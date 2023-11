Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 novembre 2023: le previsioni segno per segno

Le previsioni di Paolo Fox ci conducono alla scoperta della giornata di martedì. E così, segno dopo segno, vediamo come andrà secondo l’oroscopo del 21 novembre.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: Giornata positiva in un periodo che resta per voi molto valido, sembrate davvero treni in corsa in questo momento ma è importante capire bene la destinazione! Non perdete tempo e rimanete concentrati sulle cose importanti, gestite al meglio ogni progetto valutando le vostre azioni in anticipo. L’ideale sarebbe anche circondarsi di persone valide e di riferimento, anche se ciò non è sempre facile. É pensieroso chi deve risolvere un problema o un contenzioso economico, in arrivo ottime soluzioni soprattutto ad inizio anno… e a giugno arriverà anche Giove a favore che vi renderà la vita più semplice in amore.

Oroscopo Toro Paolo Fox: Sentite molta pressione in queste 24 ore, soprattutto chi gestisce un’azienda in proprio o ha fatto scelte importanti che riguardano la famiglia. Sarebbe il caso di staccare la spina, provare a rilassarsi e divertirsi anche quando magari all’inizio non vi andrebbe granché (o non ce la fate perché non avete tempo), le contraddizioni sono il vostro pane quotidiano ma in amore potrebbero rovinare qualcosa… A proposito, se volete spingere un progetto e il partner non è d’accordo sarà necessaria un altro po’ di pazienza, sia per evitare discussioni che magari per aspettare tempi migliori prima di lanciarvi in quest’avventura.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: Giornata strana con la Luna nervosa; non state vivendo i sentimenti in maniera appagante, non sembra esserci granché sintonia con il partner e inizia a manifestarsi un po’ di scontentezza nella relazione. Servirebbe accorciare le distanze se trovate problemi nella comunicazione o se ci si sta vedendo di meno a causa del lavoro. Avete bisogno di avere un complice più che un amante, qualcuno con cui sorridere, stare bene e fare progetti. Quando le cose vanno male però c’è una sola chiave di volta, una via di uscita infallibile: l’ironia!

Oroscopo Cancro Paolo Fox: É fondamentale in questa fase evitare conflitti sia con il partner che in famiglia, da dicembre la situazione sarà più tranquilla quindi resistete e mantenete la calma ancora per qualche giorno! Chi ha avuto problemi a livello emotivo e sentimentale, dunque, farebbe meglio a lasciar correre e aspettare tempi migliori invece che sbottare. In serata riuscirete a rilassarvi, anche parlare d’amore se occorre e se siete nel mood giusto (e lo è anche il partner). La fine di quest’anno proporrà qualcosa di intrigante riguardo un percorso che state seguendo.

Oroscopo Leone Paolo Fox: Vi piace parecchio sfidare il destino, gettarvi in situazioni che magari non vi vedono favoriti né avrebbero chissà quali vantaggi ma in cui volete ribaltare “i pronostici” per farlo a volte mettete a dura prova il fisico, forse troppo quindi state attenti a non esagerare! In arrivo, in ogni caso, conferme dal punto vi sita sentimentale anche se dovete mettere a posto delle questioni familiari o rivedete i conti se avete un’attività in proprio o gestite una società. Sentite il bisogno di stare accanto ad una persona che ultimamente non è stata bene, all’orizzonte si intravedono giornate che propongono una nuova partenza. Vittorie in arrivo dopo gli stop di novembre!

Oroscopo Vergine Paolo Fox: La Luna in opposizione aumenta le perplessità che già avevate dalla scorsa settimana, non si mette in discussione il vostro successo ma avrete a che fare con dei limiti dal punto di vista dell’organizzazione! La stanchezza si fa sentire, a causa dei tanti impegni, e rischiate di tornare a casa nervosi e magari discutere con il partner o qualcuno della famiglia… dovete fare attenzione a non rovinare il feeling con il partner e tener testa a tutte le eventuali provocazioni, d’altronde gestire tutto in questo periodo è complicato persino per persone organizzate come voi! Vi avviate verso un 2024 i cui primi mesi saranno importanti, in amore la passione tornerà invece già a dicembre!

Oroscopo Bilancia Paolo Fox: Stelle complici e benevole vi aiuteranno a recuperare ottimismo, forma fisica e voglia di fare: avrete modo ora di superare fastidi nati di recente e stare meglio, soprattutto chi da giugno sta lottando per rimettersi in sesto fisicamente e risolvere qualche problemino. In generale siete alla ricerca di una serenità perduta, vi aiuterebbe molto avere al vostro fianco i vostri cari e persone piacevoli; se ce li avete sarà più facile andare avanti e organizzare bei progetti per il futuro!

Oroscopo Scorpione Paolo Fox: Anche per voi, come gli amici della Bilancia, queste sono giornate utili per rimettersi in forma ma anche per “tornare in pista” sia in amore che sul lavoro, se volete cambiare qualcosa: non siate troppo duri e autocritici, avete un bel cielo da sfruttare e a dicembre potrebbe tornare una grande passione. Chi ha iniziato da poco una nuova collaborazione, invece, ora si sente più sicuro di se e vuole proseguire a buon ritmo. Venere, prossimamente attiva in questo segno, vi invita ad aprirvi ai contatti ma anche di lasciarvi andare ad emozioni sincere, recuperando sicurezza in voi stessi! Tutto ciò che nasce in questo periodo, in generale, sarà fonte di interesse!

Oroscopo Sagittario Paolo Fox: State per fare i conti con una Luna contraria che provocherà momenti di tensione, si tratta di situazioni passeggere che però rischiano di crearvi qualche grattacapo! Il cielo di fine novembre, in ogni caso, resta interessante perciò non curatevi delle provocazioni e continuate a guardare lontano… anche perché ad inizio 2024, tra dicembre e gennaio, avrete parecchie stelle a favore quindi se avete richieste da fare muovetevi entro i primi del nuovo anno. C’è chi sta facendo un lavoro ripetitivo e che non stimola più, entro maggio si è imposto di cambiare rotta o variare qualcosa e avrà buone possibilità di riuscirci. Fase di recupero anche per i sentimenti, attenzione se ci sono dubbi tra due storie…

Oroscopo Capricorno Paolo Fox: Tanti di voi sono troppo presi dal lavoro oppure hanno un bel po’ di preoccupazioni per questioni familiari, situazioni che vi allontanano dall’amore non permettendovi di viverlo al meglio. Alcune decisioni prese di recente, infatti, non sono state dettate dal cuore e ora avete ripensamenti pericolosi… D’altronde non è facile mettere d’accordo cuore e ragione, ora però per quanto riguarda il lavoro (dato che si è voluto puntare su quello) bisogna essere determinati e continuare ad insistere. L’ideale sarebbe parlare con il partner e trovare un equilibrio tra le varie cose, in modo da non avere sensi di colpa e soprattutto rispettare chi vi sta accanto in ogni caso. Buone intuizioni nel fine settimana!

Oroscopo Acquario Paolo Fox: I soldi non sono mai stati una priorità per i nati sotto questo segno, anche se in effetti vi servirebbe un po’ più di tranquillità economica per vivere bene. Giove contrario fa leva, appunto, sulla necessità di risparmiare qualcosa e non sperperare troppe risorse, tenere d’occhio questioni che riguardano la compravendita e farsi due conti quanto prima. Un progetto che doveva partire ad inizio novembre si sta per avviare solo ora, evidentemente avete avuto altre priorità come ad esempio privilegiare i sentimenti o riposare (a seconda dei bisogni). Venere ancora favorevole, tra l’altro, proprio per gli innamorati e chi vuole vivere belle emozioni.

Oroscopo Pesci Paolo Fox: State alternando giornate in cui siete calmi e tranquilli ad altre in cui il nervosismo è palpabile, da dove deriva questo nervosismo? Da un po’ di tempo un progetto non sta andando come vorreste, potreste aver immaginato un programma in un certo modo ma le cose sono cambiate o qualcuno ha interferito con i vostri piani creando disturbi. Il recupero è ancora possibile, soprattutto in amore con un mese di dicembre che porterà emozioni e soluzioni! Se avete al vostro fianco persone più razionali che umorali potreste sentirvi “con il freno a mano tirato, in quanto non volete che la ragione prenda sempre e comunque il sopravvento sulla passione…