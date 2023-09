Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 settembre 2023: le previsioni segno per segno

C’è chi deve stare attento alle finanze, chi dovrà lasciarsi andare per percorrere strade nuove e chi invece farà bene a fermarsi e non prendere decisioni importanti, ma rimandare. Ecco tutto quello che c’è da sapere secondo Paolo Fox: le sue previsioni contenute nell’oroscopo del 22 settembre.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: La tua voglia d’avventura, di esplorare nuovi orizzonti e di tuffarti in nuove scoperte è al top, d’altronde in questa giornata il livello di energia è al massimo. Ma tutto questo non basta a rendere questo venerdì ottimale. Infatti, è necessario che tu tenga sotto controllo le finanze che non vanno molto bene. Cerca di usare la tua saggezza nel prendere determinate decisioni. L’amore non gira granché, forse non è la tua priorità o forse ci sono questioni irrisolte nella tua relazione.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Il percorso che hai intrapreso presenta diversi ostacoli, la salute è probabilmente il settore più precario in questo momento. Devi prenderti maggior cura di te, ma non farti prendere dalle paure. Anche in amore le cose non vanno a gonfie vele, anzi, ci sono dei conflitti all’interno della coppia. Tuttavia, tu resti una persona forte, determinata e capace di affrontare qualsiasi problema. Fortunatamente il livello di energia è ottimale e la saggezza ti accompagna, questo ti consentirà di attraversare le turbolenze anche in ambito finanziario. Nel lavoro la situazione è ottima, continua così.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La tua capacità di adattarti e il tuo spirito avventuroso sembrano latitare. C’è qualcosa che ti impedisce di essere intraprendente, il tuo livello di energia è relativamente basso. Non fartene un cruccio, la fortuna è in aumento e questo potrebbe essere il momento giusto per compiere quel passo coraggioso a cui stai pensando da tempo. La salute è ottima e anche le finanze non rappresentano un problema, seppur non brillano.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Le cose non girano come vorresti, ma tutto sommato non vanno neanche tanto male, si tratta di pazientare per attendere giornate migliori. In amore potrebbe andar meglio, ci sono problemi da risolvere e non sembra che le soluzioni siano così vicine. Non è nemmeno una giornata fortunata, d’altronde le stelle non possono essere sempre dalla tua parte. Le finanze si presentano stabili, la tua energia è su livelli alti. Prenditi cura di te stesso, la salute potrebbe darti qualche problema.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In generale, non tutto gira come dovrebbe. Hai una grande energia, tuttavia la salute potrebbe giocarti qualche scherzetto, ma cerca di non andare nel panico. In amore tutto gira per il verso giusto, su questo fronte non ci sono problemi. Invece, in campo lavorativo le cose non vanno granché, ci sono giorni migliori. Per quanto riguarda le finanze, ci vuole un occhio di riguardo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox c’è qualche problema in campo finanziario, si tratta di ostacoli e imprevisti, tuttavia riuscirete a gestire tutto nel migliore di modi, hai già intrapreso la strada giusta. Capacità di adattamento e creatività sono ad alti livelli, questo ti aiuterà sicuramente a superare ogni tipo di intoppo. In amore ci sono margini di miglioramento, potresti fare di più. Tuttavia, il tuo equilibrio interiore e le tue abilità nella comunicazione ti permetteranno di ottenere quello che ti eri prefissato.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Stai attraversando una fase di alti e bassi, ma non c’è nulla da temere, quindi, resta calmo e stai sempre sul pezzo. In amore potresti sentirti un po’ confuso, ma si tratta di qualcosa di passeggero, presto tornerà il sereno. Nel lavoro dovrai impegnarti, sfoggiare le tue abilità comunicative e di leadership, d’altronde sono le tue doti naturali. Stabili le finanze, per non subire scossoni affidati alla tua saggezza e al tuo equilibrio interiore.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Sei in un periodo fortunato, navighi con il vento in poppa. Il tuo spirito d’avventura è decisamente alto, non c’è niente che possa fermarti. Anche il lavoro procede molto bene, ti prego solo di stare attento alle tue finanze. In amore gira quasi tutto per il vero giusto, ad essere pignoli ci sono margini di miglioramento, per riuscire a sfruttarli devi mantenere il tuo equilibrio interiore e vedrai che tutto andrà per il meglio.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Ti stai chiedendo perché le cose non vanno come vorresti. Prima di tutto, c’è da dire che il tuo livello di compatibilità con gli altri è basso, abbattersi non è però la soluzione. Devi sempre tener presente che la vita è fatta di alti e bassi, che le situazioni mutano. Ti stai facendo trascinare dal tuo spirito avventuroso, ma devi stare attento perché potresti mettere in crisi le finanze. Dalla tua parte hai grande energia e creatività, ma non sei supportato dalla fortuna.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Non esiste stabilità in questo momento, vivi di alti e bassi, Analizzando ogni aspetto della tua vita, posso dire che la tua salute è forte, per cui non devi preoccuparti da questo punto di vista. In amore tutto procede normalmente, niente di eccezionale, si è caduti un po’ nella routine, forse ci vuole una scossa ogni tanto per ravvivare il rapporto. Nel lavoro le cose non girano come vorresti e anche le tue finanze non sono così stabili. Tuttavia, non hai perso quello spirito avventuroso che ti porterà lontano. L’energia non ti manca e la fortuna nemmeno.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Stai andando verso un periodo di alti e bassi. Il livello di compatibilità con gli altri è alto. Nel lavoro non tutto va come vorresti, devi essere più attento e concentrato. L’amore promette bene, non vedo particolari problemi all’orizzonte, piuttosto dovresti occuparti del tuo equilibrio interiore che sembri avere un po’ smarrito e ti arreca una certa instabilità. Tutto bene per quanto concerne la salute fisica. Da tenere d’occhio le finanze che sono critiche, devi gestirle al meglio. Il livello di energia è alto, la fortuna un po’ meno.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: La tua capacità di adattabilità e la tua emotività sono in primo piano. La fortuna non è dalla tua parte, ne hai avuto prova, ma questo non deve abbatterti. L’amore procede abbastanza bene, ma potresti fare e dare qualcosa di più. Nel lavoro, si sono visti giorni migliori. Le tue abilità sociali possono darti una mano, prenditi cura della tua salute.