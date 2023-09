Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 settembre 2023: le previsioni segno per segno

C’è chi ha dovuto cambiare programmi, chi ha avuto qualche delusione e altri a cui tutto va a gonfie vele. Vediamo come procederà questa settimana, nello specifico la giornata di mercoledì, leggendo l’ultimo oroscopo del giorno del 20 settembre di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: State per entrare in giornate di fuoco, la Luna inizia un transito importante e vi garantirà bei vantaggi da qui a tutta la settimana! Vi sentite eccitati e con tanta voglia di fare, non più bloccati dalle stelle e da quei fattori che vi limitavano… dunque pronti a rialzarvi e tornare in pista per andare a prendervi ciò che volete! Dopo due anni di riflessione e attesa (2021 e 2002) da qui al 2024 la parola d’ordine sarà “ripartenza” e crescerà il desiderio di mettervi in gioco senza limiti. C’è persino più voglia di rischiare, quel pizzico di coraggio che a volte vi è mancato e che ora vi porterà a spingervi in situazioni mai tentate prima.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Nuove risorse in arrivo in questa seconda parte di settembre, buone notizie soprattutto per chi ha avuto problemi di soldi, case o proprietà. La Luna in opposizione di recente ha generato qualche fastidio, in primis tanta stanchezza, e qualcuno è ancora un po’ sotto pressione ma durerà poco. Cielo interessante riguardo le relazioni private e il lavoro, le amicizie non mancano e fareste bene ad allargare il giro di conoscenze… anche perché i sentimenti hanno subìto diversi contraccolpi negli ultimi mesi e la situazione va in qualche modo recuperata. Non chiudetevi in casa e frequentate gente, non ve ne pentirete!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox la mattinata parte in maniera interessante ma nel pomeriggio potreste dover avere a che fare con problemi, tensioni o addirittura afflizioni. Bisognerebbe capire cosa vi tormenta e perché non riuscite ad essere sereni, magari c’è un problema personale o di famiglia che vi disturba e rende tristi. Per voi questo è un supplizio perché non siete capaci di stare troppo tempo senza sorridere, dunque se ci sono difficoltà o fastidi che non si risolvono serve analizzare nel dettaglio quali sono le vostre vere esigenze. In questi giorni tra l’altro siete poco loquaci e non vi va di parlare molto, per il momento va bene anche così quindi non forzatevi. Evitate anche di fare le ore piccole e dedicate il giusto tempo al riposo!

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: State vivendo un periodo di recupero, cercate però di non chiudervi troppo a causa della meditazione e di non isolarvi dal resto del mondo. La vostra vena malinconica pulsa molto ma provate a condividere le vostre sensazioni con gli altri, confidandovi con persone fidate e che magari potrebbero darvi un bel consiglio. Siete reduci da una crisi nata a Ferragosto e finita poco fa, in cui qualcuno ha perso un riferimento importante, quindi ora bisogna voltare pagina cercando anche di capire cosa è accaduto. Sarebbe bene anche aprire nuove fonti di interesse in modo da chiudere con il passato, per questo però vi servono anche più protezione e amore.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Giornata tutto sommato tranquilla e positiva, ora potete respirare un po’ dopo ore di confusione; la vostra indole battagliera e coraggiosa vi porta a lotte continue, anche quando magari non ce n’è così bisogno, e a non chiedere sostegno a nessuno perché ritenete di farcela da soli. Se però qualcuno dovesse offrirvi aiuto, o vi doveste accorgere di non poter gestire un qualcosa senza un “partner”, non rifiutatelo e lasciatevi spalleggiare. Adesso avete grandi responsabilità e dovete lavorare sodo per ottenere risultati, soprattutto se c’è un amore in gioco che va salvato o “svegliato” dal torpore. Attenti anche se ci sono due relazioni in ballo. I single invece farebbero bene a guardarsi attorno, l’occasione fa l’uomo ladro!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: L’Oroscopo di Paolo Fox fa luce sulla Luna in buon aspetto che vi fa avere le idee chiare per il futuro: piano piano stanno arrivando idee e soluzioni che vi aiuteranno non poco, soprattutto se prima tendevate a lasciar stare un’idea o un progetto che sembravano troppo stressanti e faticosi. L’unico problema, visto che vorreste più liberta, potrebbe nascere se dovete fare tutto da soli date le tante responsabilità che già avete! D’altronde per star bene con voi stessi, e anche con gli altri, avete bisogno di lavorare e di essere stimolati, occuparvi di qualcosa che vi piace fare… lo stare fermi o meditare troppo non fa per voi quindi passate all’azione! Amore in recupero nel mese di ottobre, le nuove storie possono decollare!

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Anche per voi, come per gli amici della Vergine, questo è un periodo di azione in cui si vorranno fare tante cose in breve tempo: le stelle favorevoli e Marte attivo nel segno vi aiuteranno a gestire tutto al meglio, tuttavia forse qualcuno ha esagerato nel mettere troppa carne al fuoco! Il riferimento è a chi vorrebbe cambiare qualcosa ma, per motivi fisici o di soldi, non può farsi valere più di tanto per il momento. L’amore può essere di grande aiuto, la Luna favorevole riporterà in auge un’emozione quindi potreste organizzare qualcosa di carino con il partner o con le persone preferite che vi piace frequentare.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: I tormenti degli ultimi mesi stanno per essere finalmente superati: qualcuno ha avuto a che fare con un problema riguardo un trasferimento o cambi di abitudini, altri hanno vissuto tensioni sul lavoro o nei luoghi d’azione, magari c’è stata qualche divergenza di vedute con altre persone che vi ha innervosito. Le cose andranno meglio già dalle prossime ore ma intanto non riversate quest’agitazione in amore, anche perché il mese di ottobre sarà positivo in ambito sentimentale dunque non rovinate tutto! Chi ha avuto problemi con il partner, o si è sentito lontano dal proprio compagno, vedrà tutto più chiaro (e favorevole) tra un paio di settimane.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: La Luna nel segno e Venere attiva regalano una gran dose di forza e un cielo importante a chi vuole conoscere (e riconoscere) un amore: tutti coloro che hanno un’emozione nel cuore saranno favoriti e spinti dalle stelle a coltivarla, attenzione però se si ha più di una storia nella mente perché (oltre a tutti i rischi del caso) si avvicina il momento della scelta. Fase di revisione per il lavoro, soprattutto per chi ha cambiato da poco ruolo, gruppo o programma e non è convinto di ciò che sta facendo, o magari deve ancora ambientarsi bene. Potreste studiare qualche innovazione ma meglio non esagerare e navigare a vista.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Vi state avvicinando ad un weekend positivo e liberatorio per le relazioni, la Luna entrerà nel vostro segno e vi regalerà bei momenti dal punto di vista sentimentale/emotivo. Con queste stelle sarà più facile liberare il vostro animo e pensare a ciò che è più opportuno fare in vista del futuro… in particolare chi ha iniziato da poco un percorso importante attraverso il quale vuole arrivare alla “svolta” della vita. Grande cielo anche per chi vuole riavvicinarsi a un amore oppure iniziare a parlare di “salto di qualità” nella coppia (una convivenza, un matrimonio o un figlio). In sostanza questa è una settimana positiva e promettente, dal clima sereno e che non va sprecata.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: La mattinata inizia con un po’ di fatica e tensione ma nel pomeriggio ritroverete tranquillità; ultimamente c’è stato qualche problemino a darvi fastidio, anche se nulla di insormontabile, che vi ha guastato l’umore ma voltate subito pagina e andate avanti! Siete alla continua ricerca di originalità ma farlo a tutti i costi può essere pericoloso e farvi perdere l’orientamento, soprattutto se dietro c’è un’ambizione esagerata o si è disposti a lasciare il certo per l’incerto. Cosa vi rende così insofferenti? Oltre all’indole tipica degli Acquario c’è anche il fatto che sul lavoro è tutto da rivedere, dopo cambi di programma e qualche delusione. In ogni caso riflettete bene prima di fare una scelta definitiva. In amore, infine, attenti alle discussioni per motivi futili.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Giornata un po’ sottotono con allarme discussioni a causa di Mercurio opposto, possibili scontri con persone che la pensano diversamente da voi: se dovete concludere un accordo i tempi potrebbero allungarsi, mantenete la calma e rimanete lucidi per non perdere il controllo e rovinare tutto! Questi rallentamenti vi rendono nervosi perché vorreste risultati immediati, date tempo al tempo e da fine settembre tutto andrà meglio. Attenti alle parole di troppo almeno fino a giovedì sera, quando siete agitati rischiate di dire (o rivelare) cose che forse sarebbe meglio tenere segrete. Occhio soprattutto ai rapporti con Gemelli e Cancro!