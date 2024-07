Oroscopo Paolo Fox 16 luglio: le previsioni e l’almanacco del giorno

Le previsioni di Paolo Fox segno per segno contenute nell’oroscopo del 16 luglio e l’almanacco del giorno, tra proverbi e nati oggi.

Oroscopo Ariete: Questo mese porta un’importante svolta nella carriera: dopo un periodo di fatiche, difficoltà e insoddisfazioni, infatti, l’estate promette nuove opportunità professionali e sentimentali che non potranno essere ignorate o mancate. Avete l’occasione di cambiare ciò che non va nella vostra vita, raggiungere un obiettivo ambito e ambizioso e arrivare all’agognato riscatto. Luglio sarà decisivo per porre fine a mesi di stasi e pensieri negativi, rendendo questa stagione cruciale​!

Oroscopo Toro: Anche per voi, come per i nati sotto il segno dell’Ariete, luglio è il mese delle decisioni importanti soprattutto in ambito personale. Se dovete fare una scelta, chiudere un rapporto, concludere un affare o prendere una direzione ben precisa potrete contare (ad esempio) su Venere favorevole in amore, decisiva nel fare tagli necessari nelle relazioni o nell’imboccare la via migliore possibile. È il momento di eliminare ciò che non serve più e di concentrarvi su rapporti e collaborazioni davvero validi.

Oroscopo Gemelli: La cosa migliore da fare in questo momento è selezionare bene le vostre compagnie e le persone da tenere accanto: non c’è più spazio per i doppi giochisti, per i falsi e per chi sfrutta le vostre debolezze per giocarvi dei tiri mancini, meritate solo rapporti sinceri e fatti di vibrazioni positive. L’estate sarà propizia per l’amore e vi inviterà ad aprire il cuore. Concentratevi su poche cose ma fatte bene, non serve riempire le giornate o i mesi di attività soltanto per non sentirvi in colpa o per dimostrare a chissà chi che state facendo qualcosa.

Oroscopo Cancro: L’estate è il periodo per mettere da parte malinconie e abbracciare la positività e il divertimento, cosa aspettate ad agire e a smettere di rimuginare ed essere tristi? É vero che ci sono situazioni che vi infastidiscono e vi turbano, il che ovviamente condiziona il vostro umore, ma provate a staccare la spina per un po’ e concentratevi sulla spensieratezza e lasciate da parte il pessimismo​… anche perché in parecchi casi non c’è davvero motivo di essere cupi o perplessi!

Oroscopo Leone: Influssi positivi in arrivo con Mercurio favorevole dall’11 luglio e Venere attiva per tutto il mese: le nubi che vedevate fino a poco fa stanno finalmente per diradarsi, in favore di un periodo ideale per discussioni importanti e per rimettersi in forma​. Dedicatevi all’attività fisica e a ciò che vi fa stare bene ma tenete d’occhio, appunto, le questioni importanti che andrebbero sistemate a breve. Cercate anche di non strafare altrimenti rischierete di fermarvi proprio nel bel mezzo dell’estate e non è il caso!

Oroscopo Vergine: L’estate è il momento ideale per seguire il cuore: Venere, infatti, favorisce le questioni amorose portando freschezza, brio e anche un po’ di eros che mancava da tempo. É la stagione delle novità importanti ma dovrete comunque ascoltare di più l’istinto, mettendo da parte la ragione e il pragmatismo che, sì, vi hanno spesso aiutato risultando decisivi ma che ora andrebbero messi in secondo piano. Le emozioni non vanno mai trascurate, seguitele e non ve ne pentirete!

Oroscopo Bilancia: Amore inaspettato in arrivo, qualcuno vi farà battere il cuore all’improvviso o almeno inizierete una bella conoscenza che potrebbe portarvi lontano. Chi invece ha già una relazione dovrebbe impegnarsi e trascorrere del tempo con il partner, Venere vi accompagnerà rendendo questo periodo intrigante. Di sicuro non ci si annoierà e l’amore potrebbe arrivare davvero quando meno ve lo aspettate​. Mettete i sentimenti al primo posto almeno per le prossime due settimane!

Oroscopo Scorpione: É il momento di essere propositivi, di agire, di lavorare a un bel progetto e allontanare l’istinto di starsene senza far niente perchè “è estate e bisogna riposarsi”. Tutto vero per carità, la bella stagione va vissuta con relax, ma ciò non significa che dobbiate fermarvi del tutto. Incontrerete una persona che vi aiuterà a risolvere un problema e non è una cosa da poco. Continuate con l’atteggiamento attivo visto dalla seconda metà di giugno, arriverete presto a importanti novità.

Oroscopo Sagittario: Dopo mesi difficili finalmente siete sulla via del recupero: il mese di luglio porterà un netto miglioramento un po’ dappertutto, dalle coppie in “stallo” alle nuove relazioni che ancora non hanno preso il volo, passando per la risoluzione di un problema di salute e per interessanti novità sul lavoro o su un progetto che vi stimola! L’estate, dunque, sarà importante per i rapporti lavorativi e sentimentali con l’obiettivo di portare a termine diversi​ compiti e togliervi qualche soddisfazione.

Oroscopo Capricorno: Periodo ricco di novità e conferme anche per voi, come per gli amici del Sagittario: l’estate ha in serbo grandi risultati e belle soddisfazioni, in particolare agosto sarà un mese da sfruttare appieno. Cogliete al volo quante più occasioni possibili e non lasciate nulla al caso, avete la chance di mettere a posto tante cose! Evitate, piuttosto, di concedere spazio a persone che non lo meritano o che si sono comportate male con voi (senza essersi scusate o aver provato a chiarire).

Oroscopo Acquario: Ottime notizie in arrivo: le ambiguità dei mesi scorsi spariranno, permettendo una ripresa o almeno facendovi respirare un po’! É da marzo/aprile che lottate contro i “forse”, che non ci vedete chiaro perché qualcuno cambia continuamente le carte in tavola o non vi dà le sicurezze che cercavate. Venere nel segno offrirà un’estate di riscatto e soddisfazioni​ quindi avrete il vostro riscatto, a patto che non vi mostrerete insicuri o non getterete alle ortiche le possibilità di riprendere il controllo!

Oroscopo Pesci: Fate attenzione a non tirare troppo la corda, è vero che da metà giugno godete di un cielo favorevole e di tanti vantaggi… tuttavia evitate di forzare troppo i tempi e di esagerare con la calma, la tranquillità e il rimandare al domani o a quando ci sarà voglia. In ogni caso le risposte in amore arriveranno (e saranno positive) quindi non temete​, effettivamente avete seminato tanto e bene nell’ultimo periodo e non sarebbe stato giusto altro epilogo ma in ogni caso tenete gli occhi aperti!

Almanacco del 16 luglio

Santo del giorno: Beata Vergine Maria del Monte Carmelo

Proverbio: Quando in Luglio il fumo resta nel camino il tempo sarà troppo caldo

Nati oggi