Oroscopo Paolo Fox del 22 maggio 2024: le previsioni segno per segno

Man mano che vi avvicinerete alla fine di maggio sentirete sempre più il bisogno di chiarire alcune cose e di confrontarvi con persone che si sono mostrate ambigue. Vediamo allora come andranno le cose secondo le previsioni contenute nell’oroscopo del 22 maggio di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: É tempo di iniziare a fare programmi per il weekend, la settimana è stata molto intensa perciò pensate a rilassarvi e a godervi i piaceri della vita. Inoltre fareste bene a prepararvi per la prossima di settimana, intrigante e promettente sia sul lavoro che in amore… Cercate di circondarvi di persone complici, affidabili e soprattutto desiderose di sostenere le vostre iniziative (specialmente se lavorate in team). Le difficoltà vi hanno parecchio provato ultimamente, nei prossimi giorni inizierete a trovare soluzioni per uscirne bene!

Oroscopo Toro: Accordi e contratti da rivedere, ci sono conti in sospeso che devono essere sistemati il prima possibile quindi datevi da fare. Sforzatevi di non sfogare eventuale nervosismo sul rapporto di coppia, il partner non ha colpe e soprattutto è accanto a voi per sostenervi, non per essere “usato” come punchball. Cercate di mantenere una certa razionalità, quel che è stato è stato e dovete pensare al presente/futuro. Alcune collaborazioni non possono più essere rimesse in sesto, fatevene una ragione e voltate pagina!

Oroscopo Gemelli: In arrivo nuove interessanti opportunità ma anche le risposte di lavoro che cercavate e che in alcuni casi vi toglievano il sonno angosciandovi. Non sopportate vivere in un limbo e per voi la chiarezza è essenziale, in questa settimana diversi pianeti raggiungeranno questo segno e daranno il via a un periodo di vera rinascita. Anche la vita sentimentale potrà riprendere quota, grazie all’ingresso di Venere in questo cielo, e ne beneficeranno sia le coppie che i single a caccia dell’anima gemella (o di avventure passionali)!

Oroscopo Cancro: In queste 24 ore avrete la Luna e Mercurio in ottimo aspetto, possibili buone ispirazioni da non sottovalutare! Sul lavoro avrete modo di accelerare alcune trattative, chiudere accordi vantaggiosi o fare richieste: è senz’altro un momento di svolta, di cambio di marcia rispetto alle settimane scorse e questo vi rende determinati, ottimisti e felici! Nei prossimi giorni anche l’amore potrebbe ripresentarsi nella vita di qualche Cancro, non chiudete mai la porta ai sentimenti.

Oroscopo Leone: Siate particolarmente cauti e prudenti in queste 24 ore, c’è da fronteggiare una Luna in aspetto contrario pronta a suscitare stanchezza e nervosismo, oltre che aumentare le possibilità di discussioni. Rimandate le faccende importanti ai prossimi giorni, l’ideale sarebbe proprio fare solo il minimo indispensabile almeno fino alla sera. Dalla seconda metà della settimana avrete modo di ripartire alla grande e anche l’amore può tornare vincente, vi basterà avere pazienza e non forzare la mano!

Oroscopo Vergine: La Luna per voi, al contrario degli amici del Leone, è in buon aspetto e vi regala energia e creatività: date spazio e ascolto alle intuizioni, alle idee, ai progetti che possono nascere ora e a tutto ciò che vi stimola (non necessariamente da soli ma anche insieme a qualcuno). Tenete anche gli occhi ben aperti perché verso la fine di maggio potreste avere a che fare con alcuni concorrenti agguerriti, una sfida inaspettata per la quale serviranno tutte le vostre capacità. Siete in forma e non avreste nulla da temere ma non sottovalutate niente e nessuno…

Oroscopo Bilancia: Avete voglia di novità, di vivere nuove emozioni e di cambiare qualcosa nella vostra vita (sia nel privato che sul lavoro): assecondate queste sensazioni e seguitele, vi porteranno verso la felicità o almeno al miglioramento di una situazione che ora vi convince poco o per niente. Badate, però, a muovervi con intelligenza ed evitate di avvicinare persone “sbagliate”. Prudenza con alcune questioni burocratiche e legali, anche un solo passo falso potrebbe pregiudicare tutto…

Oroscopo Scorpione: La Luna nel segno potrebbe aiutarvi a superare una difficoltà che dura da un po’ di tempo: in questo momento siete alle prese con un braccio di ferro piuttosto faticoso, in particolare se state cercando di rinnovare un contratto o magari chiedere un aumento. Il periodo non è dei migliori tra problemi legali e trattative estenuanti: non sono per nulla giorni facili ma dovete resistere perché tra pochissimo le stelle torneranno più benevoli e vi regaleranno gioie!

Oroscopo Sagittario: Se dovete chiedere un confronto, o fare una scelta radicale, agite subito perché tra pochi giorni (forse già verso la fine di questa settimana) dovrete fare i conti con una condizione astrologica ostile e confusa. Alcuni pianeti potrebbero mettervi i bastoni tra le ruote, specialmente se un progetto non è decollato come speravate… saranno inevitabili arrabbiature, sfoghi e qualsiasi manifestazione di insoddisfazione. Cercate di mantenere la calma, anche se doveste accorgervi di non essere del tutto apprezzati sul posto di lavoro.

Oroscopo Capricorno: Le stelle vi donano forza e grinta in abbondanza, proprio ciò di cui avete bisogno in questo periodo. La determinazione in ogni caso non vi manca ed entro la metà di giugno potreste ottenere un piccolo successo personale, magari anche una vittoria inattesa che potrebbe far cambiare diverse cose. Le responsabilità restano tante così come gli impegni che vi assorbono, tuttavia non trascurate i sentimenti e date più spazio agli affari di cuore. In poche parole, non trascurate le persone che amate!

Oroscopo Acquario: La Luna dissonante vi rende più diretti e schietti ma anche irruenti, attenzione a trovare un equilibrio tra il comunicare con sincerità e l’essere troppo aggressivi. Certo, se qualcuno vuole provocarvi in queste 24 ore rischia di “farsi male” perché non le manderete a dire… Da giorni state riflettendo sul da farsi cercando di capire come affrontare il futuro, avete delle idee ma anche alcuni dubbi e perplessità a frenarvi. Potreste consultarvi con una persona di cui vi fidate, intanto cercate di non strapazzarvi troppo e di riposare un po’ di più!

Oroscopo Pesci: Man mano che vi avvicinerete alla fine di maggio sentirete sempre più il bisogno di chiarire alcune cose e di confrontarvi con persone che si sono mostrate ambigue, non c’è più spazio per i doppi giochi e le falsità perché volete solo chiarezza attorno a voi! Il passaggio di Saturno nel segno potrebbe riportare in auge vecchie questioni o persone del passato che credevate superate, l’importante sarà non farvi risucchiare da ciò che è stato (specialmente se non si tratta di cose positive).