Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 novembre 2023: le previsioni segno per segno

Un altro nuovo fine settimana è alle porte e di solito si programmano quelle faccende che di solito non si possono svolgere durante i giorni feriali. Vediamo allora su cosa conviene investire tempo e passione secondo Paolo Fox e il suo oroscopo del 18 novembre.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: Cielo di tensioni quello che vi vede coinvolti in questa settimana ma non temete, tra poche ore sparirà tutto a patto che non vi affatichiate troppo; state sottoponendo il fisico (e anche la mente) a tanto stress, è inevitabile tornare a casa stanchi e magari anche nervosi ma cercate di mantenere la calma almeno fino alla serata di sabato perché si tratta solo di un momento passeggero. Avete il forte desiderio di mettervi in gioco e vincere una sfida, è tempo di scendere in campo e di darsi da fare! Non date per scontato l’amore, avete bisogno di viverlo nel migliore dei modi senza troppi condizionamenti.

Oroscopo Toro Paolo Fox: Giornata di recupero per voi che ultimamente siete un po’ giù di corda, serve recuperare alla svelta tranquillità sentimentale; per qualcuno il mese di ottobre non è stato facile riguardo l’amore e le relazioni, c’è addirittura chi ha pensieri e preoccupazioni dall’estate scorsa! Entro domenica bisognerebbe capire cosa non va. Giove attivo in questo segno supporta il lavoro e i progetti in cui c’è qualche problema, la ripartenza è davvero dietro l’angolo! La parte centrale del 2023 ha rimesso in gioco la vostra vita restituendovi alcune certezze e creando buoni presupposti per il 2024, anno che si preannuncia generoso nelle risorse da offrirvi.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: Preparatevi a una domenica interessante, utile anche in amore e nei rapporti con gli altri: chi ha una storia in crisi deve capire se vale la pena proseguirla oppure no, dipende tutto dalle sensazioni che avete e dalle prospettive che ci sono! Qualcuno invece è troppo preso dal lavoro, sarebbe meglio fermarsi un attimo e liberare la mente per evitare disagi e problemi. Entro una decina di giorni dovrete rivedere i conti e le finanze, soprattutto se qualcosa è rimasto in sospeso, anche perché alcuni progetti potrebbero essere rivisti a inizio 2024. In sostanza, sarebbe il caso di mettere ordine nel caos che si è creato ultimamente.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: Siete un po’ agitati ultimamente e questo weekend non farà eccezione, la Luna contraria e Venere in aspetto nervoso potrebbero rendervi nervosi anche se andrà meglio già dal pomeriggio. Qualche rapporto potrebbe “sbandare” un attimo per qualche strano dubbio, l’importante sarà non farvi condizionare da questa fase passeggera… anche perché a dicembre avrete stelle importanti in amore, se ci sono problemi quindi meglio rimandarli alle prossime settimane (se non c’è modo di risolverli subito) in modo da godersi astri favorevoli. Nel 2024 avrete un po’ di forza in più da sfruttare, favorito chi sta portando avanti un progetto sia di studio che di lavoro!

Oroscopo Leone Paolo Fox: Con stelle così favorevoli vi avviate verso un successo personale, magari proprio un riscatto che possa farvi togliere qualche sassolino dalla scarpa e prendervi delle rivincite su chi aveva cercato di fermarvi scorrettamente. Questa determinazione deriva dal fatto che siete innervositi da alcune valutazioni che non ritenete giuste, in arrivo però c’è un miglioramento generale che porterà inevitabilmente vantaggi e sospiri di sollievo. Potete riporre buone aspettative anche sull’amore, in questi giorni potete dire la vostra. Siate cauti con i soldi invece, a giugno arriveranno soddisfazioni e conferme ma prima meglio andarci piano…

Oroscopo Vergine Paolo Fox: Avete bisogno di due giorni di relax, ogni tanto è importante fermarsi per rifiatare e liberare la mente: con Mercurio dissonante poi sarete “costretti” a fare riflessioni particolarmente rapide, magari anche a prendere decisioni “su due piedi” e avere le idee chiare sarà determinante. Avete paura che vi sfugga qualcosa, per questo dovete essere svegli e riposati… ci sono poi quei momenti in cui vorreste mollare tutto ma sapete che non è possibile agire così in quattro e quattr’otto, senz’altro avete bisogno di più serenità e di recuperare l’amore. Saturno continuerà ad essere in opposizione nei primi mesi del 2024, situazione che vi aiuterà a capire cosa fare e a cosa rinunciare.

Oroscopo Bilancia Paolo Fox: Giornata stancante in cui dovrete tenere sotto controllo questioni riguardanti il denaro o vecchi contenziosi con ex, andrà meglio domenica (soprattutto per chi vuole vivere l’amore e avvicinarsi a una persona che prova sentimenti per lui/lei) ma dovrete avere tanta pazienza ed essere forti! Nonostante tutto, infatti, il mese di novembre resta di recupero e non saranno di certo 24 ore di “alta tensione” a rovinare un periodo ben più lungo. Venere attiva in questo segno vi rende affascinanti e convincenti, è tempo di fare richieste importanti con buone possibilità di essere accontentati. Dedicate più tempo al recupero psicofisico, non portate corpo e mente allo stremo.

Oroscopo Scorpione Paolo Fox: Siete stanchi e affaticati, avreste bisogno di aiuto per riuscire a fare tutto ciò che desiderate! Se dovete risolvere un problema, o magari affrontare una persona, sarebbe il caso di farlo subito o al massimo entro domenica per approfittare di stelle favorevoli in questo senso. Chi ha cambiato da poco ruolo o posto di lavoro però, nonostante le fatiche, è contento perché si è reso conto che ha ancora ottime carte da giocare… e intanto una bella amicizia potrebbe diventare qualcosa di più entro il mese di dicembre, anche i single farebbero bene a guardarsi attorno! Possibili polemiche di coppia ad inizio 2024 ma la primavera porterà pace e grandi risorse.

Oroscopo Sagittario Paolo Fox: Avete tante idee in testa, forse troppe… infatti c’è un po’ di confusione con nel mezzo delle riflessioni sul lavoro. Resta questo un periodo intrigante, anche stimolante sotto certi punti di vista, motivo in più per non perdere il filo e restare concentrati su ciò che fate. Gli stimoli che avete sono portati, in parte, da Mercurio attivo nel segno ma quando c’è eccessiva carne al fuoco rischiate di andare in difficoltà e in agitazione, come è normale che sia! Domenica molto promettente per far tornare la passione in amore e recuperare un sentimento. Vi avvicinate a scelte importanti da fare nei primi mesi del nuovo anno, compresi tagli netti e cambi di rotta.

Oroscopo Capricorno Paolo Fox: Entrate in un weekend interessante, buono soprattutto per parlare con chiarezza al partner e magari chiedere qualcosa in più; in alcuni casi bisognerà rivedere la tenuta di un rapporto, capire da che parte andare e come aggirare anche gli ostacoli più difficili. Possibili ritardi o imprevisti riguardo il tema della convivenza o qualcosa che riguarda la casa, mantenete la calma e tenete presente che Saturno sta continuando il suo ottimo transito nel vostro segno (il che sarà una costante anche il prossimo anno), aiutando tutti coloro che vogliono crescere o almeno mantenere il proprio ruolo se è ciò che amano.

Oroscopo Acquario Paolo Fox: É tempo di dare un’accelerata a un progetto che doveva partire ad inizio novembre ma è slittato per qualche motivo, proprio in questi giorni ci sono novità in merito e qualcosa finalmente si muove. In arrivo anche riscatto per chi ha vissuto complicazioni di tipo economico o legate al lavoro, domenica invece la Luna toccherà il vostro segno garantendovi una bella emozione e serenità dal punto di vista emotivo: sarebbe il caso di organizzare un bel weekend piacevole? I primi mesi del 2024 comporteranno una revisione totale della vostra situazione professionale, anche il settore delle amicizie potrebbe vedere uno scossone!

Oroscopo Pesci Paolo Fox: Avete un cielo importante e non dovete farvi trascinare dalla malinconia, Giove e Saturno vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi o mettere i primi mattoncini per una nuova impresa! Qualcuno potrebbe riuscire a recuperare situazioni abbandonate tempo fa, saranno premiati soprattutto i sentimenti con l’avvicinarci al mese di dicembre. Rafforzato anche il campo dell’amicizia, ora sarà possibile coltivare una speranza in più che riguarda i valori del cuore. C’è poi chi si è reso conto di quanto sia importante dedicare il giusto tempo alla famiglia, facendo magari marcia indietro sul lavoro…