Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 ottobre 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ci rivela le sue nuove previsioni astrali riservate al fine settimana e nello specifico alla giornata di sabato 21 ottobre. Cosa accadrà? Non ci resta che scoprirlo nel nuovo oroscopo del giorno!

Oroscopo Ariete Paolo Fox: Con queste stelle sarà più facile, anche nel corso del fine settimana, fare incontri intriganti con persone che susciteranno il vostro interesse. Anche in ambito lavorativo ci sarà modo di relazionarsi con persone con le quali potreste sviluppare un business molto interessante e di grandi prospettive. Cercate di gestire con attenzione le vostre emozioni, cercando di non perdere le staffe se qualcosa non dovesse girare per il verso giusto. In amore e in famiglia dovrete cercare di non essere troppo impulsivi se qualcuno dovesse dire delle cose dalle quali dissentite.

Oroscopo Toro Paolo Fox: La Luna in ottimo aspetto vi aiuterà a risolvere tutti quei conflitti e tutte quelle situazioni che in passato (e anche nel presente) vi stanno arrecando noia e frustrazione. Non disperate se qualcosa non dovesse girare per il verso giusto. Si tratta solo di una fase passeggera che si risolverà a breve. Il destino vi presenterà il conto se avete commesso errori in passato ai quali non avete posto rimedio. Cercate di essere prudenti, ma non troppo. A volte essere fin troppo prudenti potrebbe rivelarsi un boomerang per i vostri interessi.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: Se c’è una disputa o una controversia che riguarda la sfera sentimentale, dovrete cercare di ragionare bene sul da farsi senza agire di impulso. Non sempre le cose girano per il verso giusto e a volte bisogna accettare la realtà con filosofia. Anche dal punto di vista professionale è giunto il momento di fare una scelta che potrebbe rivelarsi cruciale per il vostro futuro.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: Adesso ci sarà modo di recuperare il tempo perduto se qualcosa non ha funzionato soprattutto in amore. Grazie a queste stelle molto concilianti, potrete essere messi in condizione di risolvere dei problemi che in passato sono stati motivo di afflizione e di fastidio. Non date troppo peso a quelle situazioni scomode o fastidiose che sono successe di recente. Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, si tratta solo di situazioni transitorie che si risolveranno a breve.

Oroscopo Leone Paolo Fox: Nei prossimi giorni dovrete cercare di essere molto pazienti in amore, anche perché potrebbero verificarsi con una certa frequenza degli scontri con la persona amata. Sul lavoro potrebbero anche verificarsi delle liti o delle controversie su come deve essere portato avanti un progetto. Si tratta di situazioni piuttosto insidiose che potrebbero mettere a rischio la vostra serenità. É vero che le cose non si risolvono da sole, ma è altrettanto vero che gestirle con impulsività e senza riflettere, potrebbe aggravare la situazione.

Oroscopo Vergine Paolo Fox: La Luna nel segno è pronta a regalarvi delle soddisfazioni inattese. È un cielo sicuramente molto promettente quello della Vergine soprattutto per quanto riguarda questo fine settimana. In questo momento vi sentite forti e sicuri e sapete quello che volete. Tutto questo non fa altro che regalarvi più forza e più determinazione nelle relazioni con le altre persone, anche in ambito lavorativo. Questo è anche il momento migliore per fare delle scelte professionali importanti.

Oroscopo Bilancia Paolo Fox: È una giornata importante soprattutto per quanto concerne la sfera sentimentale. Non è questo il momento di pensare o di riflettere troppo su quello che è accaduto in passato. Piuttosto è meglio concentrarsi su quello che sta accadendo in questi giorni, cercando di cogliere solo gli aspetti più positivi di ogni situazione. Servirà maggiore impegno e maggiore determinazione anche per quanto riguarda il lavoro, per non trovarvi in una situazione di difficoltà nei giorni a venire.

Oroscopo Scorpione Paolo Fox: In questo momento sarà importante essere decisi e risoluti soprattutto se dovete prendere delle decisioni che potrebbero risultare cruciali per il vostro futuro. Secondo le previsioni di Paolo Fox, sul lavoro potrebbero essere in arrivo delle belle novità che vi consentiranno di svoltare e di vivere con entusiasmo questo fine settimana. Dovrete cercare di gestire il tutto con il giusto spirito senza farvi travolgere dalle emozioni o dall’impulsività. Anche le cose belle possono contenere delle insidie da non sottovalutare.

Oroscopo Sagittario Paolo Fox: In queste giornate saranno sempre più frequenti i dubbi e le perplessità in amore, soprattutto per le nuove coppie e per quelle storie che si trascinano ormai da tempo. Alcuni progetti di lavoro che avevate in mente, potrebbero essere costretti a dover cambiare rapidamente per poter funzionare, mettendovi in una situazione di disagio. In questo momento è impossibile prevedere cosa accadrà in futuro. Servirà una grande concentrazione per evitare che una situazione negativa possa degenerare.

Oroscopo Capricorno Paolo Fox: È in arrivo una nuova fase di disagio soprattutto per quelle coppie che recentemente hanno discusso troppo. Tornano ad affiorare dei vecchi dubbi che riguardano proprio la sfera sentimentale. Se avete in ballo dei vecchi progetti che si trascinano avanti da troppo tempo, sarà importante essere risoluti e portarli a compimento nel più breve tempo possibile. Altrimenti correte il rischio di andare incontro a brutte sorprese.

Oroscopo Acquario Paolo Fox: Nel corso di questo fine settimana avrete delle stelle che proteggono soprattutto la sfera sentimentale. Se provenite da una fase conflittuale in amore, questo è il momento giusto per confrontarvi a quattrocchi con il vostro partner. Grazie a queste stelle, potrebbero arrivare delle interessanti opportunità che riguardano anche la sfera lavorativa. Cercate di farvi trovare pronti e di coglierle al volo, senza indugi o tentennamenti. Come si dice in questi casi, ogni lasciata è persa.

Oroscopo Pesci Paolo Fox: La giornata di sabato, secondo le previsioni di Paolo Fox, sarà piuttosto agitata e contrastata. Quando ci sono stelle così tormentate, la prima cosa da fare è quella di ragionare con lucidità ed evitare di farsi prendere dalla rabbia o dalla delusione. Il rischio di compiere qualche brutto passo falso è sempre dietro l’angolo. Ci sono dei problemi che vi state trascinando avanti ormai da diverso tempo. Cercate di essere più risoluti nell’affrontarli una volta per tutte.