Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 settembre 2023: le previsioni segno per segno

Cosa accadrà nella giornata di sabato? Dopo il cambio repentino del meteo, le cose potrebbero tornare stabili e non solo dal punto di vista meteorologico. Vediamo allora come si metteranno le cose in amore, fortuna e lavoro secondo l’ultimo oroscopo del 16 settembre di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: La Luna è opposta in questa giornata di sabato e potrebbe portare qualche piccola complicazione o una incomprensione con la vostra dolce metà. Se recentemente ci sono state discussioni o polemiche, adesso sarebbe meglio puntare sulla diplomazia per non rovinarvi il fine settimana. Meglio evitare di rivangare fatti o situazioni del passato. Coloro che gestiscono un’azienda privata o svolgono un lavoro autonomo, potrebbero avere intuizioni geniali che porteranno dei guadagni immediati.

Oroscopo Paolo Fox Toro: È un sabato che risveglierà l’amore e i buoni sentimenti. Soprattutto quelle coppie che da giugno hanno avuto una flessione nella propria intesa, adesso potrebbero ritrovare la forma smagliante di prima, ritrovando anche il desiderio e la voglia di stare insieme. Secondo l’Oroscopo del giorno, potrebbe arrivare anche un accordo importante su questioni finanziarie in sospeso. Con Giove nel segno, il successo sarà garantito soprattutto a chi avrà il desiderio di osare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Lavoro, studio e vita pratica tornano a recitare un ruolo da protagonisti in questa fase della vostra vita, correndo il rischio di mettere in secondo piano i sentimenti. Saturno dissonante potrebbe portare dei ritardi o delle opposizioni soprattutto a livello finanziario. Chi svolge un lavoro a provvigione dovrà accontentarsi in questo momento, evitando di lasciare l’attuale lavoro per qualcosa di improbabile o azzardato. In questa fase sarete molto intolleranti nei confronti di chi la pensa in modo diverso da voi.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Il vostro cielo è ancora piuttosto agitato. Forse c’è da rimettere ordine ad una situazione che si è incancrenita e che non vi consente di andare avanti con serenità. Dal punto di vista sentimentale, non è questo il momento di fare il passo più lungo della gamba. Meglio cercare di gestire la situazione con diplomazia evitando di prendere di petto ogni situazione scomoda, soprattutto se ci sono contrasti in famiglia. Nel corso della prossima settimana riceverete una importante conferma.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In questa fase della vostra vita siete particolarmente tesi e impazienti. Forse dovreste cercare di gestire con maggiore diplomazia le cose importanti della vostra vita. E’ importante avere al proprio fianco una persona che sappia comprendervi e mostrarvi affetto anche quando non siete al top della forma psicofisica. In questo fine settimana potrebbe verificarsi qualche piccolo conflitto in famiglia per questioni che riguardano la gestione dei soldi o alcune spese da affrontare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In questo fine settimana avvertite l’esigenza di dedicare maggior tempo ai vostri hobby e al tempo libero. Dovrete però anche tenere conto delle esigenze della famiglia che impediscono un po’ la vostra autonomia. Cercate di non perdere la pazienza e di non entrare in conflitto con gli altri. Secondo l’Oroscopo del giorno non sarà facile organizzare o programmare il fine settimana sulla base dei vostri desiderata. A volte bisogna anche accettare l’idea di soddisfare le esigenze altrui mettendole davanti a quelle proprie. Anche coloro che non hanno grandi problemi economici potrebbero essere particolarmente insoddisfatti per la vita che conducono.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Marte sta transitando nel vostro segno e porterà un po’ di scombussolamenti nella vostra vita relazionale ma non solo. Spesso avete la sensazione netta di perdere tempo in questioni di poco conto, ma non per colpa vostra. Sarete particolarmente agitati e arrabbiati con coloro che continuano a portare avanti delle polemiche sterili. Avete la voglia e l’esigenza di guardare avanti senza pensare più al passato. La Luna nel segno porterà indubbi vantaggi nel corso di questo fine settimana. Fin da adesso potrete programmare un importante recupero sul piano psicofisico.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In questo momento avete delle sfide importanti da vincere. Se ne uscirete vincitori o perdenti dipenderà solo da voi e dalla vostra capacità o determinazione. Secondo le previsioni del giorno di Paolo Fox, spesso tenderete ad autocommiserarvi troppo per errori commessi nel passato. Sarebbe meglio cercare di guardare avanti con ottimismo, piuttosto che autoflagellarvi pensando a cosa poteva essere e non è stato. Potrebbero tornare vecchie polemiche che riguardano soprattutto l’amore. Attenti a non fare discussioni soprattutto se frequentate nuovi ambienti di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: La mattinata sarà particolarmente lenta per i nati sotto il segno del Sagittario, mentre le cose andranno migliorando già dal pomeriggio. In genere siete persone solari e ottimiste, ma in questo sabato sarete piuttosto ombrosi e negativi. Ovviamente si tratta solo di una fase passeggera che si risolverà in poco tempo. Se state vivendo una storia d’amore che ormai non vi stimola più, potreste decidere di dare un taglio netto e riprendervi in mano la vostra vita. Coloro che hanno vissuto di recente un problema, adesso avranno voglia di voltare pagina.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Coloro che ultimamente si sono dati molto da fare e hanno avuto a che fare con progetti importanti o con lavori particolarmente complessi, adesso avranno il forte desiderio di riposarsi e di concedersi un po’ di sano relax. Del resto, il fine settimana è fatto proprio per ricaricare le pile e ritrovare il rapporto con se stessi e con le persone più care. Nel corso della prossima settimana servirà un impegno maggiore soprattutto per coloro che hanno molte cose da sbrigare o progetti da portare avanti. Cercate di usare i toni giusti quando date consigli anche perché, molto spesso, qualcuno li interpreta come vere imposizioni.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Questo fine settimana sarà quello giusto per ritrovare un po’ di serenità a livello interiore. Secondo l’Oroscopo del giorno, adesso è il momento buono per liberarsi di alcuni pesi che gravano da tempo sulle vostre spalle. Questo è un cielo molto propizio per coloro che hanno la voglia e il desiderio di rimettersi in gioco e che vogliono dimostrare il proprio talento a chi è scettico. Dovrete fare molta attenzione ai legami con le persone dello Scorpione o del Toro: sono in arrivo “scintille” e rese dei conti. Con Venere opposta, nulla è scontato per quanto riguarda l’amore: evitate le polemiche sterili.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: I pianeti in opposizione sono molto impegnativi anche perché inducono i segni zodiacali a dover rivedere la propria vita e riprogrammare progetti, ambizioni e stile di vita. Chi sta cercando un nuovo lavoro, potrebbe trovarsi di fronte ad un vero e proprio muro di gomma. L’importante è non scoraggiarsi e non perdere il vostro proverbiale ottimismo. Dal 5 novembre avrete sicuramente una situazione planetaria molto più incoraggiante soprattutto dal punto di vista lavorativo. Cercate di stare accanto a persone positive per rimanere sempre ottimisti e sereni.