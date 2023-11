Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 novembre 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ha formulato le sue ultime previsioni astrali, che segneranno un venerdì che si preannuncia freddo, se non gelido. Sperando che gelide non saranno le situazioni personali. Non ci resta che scoprirlo leggendo il suo ultimo oroscopo del 17 novembre.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: La Luna dissonante potrebbe causare qualche piccolo grattacapo dal punto di vista fisico, ma per il resto vi trovate in una situazione astrologica molto favorevole che potrebbe regalarvi una bella soddisfazione entro la fine della settimana. Avete stelle molto utili soprattutto se vi state preparando ad un esame o dovete superare una prova importante. Restano ancora le incomprensioni in amore, forse vi state concentrando troppo sui vostri problemi quotidiani e sui vostri affari e state riservando poco tempo e poche attenzioni al vostro partner.

Oroscopo Toro Paolo Fox: Non è facile mantenere il controllo e la lucidità in questa fase della vostra vita anche perché non mancano quelle persone che stanno mettendo a dura prova la vostra pazienza cercando di provocarvi o di pungolarvi. Dovrete cercare di agire con maturità e saggezza, evitando reazioni impulsive. L’errore che commettete spesso è quello di mantenere nel tempo alcuni rapporti che possono rivelarsi inutili se non dannosi. A volte bisogna dare un taglio netto al passato per evitare guai o complicazioni. Dovrete fare un po’ di attenzione nella gestione di proprietà e dei soldi.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: L’inizio della settimana è stato un po’ sotto pressione. È vero che voi amate riempire la vostra vita di impegni e di cose da fare, ma è altrettanto vero che ogni tanto bisognerebbe fermarsi anche per riposare un po’ e prendersi qualche momento di riflessione. Dovrete cercare di trovare un po’ di spazio anche per i sentimenti, soprattutto se vivete nell’ambito di un rapporto che si trascina da tempo. Cercate di evitare di lasciare il certo per l’incerto, anche perché potreste avere qualche brutta sorpresa.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: La Luna in opposizione potrebbe essere causa di agitazione e di confusione. Il fatto di essere poco razionali e molto istintivi vi porta ad essere un po’ caotici nella gestione del rapporto con il vostro partner. Secondo l’oroscopo del giorno dovreste cercare di coltivarle di più le relazioni anzichè metterle alla prova con gesti che rasentano l’infantilismo. Anche nel lavoro, la vostra impulsività e questa fase di forte agitazione potrebbe causare qualche intoppo o qualche discussione di troppo.

Oroscopo Leone Paolo Fox: Venere esalta la vostra generosità e il vostro altruismo. In questo momento avete una grande voglia di dimostrare agli altri il vostro affetto e la vostra dedizione anche con gesti fraterni e solidaristici. E’ vero che darete molto agli altri ma pretenderete in cambio lo stesso trattamento Non amate le persone che sanno prendere e che non danno nulla. È tempo di chiarimenti per quanto riguarda l’amore. Se avete al vostro fianco una persona che non riuscite più ad amare potreste decidere di metterla da parte. La fine di novembre sarà valida per coloro che vogliono iniziare un nuovo progetto.

Oroscopo Vergine Paolo Fox: La Luna in buon aspetto vi regalerà un periodo piuttosto invitante. Rispetto a qualche giorno fa, siete sicuramente più in forma e più determinati. Siete alla ricerca di nuovi spazi e di un po’ di libertà anche perché siete stanchi di essere oppressi dagli impegni di lavoro e dagli obblighi. Dovreste cercare di frequentare persone folli in grado di stravolgere la vostra vita e farvi sentire vivi e solari. Spesso tendete ad innamorarvi proprio di quelle persone che sono opposte al vostro modo di essere e di vivere.

Oroscopo Bilancia Paolo Fox: E’ questo il momento giusto per prendere le distanze da persone che amano provocare o mettervi in difficoltà. Se c’è qualcuno che ultimamente ha cercato di sminuirvi, questo è il momento giusto per metterle da parte definitivamente e prendere un’altra strada. La giornata di domenica sarà un premio anche per coloro che stanno cercando di riscattarsi dopo un periodo un po’ grigio. Coloro che sono rimasti bloccati a lungo per un problema fisico o per altre ragioni, adesso potranno finalmente riprendere il loro percorso e programmare qualcosa di importante per la loro vita.

Oroscopo Scorpione Paolo Fox: In questo momento dovreste cercare di riservare maggiori attenzioni e di dedicare più tempo alla persona che amate. Secondo l’Oroscopo del giorno, ultimamente vi siete concentrati soltanto sui vostri impegni quotidiani dimenticando tutto il resto. Venere nel segno stimola i nuovi incontri soprattutto per le persone che stanno ancora cercando l’anima gemella. Giove in opposizione porterà qualche conflitto che potrebbe essere di natura legale o burocratica e che sarà fonte di serie preoccupazioni. Solo nella seconda parte del prossimo anno questi conflitti potranno trovare una soluzione definitiva.

Oroscopo Sagittario Paolo Fox: La giornata di domenica sarà fondamentale per coloro che stanno cercando di migliorare la propria posizione. Avrete finalmente una marcia in più soprattutto se state lavorando ad un progetto che esalta la vostra creatività. Le coppie in crisi potranno finalmente recuperare, a meno che uno dei due non si sia stancato veramente e sta cercando di mettere l’altro da parte. Voi amate farvi affiancare da un partner che sia realmente complice dei vostri progetti che riguardano la casa, i viaggi o la pianificazione del vostro futuro. Se il vostro partner si dimostra disinteressato a tutto questo, potreste decidere di metterlo da parte.

Oroscopo Capricorno Paolo Fox: Forse ti stai intestardendo troppo sulle tue posizioni e questo atteggiamento, alla lunga, potrebbe urtare la suscettibilità altrui. Dovrete evitare di fare scelte azzardate per il vostro futuro almeno fino alla prima parte del prossimo anno. Avranno belle conferme coloro che hanno le idee chiare sul proprio futuro e non cambiano progetti o piani di giorno in giorno. Se siete convinti di un progetto, cercate di portarlo avanti fino in fondo senza tergiversare o farvi condizionare dagli altri. State dedicando troppo tempo al lavoro con il risultato di trascurare gli affetti più cari: è un errore che non dovete commettere.

Oroscopo Acquario Paolo Fox: Da giorno 22 novembre molte cose si sbloccheranno anche per il vostro segno zodiacale. Se avete un progetto in ballo, molti ostacoli che ne hanno impedito l’evoluzione adesso verranno superati agevolmente lasciandovi campo libero. Siete alla ricerca di un amore libero in grado di esaltare la vostra fantasia ma che non vi imponga obblighi di alcun tipo. Voi amate vivere i sentimenti senza costrizioni e senza oppressioni di alcun tipo. Se il partner che avete accanto non rispetta il vostro desiderio di autonomia, potreste decidere di metterlo da parte. Soprattutto nei rapporti con persone della Vergine e del Toro ci saranno molte cose da chiarire.

Oroscopo Pesci Paolo Fox: Le prossime tre giornate dovranno essere dedicate in modo particolare ai vostri affetti più cari. Secondo l’Oroscopo del giorno, questo è il momento giusto per un chiarimento definitivo in amore. Con Giove e Saturno favorevoli, saranno favoriti anche i nuovi progetti purché abbiate un po’ di pazienza e sappiate aspettare i tempi giusti affinché maturino alcuni “incastri” propizi. Chi fa sempre lo stesso lavoro potrebbe andare incontro ad un calo dal punto di vista fisico. Forse avreste bisogno di svagarvi un po’ di respirare aria nuova.