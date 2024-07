Oroscopo Paolo Fox 17 luglio: le previsioni e l’almanacco del giorno

Le previsioni di Paolo Fox segno per segno contenute nell’oroscopo del 17 luglio e l’almanacco del giorno, tra proverbi e nati oggi.

Oroscopo Ariete: Non è oro tutto ciò che luccica. Il percorso professionale che pensate possa procedere spedito in realtà nasconde insidie e potrebbero esserci ripercussioni nella vostra situazione finanziaria. Ma ci sono anche buone notizie: l’amore è in fermento, può sembrare difficile adattarsi, ma la vostra grande energia vi aiuterà a superare i momenti difficili. La fortuna è altalenante e mi raccomando, occhio al lavoro.

Oroscopo Toro: La vostra energia presenta meno alti e più bassi e può influenzare vari ambiti della vostra vita. Nonostante alcune difficoltà finanziare, il vostro lato avventuroso vi ispira a cercare nuove opportunità. Abbiate cura della vostra salute, riposatevi un po’ di più, non può che farvi bene. L’atmosfera nella relazione d’amore è buona, cercate di mantenere la pazienza quando ci sono dei piccoli segnali di tensione. Le stelle sono dalla vostra parte solo in certi frangenti.

Oroscopo Gemelli: La tua adattabilità è molto buona, anche se potrebbe anche essere migliore. Un occhio di riguardo alla vostra salute. Nonostante ci siano alcuni ostacoli sul fronte lavorativo, la vostra situazione finanziaria resta stabile. L’amore vive di alti e bassi, potrebbero esserci tumulti emotivi. Purtroppo, a livello di energia siete messi maluccio, una discreta dose di fortuna non manca, quindi potete stare un po’ più tranquilli. Tutto passa, anche se questa non sarà una grande giornata.

Oroscopo Cancro: Il vostro cammino sembra essere influenzato da alcune stelle fortunate, ma non tutto è rose e fiori. Alcuni ambiti della vostra vita richiedono una maggiore attenzione e considerazioni. Cercate di essere più razionali e ponderate le vostre scelte e azioni. Come ben sapete, ci sono circostanze dove la fortuna non basta. Nel caso specifico bisogna stare attenti alla vostra situazione finanziaria, al percorso lavorativo. In amore potete osare di più.

Oroscopo Leone: Il vostro cammino presenta i suoi alti e bassi, ci sono buone stelle che lo illuminano, altre meno luminose. Potreste dover affrontare ostacoli inaspettati nella vostra vita amorosa, ma se riuscite a rimanere concentrati, la vostra carriera sembrerà promettente. Quindi, tenete ben separati lavoro e amore. La fortuna non è sempre dalla vostra parte in questi giorni, le vostre finanze sono stabili! Dovreste dosare l’energia, le batterie sono un po’ scariche.

Oroscopo Vergine: Vi sentite un po’ fuori fase in alcuni aspetti della vostra vita. La vostra felicità fluttua e il vostro amore potrebbe essere facilmente influenzato, ci saranno momenti di tensione creati da discussioni banali. Tuttavia, ci sono alcuni punti positivi sul fronte lavorativo che potrebbe portare a buone opportunità in futuro. Cercate di mantenere livelli alti di energia, anche se a volte potreste sentirvi un po’ sottotono.

Oroscopo Bilancia: Stavolta ci si attende uno sviluppo ricco di eventi, potrebbero esserci alti e bassi nella vostra carriera, ma fa parte del percorso, quindi, non dategli troppa importanza. La creatività è dalla vostra parte e l’amore promette cose buone. Tuttavia, tenete presente che le vostri condizioni di salute potrebbero richiedere più attenzione del solito. Non c’è da preoccuparsi per la vostra situazione finanziaria. Tenete conto che non sarà una giornata assistita dalla fortuna, tutto sarà affidato alle vostre capacità.

Oroscopo Scorpione: Il vostro lato intuitivo vi porta a prendere decisioni intelligenti, ma potresti incontrare alcuni ostacoli in amore. La vostra carriera può presentarsi con sfide improvvise e anche la vostra salute è un po’ traballante. Fortunatamente l’energia è al suo apice e potrete utilizzarla per attività creative. Non potrete contare su una buona dose di fortuna, quindi, tenete duro.

Oroscopo Sagittario: La vostra energia è alle stelle. Ma in amore sono sorte delle complicazioni in questi giorni. Al lavoro le cose non procedono così male, ma fate attenzione alle battute d’arresto finanziarie. D’altra parte, le vostre abilità sociali sono all’apice, quindi usatele per migliorare la vostra adattabilità e trovare nuove opportunità. Anche la fortuna può venirvi incontro ad aiutarvi a risolvere qualche tensione.

Oroscopo Capricorno: Siete in un periodo dove ci sono da affrontare diverse sfide. Attenzione alla fortuna, non contateci perché non è dalla vostra parte, quindi, servono tutte le vostre abilità. L’amore e il lavoro promettono bene, ci saranno sorprese positive. La salute ha bisogno di attenzione e la vostra situazione finanziaria altrettanto. Dovreste essere più attenti, non c’è spazio per gli errori e per decisioni sbagliate.

Oroscopo Acquario: Preparatevi a viaggiare sulle montagne russe, tra emozioni e situazioni ne vedrete delle belle in tutti i sensi. Attraversate un momento in cui avete delle ottime intuizioni, per la salute non si può dire altrettanto e nemmeno per la vostra situazione finanziaria, insomma, sono mal di testa da mettere in conto. L’amore è l’aspetto migliore della giornata, potrebbe supportarvi e aiutarvi a superare certe sfide sul lavoro.

Oroscopo Pesci: Il vostro pianeta sembra un po’ lunatico. Ci saranno momenti di grande ispirazioni e altri momenti di buio totale, in cui vi sembrerà di lottare contro i mulini a vento. La vostra compatibilità con gli altri può variare, se avrai un buon intuito potresti concedervi una piacevole sorpresa. Attenzione alle finanze, c’è aria di crisi. Per la salute non dovete sottovalutare anche i piccoli segnali che vi manda il vostro corpo.

Almanacco del 17 luglio

Santo del giorno: Santa Marcellina

Proverbio: Luju trebbiature, culla crazzia de lu signore

