la vostra agitazione e intolleranza quando siete innamorati. Anche se non esistono problemi con il partner, potreste avere voglia di stare un po’ soli. Giove vi incoraggia a intraprendere nuovi progetti. Probabilmente stare troppo attaccati al partner in questo momento vi opprime. Non è colpa di nessuno, è solo un vostro momento in cui preferite dedicarvi ad altro, una buona idea se col partner ci sono tensioni.

Oroscopo Pesci: E’ preferibile non essere troppo frettolosi nel lavoro e nelle azioni. Avete bisogno di sentirvi più sicuri. Il fatto è che voi state impostando la direzione desiderata. Adesso potete creare qualcosa di importante e tornare al lavoro che avevi interrotto. Non è un buon momento per l’amore, c’è altro nella testa dei Pesci. Poiché questa situazione qualche volta si protrae nel tempo, dovreste mettere in discussione la vostra relazione d’amore e confrontarvi una volta per tutte.

Almanacco del 23 luglio

Santo del giorno: Santa Brigida

Proverbio: Se piove con solleone le castagne son tutte guscioni

