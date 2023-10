Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 ottobre 2023: le previsioni segno per segno

Qualcuno dovrà riprendere fiato per ritrovare il ritmo ed effettuare importanti decisioni. Altri invece dovranno rimettersi subito in gioco per recuperare il tempo perduto. Ecco il nuovo oroscopo di Paolo Fox di mercoledì 18 ottobre.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: Avete un gran desiderio di agire, di fare, di mettervi in gioco e di recuperare il tempo perduto… attenzione però a non strafare perché così facendo non risolverete nulla! É vero che grazie alla Luna favorevole avete la possibilità di decidere cosa tenere e cosa no della vostra vita (e che quando dite “basta” difficilmente tornate indietro) però non fate mosse azzardate, nemmeno sabato e domenica che saranno giornate di verifica. Avete deciso anche di dire tutto ciò che pensate senza maschere né filtri, d’altronde quando sentite che è giunto il momento di entrare in azione vi lanciate in pista senza esitare.

Oroscopo Toro Paolo Fox: Cercate di curare di più il fisico e di non chiedere troppo al corpo, soprattutto in un periodo come questo in cui la vostra stabilità è fortemente messa alla prova. L’amore sta tornando protagonista, restituendovi il sorriso e facendovi “respirare” dalle numerose faccende da tenere sotto controllo: buone notizie sia per i single, che in questi giorni faranno una bella conoscenza, che per le coppie con voglia di confermare un sentimento e far compiere un salto di qualità al rapporto. Possibili revisioni profonde sul lavoro se un progetto non funziona, dopo il 23 arriveranno accordi, discussioni e decisioni improrogabili.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: Siete un po’ nervosi ultimamente, questo mercoledì purtroppo si conferma agitato e porta dubbi in amore e nei rapporti con gli altri. Avete voltato pagina di recente mettendovi alle spalle un rapporto, oppure ci sono stati cambiamenti profondi a livello emotivo, e la parola d’ordine adesso è “prudenza” o “dedizione” nelle coppie che si sono viste e frequentate poco. Tra l’altro non state neppure vivendo un gran momento economicamente parlando, le troppe spese vi stanno condizionando e bloccando… ma c’è una buona notizia: ora c’è il via libera ai progetti, visto che non sopportate più il fare sempre le stesse cose. Ad ogni modo, dedicate più tempo al riposo e al relax!

Oroscopo Cancro Paolo Fox: Tra questa giornata e quella di venerdì le emozioni faranno un bel balzo in avanti, avrete la netta sensazione di sentirvi meglio e di poter fare ciò che prima non potevate soprattutto per ragioni psicofisiche. Dopo il 23, inoltre, arriveranno conferme di lavoro e risposte positive per chi ha fatto una richiesta; chi vuole cambiare studi o ambito professionale, invece, non ha ancora le idee chiare ma è chiamato ad una scelta entro metà novembre. In amore sarebbe importante capire cosa desiderate davvero, il weekend porterà con se un chiarimento nelle coppie in cui c’è un po’ di maretta.

Oroscopo Leone Paolo Fox: In queste 24 ore siete baciati dalla Luna favorevole, consapevoli che le grandi emozioni o i progetti interessanti possono portarvi lontano… attenzione però a cautelarvi dal punto di vista economico, non sperperate le vostre risorse e mantenete la lucidità nonostante la dissonanza di Giove. C’è anche chi ha già cambiato rotta negli ultimi mesi, magari un’attività in proprio o una collaborazione, e sta iniziando a capire le differenze rispetto a com’era prima. Per quanto riguarda l’amore, invece, i single hanno deciso di dare spazio solo a persone che possono realmente dare qualcosa in più. Qualcuno del passato potrebbe tornare a farsi vivo o riempire all’improvviso la vostra memoria.

Oroscopo Vergine Paolo Fox: State facendo i conti con un cielo di piccole insicurezze, bisognerebbe fare qualcosa per trovare un po’ più di stabilità interiore ed uscire dalla “crisi”: il primo aspetto a tormentarvi è quello del lavoro, soprattutto se di recente ci sono state dispute con un capo o un collaboratore, oppure se avete deciso di cambiare ruolo e riferimenti in favore di qualcosa che vi faccia vivere meglio. Avete paura di non tenere il passo in futuro, da qui l’indecisione nel compiere un’azione specifica o il timore di non farcela (magari anche senza aiuti). In amore va meglio, torna il sereno nelle coppie (e gli incontri per i single) dopo settimane di interesse o svogliatezza.

Oroscopo Bilancia Paolo Fox: Periodo interessante questo per la Bilancia che sta per ricevere una buona offerta o per cogliere un’opportunità interessante, anche se a fare la differenza sarà il clima attorno a voi nel momento in cui dovrete valutare il tutto o (se siete già convinti) iniziare la nuova avventura. Ci sono anche diverse cose da rivedere tra faccende di casa, affitti, gestione di proprietà o un contratto da sistemare per chi si è trasferito a causa di motivi di lavoro o personali: leggete tutto con calma senza farvi prendere dalla fretta, meglio perdere qualche minuto in più ora piuttosto che pentirsene in futuro. C’è anche chi ha deciso di occuparsi solo delle cose essenziali senza curare troppo i dettagli, magari chi ha bisogno di rifiatare e di rallentare un po’ i ritmi!

Oroscopo Scorpione Paolo Fox: Siete pensierosi, nervosi e agitati, in tanti si sentono sulle spine per un nuovo inizio: probabilmente avete imboccato la strada giusta ed entro fine mese arriverà un piccolo o grande successo per chi ha avviato un’attività, magari anche in luoghi e posti diversi dal solito. Andate avanti senza paura e concentratevi sul presente, cercate solo di non riversare la tensione su genitori o figli, per non parlare del partner… Evitate conflitti e scontri con l’ambiente che vi circonda, avete bisogno della maggior tranquillità possibile per agire al meglio. Non fate le ore piccole!

Oroscopo Sagittario Paolo Fox: Questa settimana non vi invoglia affatto, vi sentite stanchi fisicamente o poco stimolati da ciò che avete intorno: qualcuno ha intrapreso un nuovo percorso lavorativo ma dovrà gestirlo con attenzione e prudenza, specialmente chi è partito proprio da zero e dovrà affidarsi senz’altro all’esperienza ma anche all’oculatezza nelle azioni e nelle scelte! Sembra non esserci tempo, al momento, per l’amore date le innumerevoli questioni pratiche di cui vi state occupando: è una fase che può capitare ma quantomeno evitate i conflitti, soprattutto con Vergine e Gemelli, perché a quel punto vi ritrovereste con un’altra gatta da pelare e non è il caso!

Oroscopo Capricorno Paolo Fox: Ora è possibile recuperare un sentimento e fare progetti per il futuro, ok anche il trovare le parole più giuste per interagire con gli altri: vi sentite meglio rispetto ai giorni scorsi e il peggio sembra essere alle spalle, anche se permane un fastidio fisico o un dilemma non è stato ancora risolto. Qualcuno potrebbe anche doversi fare due conti se deve sistemare casa, magari chiedere un sostegno economico se da solo non ce la fa! Sorrisi in amore: le coppie giovani possono iniziare a pensare a un futuro insieme o a una convivenza, chi è single invece si guardi attorno perché potrebbe fare una bella scoperta…

Oroscopo Acquario Paolo Fox: State vivendo una fase altalenante e questa instabilità vi frastorna un po’, resistete fino al weekend in cui le vibrazioni saranno ben diverse! Qualcuno non riesce ad essere sereno perché si sente in discussione nell’ambiente in cui si trova, il consiglio è comunque di mantenere la calma ed evitare contrasti soprattutto con i nati sotto i segni di Ariete e Cancro. Chi in questo periodo preferisce stare “dietro le quinte” non sbaglia affatto, anzi… una revisione delle strategie, e il semplice restare a guardare per studiare la situazione, sarebbe molto utile dato il fatto che i nuovi progetti potrebbero partire (se non sono già partiti) con qualche dubbio.

Oroscopo Pesci Paolo Fox: Anche le piccole cose rischiano di infastidirvi in queste 24 ore, la tensione è altissima così come l’insofferenza per qualcosa (a seconda delle situazioni individuali): ci sono tante questioni in sospeso e tutto il resto va in secondo piano, rimandate ogni discussione a venerdì e sabato in cui sarete supportati dalla Luna favorevole. Risorse importanti a partire dal 23 ottobre per chi ha un’attività a chiamata o a provvigione, se invece un progetto non sta andando nella direzione giusta potreste chiedere un piccolo aiuto!