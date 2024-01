Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 gennaio 2024: le previsioni segno per segno

Si avvia alla conclusione questa settimana di metà gennaio, senza però lasciarci con spiragli aperti e possibilità. Vediamo allora cosa succederà secondo l’oroscopo del 19 gennaio di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: Siete più disponibili verso gli altri. In questo cielo c’è un grande risveglio a livelli di pianeti ma anche voglia di riscatto. Se avete successo è perché non dite no alle situazioni più complesse, ma vi fate sempre avanti. A fine mese ci sarà uno stop, ma si tratta solo di una revisione necessaria nei rapporti di lavoro, così entro metà febbraio potrebbero cambiare dei riferimenti oppure vi sentirete in dovere di farvi riconfermare un accordo. Fine settimana valido per gli incontri, soprattutto domenica.

Oroscopo Toro: Le persone che vi circondano continuano a dirvi ciò che dovete fare, così facendo voi non trovate un equilibrio, tra l’altro, dovrebbero sapere che essendo voi testardi non vi fate condizionare. La cosa giusta è fare il punto della situazione a livello finanziario, non potete pretendere tutto quello che desiderate ma bisogna fare i conti con quello che c’è. Vorreste un appoggio maggiore, tuttavia, in alcune situazioni puoi vivere più conflitti che altro. Probabilmente sei stanco di ripetere le stesse cose oppure desideroso di vivere in maniera più serena.

Oroscopo Gemelli: Da diversi giorni siete pieni di tensioni che vi rendono nervosi. Questa è una parte dell’anno in cui ripensi a qualche problema, oppure se lavori è probabile che ci sia qualche contrasto, forse solo eccessiva fatica nel cercare di portare avanti tutto quello che non va. Non tutti capiscono i vostri bisogni e sono dalla vostra parte, motivo per cui è normale sentirsi sottotono in certe giornate. Non dovete trascinare questa situazione un po’ agitata emotivamente alla giornata di domenica, ad ogni modo da adesso in poi bisognerà dare spazio solo a riposte d’amore concrete.

Oroscopo Cancro: Avete voglia di fare e non vi manca la creatività. E’ probabile che si aprano orizzonti, si sblocchi una situazione importante. L’unico lato incerto potrebbe essere quello della vita sentimentale, Paolo Fox mette in guardia tutti quelli che stanno attraversando una fase problematica nel rapporto, perché dal 23 alcune difficoltà torneranno più evidenti. Una certa agitazione matura nei legami sentimentali dove si è troppo diversi, voi siete umorali e lunatici, se avete a che fare con una persona razionale rischiate di vivere qualche incomprensione. L’amore è protagonista in questo weekend, che sia l’amore di sempre o un amore trovato improvvisamente, l’importante è che il cuore riceva conferme.

Oroscopo Leone: Venere è favorevole ma questo può bastare a mettersi alle spalle tutto ciò che di negativo avete vissuto nella vita sentimentale a dicembre? Probabilmente, no. Per molti c’è stato un periodo di alti e bassi, di chiusure e aperture, in questa alternanza di sentimenti un peso piuttosto forte lo ha avuto il settore lavoro. Questo perché vi siete ritrovati di punto in bianco a dover dimostrare quanto valete, nella vita gli esami non finiscono mai ma è pesante o imbarazzante doversi rimettere in gioco o ripartire da zero. Ma le sfide non vi spaventano, ecco perché anche se ci saranno giornate come quella di oggi un po’ caotiche, alla fine riuscirete a capire da quale parte andare. In amore chi è in bilico tra due storie dovrà fare una scelta al più tardi entro la fine di maggio.

Oroscopo Vergine: State lottando contro chi cerca di mettervi il bastone tra le ruote nell’ambito del lavoro. Ci sono rivali che vorrebbero sconfiggervi ma in questi giorni siete forti, potete anche non curarvi di queste tensioni e di queste persone. L’amore dagli inizi di gennaio è stato messo in secondo piano. Anche se convivete e state bene con una persona i vostri pensieri sono spesso altrove. Ma è normale che sia così. Per chi vuole recuperare un legame ma anche trovare una persona carina, Paolo Fox consiglia di farlo dopo il 23, quando Venere, Mercurio, Marte e Giove saranno favorevoli. Bando alle reticenze, le emozioni tornano tra qualche giorno.

Oroscopo Bilancia: Dovreste programmare questo periodo con prudenza. Quando amate una persona diventate protettivi, il vostro innato senso della giustizia, vi spinge a prendere le difese di chi non è in grado di difendersi da solo. Il rischio è quello di affannarvi, stancarvi e di non sentirvi dire neanche grazie. Le relazioni sentimentali, in vista della fine del mese, sono sottoposte a stress, e bisogna capire da dove si parte. Perché le coppie che hanno già qualche problema dovranno cercare di evitarne altri, mentre chi è innamorato dovrà sentirsi pronto ad affrontare qualche momento di lontananza. Non tutto è come prima, tanti devono recuperare dal punto di vista fisico dopo un 2023 da dimenticare. Se il vostro cuore è solo da tempo non sottovalutate nuovi incontri, persino se nel cuore è presente una persona che non c’è.

Oroscopo Scorpione: State vivendo un momento di agitazione, anche perché vorreste fare troppe cose, vi ripromettete di impostare progetti e poi, quando arriva il momento di fare, rimandate o vi impigrite o non vi sentite in perfetta forma, c’è sempre qualche motivo per cui ritardare. Non date spazio all’opposizione della Luna che oggi può portare apatia. Vi servirebbero persone che vi sostengano, mentre a volte avverti la sensazione di fare tutto per conto vostro. La cosa più importante però, è che tra poche ore Venere tornerà favorevole e la fine di questo mese sarà sempre più calda per i sentimenti.

Oroscopo Sagittario: Dovete rimproverare le persone che non lavorano bene secondo voi. In alcuni giorni non riuscite a trovare serenità. La sensazione è quella di avviare un’automobile con il freno a mano tirato. Scintille possono accendersi nella vita di chi sente tutti gli obblighi più difficili da portare avanti, e quindi, in amore e sul lavoro, tutto apparirà più complesso, non potete agire come vorreste oppure sentite che qualcosa non va per il verso giusto, c’è chi lavora male ma a metterci la faccia siete voi. Bisogna trovare un buon equilibrio altrimenti si rischia, nella seconda parte dell’anno, di chiudere situazioni e tornare a fare quello che si faceva prima. Corsi e ricorsi.

Oroscopo Capricorno: Dovete tenervi alla larga dalle polemiche, anche se ad attivarle non siete voi. In questo periodo siete sulla cresta dell’onda, comunque forte e alcune persone vorrebbero vederti sbagliare, ma voi non darete loro questa soddisfazione. Questo è un periodo ricco di novità, ma vista la grande presenza planetaria nel segno alla fine di gennaio, si può persino pensare a un’innovazione, a qualcosa da fare in vista del futuro a livello sentimentale. Persino un ripensamento è possibile se tra settembre e ottobre in amore una chiusura è stata dolorosa o frettolosa.

Oroscopo Acquario: Quello che capita in questo momento è di riferimento per il futuro. Avete combattuto una battaglia, state vincendo e questo vale anche per i sentimenti. Possono nascere amori trasgressivi, nuovi e intriganti, grazie anche a Venere che aiuta gli incontri e, dal 16 febbraio, confermerà un amore. Non dovete perdere di vista un obiettivo anche se sembra irraggiungibile. La vostra vera forza è proprio credere nelle utopie, e poi ancora di più cercare di realizzarle. Certo è che tutto quello che c’è di ripetitivo nella vostra vita andrà chiuso. Se da tempo, da molti anni, fate la solita vita, il solito lavoro, volete cambiare o comunque aggiustare il tiro all’interno di un progetto.

Oroscopo Pesci: Siete afflitti dalla malinconia da qualche settimana e ciò vi crea disagi. In amore ci sono state distanze e anche le coppie più innamorate devono recuperare, i separati devono farsene una ragione. Chi lavora grazie alla creatività, all’inventiva, può essersi sentito a corto di idee. Adesso sarà indispensabile capire costa sta accadendo in amore. inutile recuperare storie impossibili. Vi offrite agli altri totalmente, però non tutti riescono a capire questo vostro atteggiamento a dir poco romantico. Nei rapporti con Gemelli e Sagittario, possono nascere perplessità e qualcuno si è sentito persino tradito.