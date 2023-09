Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 settembre 2023: le previsioni segno per segno

Con l’inizio di una nuova stagione, l’autunno, le cose potrebbero cambiare sotto molti punti di vista. Vediamo intanto cosa ci riserva il 21 settembre secondo le ultime previsioni raccolte nell’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Buone notizie in ambito lavorativo, qualcuno potrebbe ricevere una proposta interessante e avere l’opportunità di sistemare le cose: da tempo state cercando un cambiamento nella sfera professionale, soprattutto chi non è totalmente soddisfatto di cosa sta facendo, e ha voglia di novità dunque se terrete la mente aperta e sarete pronti a mettervi in gioco potrete appagare questo bisogno! In amore, inoltre, cercate di comunicare più apertamente con il partner e chiedete a lui/lei di fare lo stesso con voi: la comprensione reciproca porterà a una maggiore armonia e a vivere meglio il sentimento.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Giornata favorevole per prendersi cura di voi stessi, concentratevi sulla salute e sul benessere (fisico e mentale) da recuperare. Potreste scoprire nuove piacevoli attività che vi aiuteranno a mantenere l’equilibrio o a migliorarlo, facendovi stare meglio e rendendovi quindi anche più interessanti agli occhi altrui. Dovrete essere voi però i primi a volerlo, chi non è convinto o lo è solo a metà potrebbe non riuscire in questo intento e sprecare ulteriori energie inutilmente! Vi avviate poi verso un weekend importante per le storie d’amore e i rapporti con gli altri, dedicate del tempo ai vostri cari rafforzando i legami familiari.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: É il momento di dare sfogo alla vostra creatività! Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, infatti, chi lavora nel settore artistico o in un ambito creativo è ora favorito dalle stelle e ha grandi possibilità di partorire una buona idea. Sperimentate e confrontate ciò che riuscite a fare, da una di queste intuizioni (magari anche casuale) potrebbe nascere qualcosa di straordinario o almeno molto promettente. In amore cercate di comunicare nella maniera più aperta e sincera possibile con il partner, esprimete i vostri sentimenti al meglio in modo da non lasciare spazio a dubbi o incomprensioni.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: In questo momento siete concentrati sulle finanze, sul far quadrare i conti e sul capire come limitare le spese (o aumentare le entrate): potrebbe venirvi in soccorso l’arrivo di una proposta che, se ben valutata, potrebbe risultare un toccasana per il conto in banca! Intanto però tenete traccia di tutte le vostre spese e pianificatele con attenzione, gli imprevisti possono capitare ma l’importante è avere le idee chiare su come intervenire in tal senso. Possibili sfide da sostenere in amore, allarme nervosismo: cercate di mantenere la calma e di trovare soluzioni pacifiche, non vorrete mettere in crisi un rapporto magari per motivi futili?

Oroscopo Paolo Fox Leone: Siete al centro dell’attenzione in questa settimana, i leadership e carisma che vi contraddistinguono potrebbero avere un ruolo chiave in un progetto importante o in qualcosa nel quale siete coinvolti. Sfruttate quest’occasione per mostrare (ancora una volta) quanto valete e avvicinare i grandi scenari che vi aspettano… soprattutto chi ha deciso di dare una svolta alla propria vita, perché insoddisfatto di ciò che ha, e ritiene di meritare molto di più. In tutto ciò però, ovviamente, non dovete dimenticare l’amore: concentratevi su gesti romantici e attenzioni speciali nei confronti delle persone che amate, la vostra dolcezza farà battere i cuori!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox potreste incappare in imprevisti o situazioni fastidiose, nulla di insormontabile ma comunque episodi che rischiano di farvi innervosire: il segreto sta nel mantenere la calma e far leva sulla vostra capacità di adattamento, con queste due caratteristiche vi metterete tutto alle spalle senza perdere troppo tempo. D’altronde la parola d’ordine di questo periodo è “determinazione”, a cui vi state appoggiando per vincere le sfide che vi attendono. Il partner intanto potrebbe aver bisogno di voi, ascoltatelo/a e cercate di essere un valido sostegno; al contrario, se siete voi ad avere qualche perplessità condividete i vostri pensieri!

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Siete di buonumore in questo periodo e il weekend porterà nuove opportunità con qualche stimolo in più, qualcuno potrebbe addirittura scoprire una passione e iniziare a coltivare un qualcosa che non aveva mai considerato. Siate aperti a qualsiasi possibilità e seguite con entusiasmo ciò che vi interessa, vi farà bene al cuore e all’anima. La serenità che state cavalcando vi permetterà poi di creare momenti speciali con il partner, attimi romantici che renderanno il rapporto intenso e (nel caso in cui ci sia bisogno) saranno importanti per risvegliare una passione. Sul lavoro tutto procede, continuate così ma tenete alta la guardia.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Avete delle sfide da affrontare, qualcuna particolarmente impegnativa, ma dovrete fronteggiare tutto con fermezza e concentrazione; non permettete a niente e nessuno di distrarvi o farvi perdere il focus, se volete vincere e andare a prendervi ciò che volete non potete fare altrimenti… e sapete bene che la perseveranza alla fine porta al successo! In amore state vivendo un periodo di passione, sia le coppie che i single, ma siate onesti con voi stessi (e con i diretti interessati) riguardo i sentimenti: sarà giunto il momento di far fare il salto di qualità a un amore?

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: É il momento di espandere i vostri orizzonti e questa giornata può essere cruciale in tal senso: in arrivo possibilità di viaggi, esperienze di apprendimento o anche piccoli seminari che però potrebbero risultare estremamente costruttivi, non precludetevi alcuna occasione dando sfogo alla fantasia e alla curiosità! Abbracciate il cambiamento, soprattutto tutti coloro che sono spaventati dal nuovo o temono il fatto di poter perdere ciò che hanno in favore di nulla o poco più. Cercate anche di trascorrere più tempo di qualità con il partner, le avventure condivise rafforzeranno il legame e renderanno la storia ancor più intensa.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Questa è la giornata perfetta per prendersi cura del fisico e della salute: spegnete il telefono e “staccate la spina” dal mondo anche solo per qualche ora, avete bisogno di recuperare un po’ di energie e riposare senza scocciature o fattori da gestire. La pratica dell’auto-cura infatti può portare benefici straordinari e duraturi, dovrebbero rifletterci un po’ tutti soprattutto in periodi stressanti o in cui si sente di essere arrivati al limite. Intanto però non dovete perdere di vista i sentimenti, siate presenti per il partner nei momenti di bisogno e ascoltatelo se ha la necessità di sfogarsi o vorrebbe un consiglio su una questione: chi meglio di voi per sostenerlo con sincerità?

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Attenzione a possibili incomprensioni con il partner, o almeno a un “raffreddamento” della relazione e della passione: ultimamente avete comunicato poco con la dolce metà, è il momento di farlo per il benessere emotivo di entrambi e della coppia, così come per recuperare un’intimità che di recente è venuta un po’ meno… E non è solo la relazione amorosa su cui dovreste concentrarvi in questo periodo, bensì i rapporti in generale; dedicate tempo anche agli amici, ai genitori/figli e a tutte le persone con cui avete dei legami, le connessioni sociali saranno preziose per il vostro benessere emotivo e vi faranno sentire ancor più vivi!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In questa giornata, come spiegato da Paolo Fox, potreste fare nuove scoperte: siate aperti a qualsiasi possibilità che vi si presenterà e cercate di imparare qualcosa, in ogni caso non chiudetevi “a riccio” di fronte alle novità. Sarà il vostro spirito curioso, sveglio e intraprendente a guidarvi verso orizzonti inesplorati e magari anche a portarvi subito successi e soddisfazioni. Anche in amore c’è un risveglio in questi giorni, il picco di intensità (con passione alle stelle) potrebbe arrivare nella giornata di venerdì… l’importante è godersi al meglio la relazione e soprattutto essere sinceri con chi avete al vostro fianco!