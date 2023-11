Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 novembre 2023: le previsioni segno per segno

Tutto quello che accadrà nella giornata di giovedì. Cosa aspettarsi? Come comportarsi nelle varie circostanze? Non ci resta che scoprirlo leggendo le nuove previsioni contenute nell’oroscopo del 16 novembre di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: Vi attende una giornata buona per fermarsi e riflettere, fare un attimo il punto della situazione… soprattutto dal punto di vista economico! C’è da fare un po’ di ordine riguardo le finanze, forse di recente ci sono state troppe uscite e dovete tappare la falla per evitare “emorragie pericolose”. Controllate soprattutto scadenze non rispettate e multe non pagate, è da lì che partono gli imprevisti più fastidiosi. Siete reduci da qualche acciacco o da fatiche fisiche, se qualcuno però vuole farvi un applauso a scena aperta per la vostra determinazione prendetevelo tutto!

Oroscopo Toro Paolo Fox: In questo periodo sarà indispensabile valutare con attenzione ogni vostra mossa, non fate scelte azzardate perché anche la decisione apparentemente più stupida potrebbe avere conseguenze (su di voi e sugli altri) molto rilevanti. Cercate di trovare del tempo per voi, dedicarlo a qualcosa che vi piace fare, che vi risollevi un morale quasi a terra e vi regali semplicemente un po’ di serenità: dalle uscite con gli amici o le persone care o anche il relax a casa, qualsiasi iniziativa utile a svuotare una mente in cui c’è davvero troppo caos!

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: State lavorando sodo e i risultati si vedono (o si vedranno a breve, visto l’impegno che ci state mettendo), fatte però attenzione a non trascurare troppo gli affetti e le persone che vi vogliono bene bene: l’amore e i rapporti con gli altri vanno sempre coltivati, mai dati per scontato o chiusi fuori dalla porta a causa di impegni professionali. Qualcuno potrebbe ritrovarsi in difficoltà con i soldi e dover chiedere un prestito, un aiuto da parte di qualcuno.., non disperate però, non mancherà chi sarà felice di tenderti una mano e sostenervi in un momento delicato e imprevisto.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: Siete “dolcemente complicati” e quindi molto affascinanti, tuttavia i vostri sbalzi d’umore possono far “balzare” anche vi sta accanto… soprattutto quando nemmeno voi capite come stanno davvero le cose e che volete davvero! Osservato speciale in questo senso è l’amore, possibili tensioni con il partner o addirittura sospetti perché magari nella relazione c’è qualcosa di non così chiaro… Non sottovalutate o ignorate le più piccole difficoltà o gli intoppi che la vita vi presenterà.

Oroscopo Leone Paolo Fox: Grandi novità in arrivo per voi dal 22 novembre: favorito chi si mette in gioco e sta iniziando un nuovo progetto, è il momento di farsi valere e mostrare (ancora una volta) di che pasta siete fatti, sfoggiare le qualità migliori e magari ottenere riconoscimenti e premi, senz’altro togliersi soddisfazioni… avete un bel cielo e siete tra i segni migliori di queste 24 ore, evitate solo di essere troppo presuntuosi o narcisisti perché rischiereste di vanificare quanto di buono avete davanti. Ok ai nuovi incontri con persone che potrebbero diventare importanti dal punto di vista personale o professionale.

Oroscopo Vergine Paolo Fox: Questa non sarà per voi una gran giornata, da qui a fine mese inoltre dovrete riorganizzare alcune cose: se avete lavori autonomi, o impegni che vi portano spesso fuori casa, dovrete vivere alla giornata per un po’… situazione che voi odiate perché tendete sempre a tenere tutto sotto controllo e ad organizzarvi al meglio seguendo un piano da voi stabilito. Dovete tener testa a tante cose, forse avreste bisogno di aiuto ma valutate bene chi sarebbero le persone “deputate” a darvi una mano perché non è il caso di finire dalla padella alla brace! Pazienza almeno fino a mercoledì, avete resistito ad avvenimenti e ostacoli ben peggiori quindi fatevi forza!

Oroscopo Bilancia Paolo Fox: L’amore è il protagonista di questa giornata per voi bellissima: se avete un amore al vostro fianco coltivatelo, se avete voglia di abbracciare qualcuno fatelo… tenendo in considerazione che in tanti vogliono abbracciarvi ora! Mai come ora il lavoro, il successo e i risultati personali saranno gratificanti, unendosi ad una componente sentimentale in cui le cose vanno benissimo. Se resterete concentrati arriverete prima del previsto, e più facilmente, a vincere una sfida e ottenere ottimi risultati. Continuate così e ne vedrete davvero delle belle!

Oroscopo Scorpione Paolo Fox: Ve la prendete sempre un po’ troppo e chi vi parla deve stare attento a non premere i testi sbagliati… state sereni e soprattutto più calmi, non serve innervosirsi per ogni cosa. Venere, tra l’altro, sta per portarvi grandi vantaggi e aiutarvi se volete trasformare una bella amicizia in amore… le prossime settimane saranno molto di aiuto in questo senso perciò non assumete atteggiamenti sbagliati in questo senso. In arrivo anche nuove sfide lavorative, vi sentite pronti e soprattutto inferiori a nessuno!

Oroscopo Sagittario Paolo Fox: Avete capacità mentali e di immaginazione molto sviluppate in questo periodo, vi sentite ispirati e volete approfittare di questo momento per fare qualcosa di importante o quantomeno proseguire ciò che di buono avete messo in atto. Vi sentite leggeri, spensierati e fiduciosi come poche altre volte nell’ultimo periodo (forse addirittura in tutto l’anno), premete sull’acceleratore e porterete a casa ottimi risultati oltre che bei risultati, Qualcuno poi avrà addirittura modo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa…

Oroscopo Capricorno Paolo Fox: Un amico avrò bisogno di voi, non negategli assistenza e dimostrate la vostra generosità oltre che il bene che gli volete! Non rifiutate né ignorate la sua richiesta di aiuto, mostratevi disponibili e utilizzate le vostre grandi capacità di prendervi cura degli altri. Questo gesto sarà apprezzato non solo da lui ma da tutte le persone che vi stanno attorno, magari anche da qualcuno che ora potrebbe guardarvi con occhi diversi. Il bene che fate agli altri vi tornerà indietro quando sarete voi ad essere in difficoltà, tenetelo sempre presente.

Oroscopo Acquario Paolo Fox: Non vale la pena sprecare il vostro tempo in dispute e scontri insignificanti, in questo momento ci sono questioni molto più urgenti e importanti alle quali dovreste dedicare le vostre energie e tutta l’attenzione possibile. Evitate qualsiasi discussione e concentratevi su ciò che è più importante risolvere adesso, forse qualcuno ha bisogno della vostra assistenza o magari dovete riflettere su cosa vi sta capitando, se proseguire o meno un percorso e come farlo nel migliore dei modi. Spazio all’utile e non al futile!

Oroscopo Pesci Paolo Fox: Sentite una forza crescere sempre di più dentro di voi, siete investiti da una grande energia e non potete più “far finta di niente”: è il momento di sprigionarla in favore di cose che vi facciano stare bene e migliorare la vostra situazione, specialmente chi ha bisogno di una svolta o vuole cambiare! Fareste bene, dunque, a prendere atto di questa situazione e indirizzare le energie verso un obiettivo concreto.