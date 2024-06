Oroscopo Paolo Fox del 21 giugno e l’almanacco del giorno

Le previsioni di Paolo Fox segno per segno contenute nell’oroscopo del 21 giugno e l’almanacco del giorno, tra proverbi e nati oggi.

Oroscopo Ariete: In giornate come questa, tutto sembra essere più complicato di quello che è in realtà. La verità è che siete un po’ sconclusionati anche a causa di alcune opposizioni planetarie. Bisognerà avere un po’ di pazienza per qualche giorno aspettando che passi questo periodo un po’ complicato. Siete troppo critici nei confronti degli altri e questo non vi aiuta affatto a vivere i rapporti con gli altri in maniera più serena. Spesso, quando perdete la pazienza, finite per dire cose di cui vi pentite appena avete finito di dirle.

Oroscopo Toro: Provenite da un periodo in cui vi siete liberati da qualche peso superfluo che gravava sulla vostra vita. Vi aspetta ancora qualche giornata conflittuale, anche se il peggio è ormai alle vostre spalle. Siete pronti a percorrere una nuova strada, ben lontana da tutti quei problemi che vi hanno afflitto in passato e che vi hanno causato dei problemi a livello personale. Le giornate di sabato e domenica saranno molto attive sotto tanti punti di vista. Potreste conoscere una persona del Sagittario decisamente molto intrigante.

Oroscopo Gemelli: Da domani anche la Luna non sarà più opposta e questo vi aiuterà a ritrovare un buon rapporto con voi stessi e con gli altri. Da un po’ di tempo non siete più disposti a vivere nella mediocrità e non vi accontentate di ciò che avete, sia a livello personale che professionale. Non siete più disposti ad accettare situazioni in bilico, perché siete alla ricerca di nuove certezze. Cercate di non trascurare il vostro aspetto fisico.

Oroscopo Cancro: La Luna opposta vi invita a chiudere tutte quelle situazioni in sospeso che si trascinano da molto tempo. Secondo l’Oroscopo del giorno, la seconda parte di giugno sarà decisamene molto più interessante rispetto alla prima parte in cui avete vissuto qualche piccolo problema personale. State vivendo una fase di recupero sia dal punto di vista affettivo che fisico e questo vi aiuterà a vivere un’estate esaltante, soprattutto se sei ancora molto giovane. La vostra spontaneità sarà molto apprezzata da coloro che vivono accanto a voi.

Oroscopo Leone: La seconda parte dell’anno prevede sviluppi molto interessanti per le persone nate sotto il segno del Leone. Avete un forte desiderio di progettare cose nuove e di intraprendere nuove strade anche a livello professionale. Le vostre scelte potrebbero non essere condivise da tutti e potrebbero anche portare a critiche e tensioni in ambito familiare. Ma ciò che conta è solo seguire il vostro istinto e assecondare i vostri desideri senza farvi condizionare dagli altri. Il prossimo mese sarà molto intrigante anche per fare delle scelte cruciali per il vostro futuro.

Oroscopo Vergine: I problemi d’amore non si possono risolvere usando soltanto la logica. Dovrete cercare di affrontarli cercando di capire cosa volete realmente e quale futuro volete costruire per voi e per i vostri interessi. Ultimamente siete stati molto razionali nelle vostre scelte e non avete accettato più situazioni che non vi andavano bene, facendo anche delle scelte piuttosto drastiche. Non siate troppo critici o troppo duri con gli altri, altrimenti finirete per farvi troppi nemici.

Oroscopo Bilancia: Per voi il parere delle persone che vi circondano è fondamentale, anche perché vi piace essere gratificati dagli altri e stare al centro dell’attenzione. Il fine settimana vi porrà sotto una luce diversa. Dovrete stare attenti a non fare qualche errore di valutazione o ad essere troppo duri e troppo critici con le altre persone. Nelle prossime settimane dovrete essere molto cauti evitando di fare degli sforzi inutili. Seguite le indicazioni degli esperti, soprattutto se state seguendo una cura.

Oroscopo Scorpione: In questo fine settimana, Venere e Mercurio vi regaleranno delle emozioni importanti. Ecco perché dovreste cercare di uscire di più e stare maggiormente insieme a quelle persone che vi fanno stare bene. Vi sarà più facile trovare una soluzione importante a problemi annosi che vi perseguitano da tempo. Secondo l’Oroscopo del giorno, Chi è stato male soprattutto nella prima parte dell’anno, adesso avrà una maggiore voglia di riscatto e di recuperare il tempo perduto.

Oroscopo Sagittario: Le prime due settimane di giugno sono state molto pesanti per voi. Forse per questo motivo siete un po’ stanchi mentalmente soprattutto se fate sempre le stesse cose e non siete circondati da persone che vi aiutano a vivere la quotidianità con serenità e leggerezza. Ogni tanto la stanchezza si fa sentire, ecco perché dovresti cercare di riposare un po’ di più. Questa lotta che apparentemente sembra essere contro i mulini a vento, alla fine potrebbe portarti delle vittorie. Ecco perché non dovrete mai demordere.

Oroscopo Capricorno: La seconda parte di questo mese di giugno sarà decisamente sottotono per voi del Capricorno. In questo momento vi sentite come coloro che devono scalare una montagna e si sentono soli e impotenti. Si tratta di una fase transitoria che capita a tante persone e quindi non dovrete essere preoccupati più di tanto. Il Capricorno è un segno razionale e logico e quindi con Venere in opposizione è più facile entrare in conflitto con gli altri, soprattutto con la vostra dolce metà. Le vostre indecisioni in amore potrebbero portarvi qualche contrasto.

Oroscopo Acquario: In questo fine settimana ritroverete le forze e l’energia che non avete avuto nella prima parte della settimana. Anche chi è reduce da una fase complicata, adesso avrà un forte desiderio di recuperare il tempo perduto. Grazie a Venere favorevole, avrete buon gioco nel ritrovare quella passione che sembrava perduta. Adesso avete un grande desiderio di stare con gli altri e di organizzare qualcosa di interessante nel fine settimana, se non altro per tenervi lontani dalla noia.

Oroscopo Pesci: Alcuni pensieri negativi o retroattivi potrebbero rendere questo fine settimana ricco di incognite. Secondo l’Oroscopo del giorno, dovrete fare attenzione a tutti quei problemi che in passato vi hanno causato malumore e insoddisfazione e che potrebbero ripresentarsi. Torna però il vostro magnetismo e quel fascino che vi contraddistingue da sempre e tutto ciò vi aiuterà ad affrontare il futuro con maggiore fiducia in voi stessi. Delle questioni legali ancora in sospeso, potrebbero arrivare a soluzione.

Almanacco del 21 giugno

Santo del giorno: San Luigi Gonzaga

Proverbio: Se fa freddo a san Luigino, farà caldo a san Paolino

Nati oggi

Chris Pratt - attore statunitense (21 Giugno 1979)

Erica Durance - attrice canadese conosciuta in particolare per il ruolo di Lois Lane nella serie televisiva Smallville (21 Giugno 1978)

Elizabeth Woolridge Grant - nota come Lana Del Rey, e' una cantante statunitense (21 Giugno 1986)

Gaetano 'Nino' D'Angelo - cantautore, attore e regista italiano (21 Giugno 1957)