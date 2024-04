Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 aprile 2024: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ci racconta in anteprima le sue previsioni astrali, dall’ariete ai pesci, dedicate alla giornata di venerdì. Ecco il suo ultimo oroscopo del 19 aprile.

Oroscopo Ariete: Non dovrete sottovalutare gli incontri che farete in questo periodo. State andando incontro ad un fine settimana che vi vedrà un po’ giù di corda, soprattutto per il fatto di essere decisamente stanchi e spossati dopo una dura settimana di lavoro. Soprattutto nella giornata di domenica, sarete decisamente meno pimpanti del solito. I pianeti più veloci ci rendono un po’ tormentati e agitati a livello interiore. Attenti soprattutto ai rapporti con il segno del Cancro e del Capricorno.

Oroscopo Toro: Questo è un periodo in cui state rimettendo in discussione i vostri sentimenti e i vostri legami affettivi. Forse qualcuno ha deluso le vostre aspettative e adesso avete una grande voglia di introdurre cambiamenti nella vostra vita. Molti di voi stanno cercando di cambiare rotta anche dal punto di vista lavorativo. L’ambiente di lavoro si è fatto un po’ ostile e questo non giova al vostro benessere interiore. Forse sarebbe il caso di guardarsi un po’ attorno e sfruttare nuove opportunità lavorative.

Oroscopo Gemelli: Questa è una fase piuttosto stimolante soprattutto per l’amore. Le giovani e le nuove coppie, stanno vivendo una fase di intensa passione e di totale coinvolgimento. State cercando anche di recuperare quei rapporti che ultimamente si sono un po’ guastati soprattutto con le persone del Sagittario e con Ariete. Durante questa fase, il lavoro sta finendo in secondo piano, anche perché avete altre priorità in testa.

Oroscopo Cancro: Ci sono alcune questioni burocratiche, che riguardano soprattutto la gestione o la compravendita di proprietà, che vi stanno un po’ infastidendo, se non addirittura agitando. Secondo l’Oroscopo del giorno, nel lavoro mancano ancora quelle certezze che potrebbero arrivare solo alla fine del mese. Il weekend porterà in auge qualche vecchio acciacco. Forse il vero problema è che avete trascurato troppo la vostra salute e adesso ne state pagando dazio.

Oroscopo Leone: La vicinanza di Venere esalta soprattutto i rapporti sentimentali e affettivi e vi aiuta a rinsaldare vecchi legami con persone importanti della vostra vita. Chi ha due storie in ballo, sarà chiamato a fare una scelta definitiva (se non l’ha già fatta), anche per evitare di trovarvi in situazioni molto spiacevoli. Chi soffre di alcuni disturbi a livello fisico, nel corso del fine settimana potrebbe andare incontro ad una ricaduta. Da giugno si aprirà un periodo migliore per il lavoro.

Oroscopo Vergine: Questo cielo influirà in maniera notevole soprattutto dal punto di vista delle relazioni interpersonali. Il transito di Giove sta favorendo soprattutto le relazioni più solide e le attrazioni. Se c’è una persona che veramente vi interessa, questo è il momento giusto per farvi avanti e per rivelare le vostre vere intenzioni. In questo momento avete il vostro bel da fare, soprattutto se state lottando contro persone che non riescono a comprendere le vostre emozioni e i vostri disagi. Sarà molto complicato far valere il vostro punto di vista.

Oroscopo Bilancia: I pianeti in opposizione sono meno attivi in questa fase della vostra vita e questo agevolerà il ritorno in grande stile dell’amore e della passione. Se c’è una persona che vi piace, adesso è venuto il momento di farvi avanti e di essere più intraprendenti. La Luna sarà molto interessante soprattutto nella giornata di domenica, ecco perché questo fine settimana sarà piuttosto intrigante. Anche dal punto di vista lavorativo, molti di voi stanno chiudendo dei rapporti che si sono rivelati fallimentari o poco stimolanti. Avete voglia di spostare altrove i vostri orizzonti, anche dal punto di vista professionale.

Oroscopo Scorpione: Molti di voi stanno accampando scuse per non impegnarsi dal punto di vista sentimentale. O vi siete invaghiti di una persona che vive in un luogo molto lontano dal vostro, oppure avete paura di fallire e quindi state prendendo tempo. Secondo l’Oroscopo del giorno, in questo momento siete piuttosto affascinanti e attraenti e non vi mancheranno di certo i corteggiatori. Cercate di curare di più il vostro corpo magari facendo un po’ di moto o di attività all’aria aperta. Vi aiuterà a smaltire il nervosismo.

Oroscopo Sagittario: Venere è in ottima posizione dal punto di vista planetario, ma non dovrete mai commettere l’errore di mischiare le situazioni professionali con quelle sentimentali. Se ci sono stati recenti dissidi con il vostro partner, dal punto di vista sentimentale, questo è il momento giusto per un chiarimento definitivo. In questo fine settimana non vi mancheranno le occasioni per far valere il vostro punto di vista ed essere più intraprendenti se c’è una persona che vi intriga. Il fine settimana potrebbe aiutarvi a superare le incomprensioni del passato.

Oroscopo Capricorno: La seconda parte di aprile porterà un miglioramento generale soprattutto dal punto di vista dell’umore. Finalmente si cambierà registro anche in quei rapporti sentimentali che ultimamente hanno vissuto una fase piuttosto complicata. Questa combinazione di pianeti vi induce a voler cambiare qualcosa a livello professionale e ad abbandonare i soliti schemi. Se una situazione professionale non vi va più bene, adesso è venuto il momento di tirare fuori gli artigli e far valere le vostre ragioni.

Oroscopo Acquario: In questo fine settimana sarete piuttosto intolleranti, soprattutto con quelle persone che per voi sono delle autentiche rompiscatole. Ci sono delle decisioni importanti che riguardano il vostro futuro, soprattutto a livello professionale. Dovrete approfittare di questo fine settimana per schiarirvi le idee e capire una volta per tutte cosa volete fare per cambiare l’attuale situazione. In questo momento sta mancando quel vigore fisico e quella carica di energia che vi contraddistingue.

Oroscopo Pesci: Certe situazioni, soprattutto a livello sentimentale, vengono fuori quando meno ve l’aspettate. Anche quelle persone che pensano di non innamorarsi più anche a causa dei fallimenti passati, potrebbero trovare l’amore all’improvviso. Ecco perché le stelle vi consigliano di non chiudere mai la porta a nessuno. Secondo l’Oroscopo del giorno, in questo fine settimana dovreste fare qualche passeggiata in mezzo al verde o in luoghi assolati, per ritrovare gli stimoli.