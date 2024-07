Oroscopo Paolo Fox 2 luglio: le previsioni e l’almanacco del giorno

Le previsioni di Paolo Fox segno per segno contenute nell’oroscopo del 2 luglio e l’almanacco del giorno, tra proverbi e nati oggi.

Oroscopo Ariete: Avete fortemente bisogno di novità, di innovazioni, di dare una svolta alla vostra vita non soltanto sul lavoro ma anche in ambito sentimentale: nell’arco di questa settimana volete definire una volta per tutte una relazione, capire che piega può prendere un rapporto e se vale la pena continuare a insistere (magari risolvendo qualche problema o incomprensione). Fino a domenica 7 luglio saranno tutte giornate chiave, attenti alle parole e alle decisioni che prenderete.

Oroscopo Toro: É ora di dimenticare il passato e approcciare il presente (e il futuro) in maniera più ottimista, visto che siete entrati in una settimana di ispirazione e positività! É il momento di tentare anche nuove soluzioni per quanto riguarda le vicende di carattere pratico, in una fase in cui vanno meglio i sentimenti anche se è vero che una nuova storia sarà messa sotto torchio proprio nel mese di luglio. É senz’altro un periodo di attività, giocatevi bene le vostre carte!

Oroscopo Gemelli: La vita affettiva può svilupparsi in maniera eccezionale: ricordate, infatti, che dall’11 luglio Venere sarà molto intrigante e positiva nei vostri confronti, aiutandovi non solo nei sentimenti ma anche a risolvere un problema di lavoro che vi affligge e vi tormenta da qualche giorno. L’unica cosa da fare, data la situazione astrale favorevole, è non perdere tempo e sfruttare il più possibile quest’occasione perché potrebbe non ricapitare a breve.

Oroscopo Cancro: Siete determinati, forti e ispirati, doti che vi permetteranno di gestire benissimo le prossime giornate. Avete voglia di riscatto e di recuperare il terreno perduto, gli imprevisti dell’ultimo periodo vi hanno infastidito molto ma comunque non scoraggiato. Potreste seguire un’intuizione, quella vocina dentro di voi che fa luce su un determinato cammino, in ogni caso sarà fondamentale circondarvi di persone piacevoli, positive e favorevoli. Magari tra queste persone potrebbe nascondersi un amore…

Oroscopo Leone: Più passano i giorni e più i pianeti saranno favorevoli: il cielo di luglio è davvero straordinario, con tante stelle benevole che vi daranno una mano, uno scenario perfetto per scommettere sui vostri progetti e magari anche fare qualche richiesta per migliorare una situazione! Avrete la forza di donare generosità e consigli agli altri, in un momento in cui il lavoro andrebbe rinforzato e avreste tutte le carte in regola per farlo con successo.

Oroscopo Vergine: Tanti di voi vengono da un periodo complicato o da una scelta drastica e dolorosa, magari è stato chiuso un rapporto che non funzionava più… ora si dovrà ripartire da zero ma niente paura, la determinazione è tanta e anche la voglia di tornare a sorridere. Attenzione solo a qualche spesa eccessiva in casa, magari per i figli o un familiare che ha bisogno di voi, che potrebbe portarvi a dover fare una nuova revisione dei conti. Mettetevi in sella e pedalate, siete voi gli artefici del vostro destino!

Oroscopo Bilancia: Stringete i denti ancora per un po’, dopo la prima settimana di luglio molte cose finalmente torneranno in equilibrio; è vero che gli ultimi giorni sono stati pesanti e faticosi, sia dal punto di vista fisico che psicologicamente, ma il peggio sta passando e potrete ripartire presto (anche se non necessariamente a mille all’ora). C’è anche chi non riesce a staccarsi da un passato difficile e soffre di più, è necessario mettersi al lavoro per iniziare una nuova fase della vita!

Oroscopo Scorpione: Una Luna un po’ agitata e in posizione strana potrebbe giocarvi brutti scherzi, soprattutto in amore o con le persone con le quali avete i rapporti più intensi: ci vorrà un bel po’ di pazienza con il partner, che magari da un mese vi sta allontanando per motivi X i quali dovranno essere gestiti con attenzione e facendo scattare un piccolo campanello d’allarme. Alcuni rapporti potrebbero essere giunti alla revisione, o almeno bisognerebbe chiedersi cosa c’è che non va e affrontare il problema!

Oroscopo Sagittario: É il momento di spingere sull’acceleratore per quanto riguarda il lavoro: questa è una settimana importante, potenzialmente decisiva e soprattutto fortunata se dovete siglare un accordo, stringere un patto e migliorare la vostra situazione professionale. É un periodo che porta buone notizie ma non solo sul lavoro, i single hanno ottime possibilità di incontrare la persona giusta e magari iniziare una nuova storia. Approfittate di tutto per andare a prendervi ciò che volete!

Oroscopo Capricorno: In questo momento avete più pianeti opposti che favorevoli, il che si traduce in critiche e “porte chiuse” ma non dovete scoraggiarvi perché è solo un periodo passeggero. Perdere una o più battaglie non significa uscire sconfitti dalla “guerra” e alla fine, grazie a un cielo che tornerà favorevole e alla vostra grande determinazione, sarete voi a trionfare. Non fatevi il sangue amaro neppure in amore, gestite le cose con diplomazia e andrà tutto bene!

Oroscopo Acquario: Siete abbastanza intolleranti, specialmente se da tempo fate le stesse cose e la noia vi sta travolgendo. A spezzare questa fase di monotonia e pochi stimoli ci penserà un’ondata di cambiamenti che riguarda il lavoro, con all’orizzonte buone occasioni e quella frizzantezza che cercavate per tornare a sorridere. Attenzione ai soldi perché potrebbero esserci dei cambiamenti non sempre accettati in maniera benevola, tenete a bada le finanze e soprattutto il controllo della situazione.

Oroscopo Pesci: Non dovete ripensare alle problematiche di un mese fa e tornare nell’oblio, ormai quel periodo è assato (eanche se ha lasciato qualche strascico) ed è tempo di lasciarsi trascinare dalla fantasia per sviluppare un nuovo bel progetto. Cercate di allargare il giro delle conoscenze, in modo da aumentare le possibilità di successo, e vedrete che arriveranno opportunità non solo sul lavoro. Incontri interessanti anche in amore, non chiudetevi in casa…

Almanacco del 2 luglio

Santo del giorno: San Bernardino

Proverbio: Se non fa caldo di luglio e di agosto, sarà tristo il mosto

Nati oggi