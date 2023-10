Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 ottobre 2023: le previsioni segno per segno

La stagione autunnale è effettivamente iniziata. Le temperature sono ora più basse, le giornate più fresche, il meteo tutt’altro che soleggiato. E in questi primi accenni di autunno dobbiamo fare i conti con alcuni cambiamenti. Vediamo allora cosa suggerisce l’astrologo Paolo Fox nel suo nuovo oroscopo del giorno del 17 ottobre.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: State attraversando una fase di recupero, il percorso da compiere è ancora lungo perché tutti i problemi della vita non si risolvono in un giorno. Questo è un periodo dove non ci sono grandi complicazioni, ma il rilancio è sempre difficile dopo aver trascorso un biennio pesante per quanto concerne lavoro e denaro. Avete voglia di recuperare i vostri spazi, tentare di fare cose che non avete mai provato prima. Finalmente il vostro atteggiamento è positivo nei confronti della vita e del futuro. Per l’amore è un periodo tranquillo, forse troppo per i vostri gusti. Attenzione a non innamorarsi di una persona impossibile.

Oroscopo Toro Paolo Fox: Trovate la Luna opposta in questo inizio di settimana che può causare un piccolo malessere stagionale, d’altronde è risaputo che soffrite di sbalzi di temperatura o di umore. Vi irritate quando avete a che fare con certe persone. Pensate a riparare il vostro fisico dalle intemperie della vita, ma esponi il tuo cuore alle emozioni che possono arrivare. È il periodo giusto per sistemare dei contenziosi aperti da anni o risolvere una questione legale entro pochi mesi. Le coppie che sono state lontane per motivi personali, di famiglia o di salute potranno ritrovare un po’ di tranquillità. Stelle a parte, siete voi a decidere del vostro destino.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: Questo oroscopo desta ancora qualche problema, il lavoro prende molto tempo e l’amore necessita di maggiori garanzie. Adesso ci sono nuove aperture e si potrebbe sistemare una questione professionale, addirittura rilanciarla. A chi riparte con un nuovo progetto, Paolo Fox esorta a non pretendere tutto e subito. Saturno è dissonante e parla di ritardi, di fatica nel portare a termine le cose. Qualcuno ha preso troppi impegni. Chi si è distratto e non ha dato importanza nei mesi passati a segnali di incertezza in amore, adesso deve tornare sui propri passi. Autunno e inverno sono stagioni di azione per i sentimenti.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: Questo mese ha meno incertezze in amore, quindi, tutti coloro che in questa fase vogliono risalire una ferita aperta il mese scorso possono agire. In questo momento sei troppo preso dal lavoro, da grandi responsabilità e non è facile dare spazio a nuove storie. C’è un impegno importante, un esame, uno studio da svolgere. Tuttavia, il vostro criterio e la vostra saggezza sapranno guidarvi. Sono giorni di emozioni importanti, per eventuali dubbi in amore sarete voi a chiedere dei chiarimenti.

Oroscopo Leone Paolo Fox: Volete dare agli altri un’immagine vincente. Tuttavia, già da domenica ci sono state perplessità, persone che ti hanno fatto innervosire, sai che, per quanto riguarda il lavoro ci sono stati problemi, revisioni di accordi, statuti, mansioni. Se qualcosa non va per il verso giusto non dovete diventare pessimisti, Paolo Fox ricorda che siete persone attive, dei combattenti. I rapporti sentimentali nati nel corso degli ultimi mesi sono intriganti, ma Venere non è più nel segno. Questo vuol dire che potreste avere dato tanto ma che vi aspettate qualcosa in cambio. I rapporti che vanno avanti da anni devono essere tutelati, soprattutto se c’è il sospetto del terzo incomodo.

Oroscopo Vergine Paolo Fox: È una giornata interessante. Avete in mente un certo rigore, agite con piani prestabiliti e svolgete le attività con determinazione e pignoleria. Tuttavia, non tutti la pensano come voi. Quindi, se affidate un compito a una persona che non fa il suo dovere, vi arrabbiate subito. Ancora peggio se c’è qualcuno che pagate, vi rappresenta e sembra non fare i vostri interessi. Venere transita nel segno. Con la persona giusta al vostro fianco potrete fare una grande scelta per un’abitazione. Per l’amore, porte aperte ai nuovi incontri e all’ufficializzazione di storie importanti. I single potranno fare un grande incontro entro la fine dell’autunno. Però, dovete accantonare la diffidenza.

Oroscopo Bilancia Paolo Fox: I nuovi progetti hanno bisogno di essere rodati per una loro buona gestione. Alcuni hanno cambiato riferimenti, chi ha investito in nuove imprese adesso capisce di aver compiuto un passo importante ma anche impegnativo o rischioso. Marte nel segno ha creato molti problemi fisici, momenti di stanchezza, delusione, ma per fortuna dal 12 non è più così pesante da sopportare. Questo è cielo di recupero. Quelli che da poco hanno ricevuto un incarico, hanno un figlio o pensano di sposarsi, cambiare casa, da una parte sono contenti e dell’altra sono pensierosi. Conti aperti con un ex. Problemi per un’abitazione da risolvere.

Oroscopo Scorpione Paolo Fox: Anche se questo è un anno importante, in questi giorni risentite di uno stress eccessivo. In particolare se avete cambiato troppe cose di recente, chiuso collaborazioni, affrontato problemi in famiglia. Giove in opposizione da diversi mesi sta cambiando le regole del gioco. Nella vostra vita è in atto una specie di grande rivoluzione, quindi è normale che voi possiate auspicarvi di vivere in maniera tranquilla e con qualche garanzia in più. Anche il rapporto con gli altri deve cambiare. Sarà meglio essere prudenti nelle reazioni e non interagire con persone che possano portare dubbi nella vostra vita.

Oroscopo Sagittario Paolo Fox: Il periodo più pesante è alle spalle. È opportuno riflettere su ciò che è successo la scorsa settimana, per un problema fisico o personale ci sono stati ritardi, c’è chi ha superato i propri limiti e si è sentito male. Avete bisogno di comprensione in amore, non certo di relazioni basate su gelosie o morbosità. Evidentemente dovete fare un passo importante o innovare qualcosa nell’ambito della vostra vita. Dovete capire cosa desiderate. Fosse per voi cambiereste subito, ma ci sono dei blocchi, avete fatto promesse che dovete mantenere.

Oroscopo Capricorno Paolo Fox: Le stelle sono ancora dalla vostra parte. Potete prendere un impegno, ristrutturare un’attività. Con Venere favorevole c’è anche l’aiuto di persone valide intorno. Avrete notato di recente che anche gli avversari non sono riusciti a scalfire le tue sicurezze. I sentimenti possono tornare ad avere un ruolo importante nella vita: quest’anno e l’anno prossimo sono giusti per chi vuole sposarsi, convivere o riavvicinarsi all’amore, le lontananze vanno colmate. C’è chi ha già avuto conferme e chi se le aspetta a breve. È una giornata di riflessione ma anche di vantaggio da sfruttare per verificare le vostre intuizioni.

Oroscopo Acquario Paolo Fox: Queste sono giornate di recupero ma bisogna capire cosa è successo recentemente, serve ritrovare una buona tranquillità interiore. Siete pronti per una rivoluzione, a un cambiamento radicale che sarà più facile man mano che si avvicina il 2024. Spesso le innovazioni sono anche determinate dal destino. Attenzione in amore perché è più facile discutere se qualcuno limita o non capisce questa tua evoluzione. Vorresti iniziare qualcosa di nuovo. I progetti che nascono a fine mese non avranno immediato successo. Meglio non esporsi troppo a livello economico.

Oroscopo Pesci Paolo Fox: Parlando di lavoro, se avete un’attività indipendente state vivendo un periodo molto impegnato con soddisfazioni alterne. Nelle giornate in arrivo sarà possibile definire un accordo. Il vero momento dell’azione partirà dal 23 ottobre, quindi è inutile aspettarsi grandi conferme prima di allora. Sei impegnato a livello professionale ma in amore c’è qualche problema da risolvere. Attenzione nei rapporti con Vergine, Gemelli, anche lo Scorpione può sembrarvi un rebus irrisolvibile. Resti artefice del tuo destino, Giove e Saturno sono in aspetto favorevole, anche gli inizi del prossimo anno confermeranno le vostre azioni e un buon riscontro.