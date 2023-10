Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 ottobre 2023: le previsioni segno per segno

Le novità astrali per tutti i segni zodiacali di Paolo Fox sono contenute nel suo ultimo oroscopo del giorno dedicato a giovedì 19 ottobre.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: Non starete risolvendo tutti i problemi della vostra vita ma ora c’è senz’altro più libertà d’azione, siete trascinati da stelle impetuose che vi fanno entrare “a gamba tesa” sulle cose creando scompiglio ma soprattutto la possibilità di ribaltare una situazione a vostro favore. Siete in vena di sfide e di mettervi in gioco, a volte basta semplicemente dire la verità per spiazzare qualcuno che vi non vi va a genio o vi sta facendo un torto. Non ci sono grandi novità in amore ma i separati e i single possono pensare ad una storia part time, anche se con prudenza per evitare di rimanere delusi.

Oroscopo Toro Paolo Fox: Non rischiate di essere messi in discussione, tuttavia se un progetto non funziona capirete cosa fare nelle giornate tra il 23 e il 31 ottobre: soluzioni e nuove strategie potranno essere ideate e magari messe subito in pratica, Giove nel segno rappresenta autonomia di azione e determinazione nel cambiare uno scenario. Siete padroni del vostro destino, sia se volete confermarvi in un gruppo di lavoro che se intendete mollare la presa e andar via. Qualcuno dal passato (neanche tanto remoto) è tornato protagonista o almeno ha voglia di chiarire un malinteso, dategli una possibilità ma senza sconvolgervi l’esistenza. Periodo interessante, invece, per chi vuole ufficializzare una storia.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: Giornata faticosa per i nati sotto questo segno, condizionata da un piccolo fastidio fisico o dalla sensazione di non farcela e non riuscire a star dietro a tutti gli impegni. In questa settimana meglio limitarsi allo stretto indispensabile per non stressare troppo il fisico, le speranze per il futuro non sono svanite quindi stringete i denti e continuate a concentrarvi sulle vostre cose. É anche vero che le stelle di ottobre portano interrogativi profondi e chi non ha avuto il coraggio di parlare (soprattutto in amore) sarà costretto ad essere più chiaro e ad affrontare una volta per tutte una questione. Nel weekend aumentano le possibilità di trovare un accordo e vivere belle emozioni d’amore.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: Entrate in una fase molto interessante con ben quattro pianeti favorevoli: dal 23 in poi arriveranno finalmente risposte alle vostre richieste e susciterete l’invidia di qualcuno che non vi sopporta o vorrebbe sabotarvi, la vita professionale è in risveglio e sarà possibile sviluppare un’idea per portare avanti una rivalsa! Vi attendono opportunità e buone notizie, il successo di certo non mancherà! Ci sarà anche la possibilità di compensare una spesa legata al passato, facendo rifiatare le finanze. Lo scenario è senz’altro roseo quindi godetevelo e cogliete al volo ogni opportunità!

Oroscopo Leone Paolo Fox: Giornata baciata da una Luna in ottimo aspetto: i progetti che state seguendo potrebbero portarvi molto lontano, anche se in ogni caso fareste bene a cautelarvi dal punto di vista economico per evitare sorprese (e proteggervi da Giove dissonante). I più giovani, si sa, amano volare alto con la fantasia e sentirsi liberi… occhio a dare spazio a persone inaffidabili e che non meritano la vostra fiducia, circondatevi solo di gente che può realmente darvi qualcosa in più. Possibili contatti con qualcuno che non sentivate da anni, un ritorno al passato e un gradevole tuffo nella memoria.

Oroscopo Vergine Paolo Fox: Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox in queste 24 ore, e in generale per tutta la settimana, vi sentirete stanchi e affaticati: la Luna dissonante porta disagi e difficoltà, oltre che la sensazione di soffocamento dai tanti impegni di cui proprio non riuscite a liberarvi. Se c’è un contenzioso aperto in famiglia, o problematiche da superare, meglio parlarne da sabato perché prima (proprio a causa del fatto che non siete al top) potreste innervosirvi e non prendere la faccenda per il verso giusto. Potreste dover accettare compromessi in un periodo in cui per voi stanno cambiando dei riferimenti importanti, meglio accettare eventuali variazioni “imposte” dalle stelle piuttosto che lottare contro i mulini a vento.

Oroscopo Bilancia Paolo Fox: Anche voi, come gli amici della Vergine, state attraversando un periodo di cambiamenti anche radicali: in arrivo buone prospettive lavorative, un “premio” per esservi impegnati tanto o mossi bene, ma dovete ancora fare i conti con un problema che vi condiziona da tre settimane e non vi dà libertà di azione. Ci sono scelte importanti da fare ma non affrettatevi, prima pensate a recuperare l’equilibrio interiore e poi muoverete le vostre pedine! Avreste bisogno di avere accanto una persona comprensiva, è più fortunato chi ce l’ha in un 2023 che resta delicato a causa delle tante responsabilità di cui ci si è fatti carico.

Oroscopo Scorpione Paolo Fox: Le innovazioni non sono sempre facili da gestire e ve ne state accorgendo, nonostante il vostro spirito avventuroso e l’indole a mettervi in gioco siete costretti a fare delle riflessioni per via di alcune insicurezze che vi turbano. Chi deve fare un salto di qualità e un passo importante sta prendendo tempo, magari chiudendosi anche in un mutismo che agli occhi degli altri può sembrare apatia ma che in realtà è semplice valutazione delle cose! Resistete fino al 23, a partire da quel giorno arriveranno risposte e risultati confortanti.

Oroscopo Sagittario Paolo Fox: Qualcuno sta mettendo in discussione le proprie scelte sentimentali… o almeno è in corso una riflessione sull’amore perché ultimamente ci sono stati troppi contrasti e non si può andare avanti così! D’altronde per voi la fase più interessante e stimolante è la conquista, poi andando avanti con il tempo la passione può calare e questa condizione vi lascia un vuoto dentro. Sabato e domenica saranno giornate buone per parlare di questa faccenda ma anche, in generale, per stare con gli altri stando attenti alle parole da usare. Non sottovalutate eventuali nuove proposte lavorative in vista di autunno e inverno.

Oroscopo Capricorno Paolo Fox: Periodo di scelte che riguardano l’amore ma anche il lavoro e la casa: è vero che siete lenti nel prendere decisioni, e questo spesso vi ha limitato, ma ora avete voglia di fare un salto di qualità e migliorare la vostra vita! Le coppie giovani che per molto tempo hanno rimandato la convivenza potrebbero compiere questo passo a breve, i single invece si stanno liberando di paure e diffidenze e si preparano a nuovi incontri e conoscenze! Nelle relazioni più datate e stabili ci si avvia verso un fine settimana di recupero mentre chi ha un’attività in proprio sta pensando a progetti da sviluppare entro fine anno.

Oroscopo Acquario Paolo Fox: Attenzione alle finanze e soprattutto alle spese, specialmente quelle superflue, perché a fine anno avrete bisogno di quanti più soldi possibili: in ballo c’è un progetto importante o questioni economiche da mettere a posto, non commettete l’errore di arrivare al momento decisivo con l’acqua alla gola. Non è ancora il momento di correre rischi o osare, meglio mantenere ciò che si è costruito e progettare al meglio per il futuro. Chi ha fatto una scelta folle non può cambiare il passato e deve comunque andare avanti, cercando di migliorare i suoi risultati ed eventualmente rimediare a un errore. In amore sta prendendo piede il desiderio di libertà, i single pensano ad amori part time piuttosto che a relazioni più stabili e impegnative.

Oroscopo Pesci Paolo Fox: Man mano che ci si avvicina a fine mese arriveranno sempre più risposte alle vostre domande e soprattutto richieste, intanto avete avuto modo di prepararvi bene ad ogni evenienza. Chi ha iniziato un progetto a settembre avrà una buona intuizione ma ha paura di osare: è vero che negli ultimi due anni è successo di tutto ma bisogna superare dubbi e perplessità, sia riflettendo da soli che magari parlando con persone fidate, e rimettersi in gioco perché le stelle vi daranno una mano. Venere in opposizione vuol dire “più chiarezza” in amore, le bugie hanno le gambe corte ed è giunta la resa dei conti.