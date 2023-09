Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 settembre 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ci avvisa su come andranno le cose nella giornata di venerdì 15 settembre, che anticipa un altro attesissimo weekend, soprattutto da chi è rientrato a scuola e al lavoro. Ecco le sue nuove previsioni astrali contenute nell’oroscopo del giorno.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: non temere, presto l’amore tornerà ad essere positivo, quando ci sono dei periodi conflittuali è molto importante avere al proprio fianco una persona che ti sostiene. Nel mese di giugno hai avuto dei problemi sul lavoro, ora bisogna capire come agire in vista del futuro. Non fare passi azzardati sul lavoro, meglio mantenere le cose come stanno. Cerca di dedicare più tempo a te stesso.

Oroscopo Paolo Fox Toro: ti consiglio di non essere troppo geloso nei confronti del tuo partner, se avete avuto dei problemi, potrete risolverli entro la metà di ottobre. Vedrai che presto riuscirai ad avere maggiori rassicurazioni. Buone notizie sul lavoro, Giove è nel segno e ti farà avere delle brillanti idee, inoltre allontanerà tute le persone negative. Non essere troppo ansioso, altrimenti rischi di rovinare le tue giornate.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: in mattinata potresti avere qualche piccolo disguido con il tuo partner, ma nel pomeriggio andrà meglio. Hai voglia di fare cose nuove sia in amore che sul lavoro, ma non puoi fare tutto ora. Sul lavoro sei sempre più annoiato, cerca di mantenere la calma. Buone notizie per la tua salute, nel pomeriggio avrai più forza.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: nel pomeriggio la Luna sarà dissonante, ti consiglio quindi di prestare particolare attenzione. Oggi senti la necessità di dire tutto quello che pensi, ma dosa bene le tue parole. Se ti hanno escluso da un progetto lavorativo, non farti il sangue amaro, troverai sicuramente di meglio. La forza fisica sta tornando e ti senti meno nervoso e affaticato.

Oroscopo Paolo Fox Leone: se devi parlare di questioni importanti che riguardano la famiglia, fallo adesso e non rimandare nulla. Per fortuna ora riesci ad essere meno ansioso nei confronti di un tuo familiare che è stato male. Nel complesso sarà una giornata agitata. Potresti valutare delle nuove proposte lavorative in vista dei prossimi mesi. Stasera sarai molto stanco.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: se senti che il nervosismo prende il sopravvento, evita contatti con persone che potrebbero farti innervosire ulteriormente. Sei molto agitato e arrabbiato. Sul lavoro ormai sono cambiate alcune cose già da un po’, forse devi ancora abituarti. Ti senti un po’ meglio, ma evita di fare sforzi troppo pesanti.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: si prospetta una giornata molto interessante per i single, quindi non chiudetevi in casa e non declinate nessun invito. Hai tanta energia positiva e ti senti molto forte. Sul lavoro riceverai una telefonata che risolverà un bel po’ di problemi, la fine del mese sarà molto interessante. Le cure di bellezza che comincerai oggi sono favorite.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: entro la giornata di domenica i single faranno degli incontri che potrebbero rivelarsi molto importanti, questo è un periodo favorevole per i sentimenti. Oggi sarai molto ispirato e riuscirai a fare tutto quello che desideri. Si prospetta una giornata lavorativa molto valida, quindi datti da fare! Buone notizie per la tua salute, sei molto forte ed energico.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: la mattinata di oggi sarà un po’ tesa, ma nel pomeriggio ci sarà uno sblocco. Ora ti senti più forte rispetto al passato. I liberi professionisti nelle prossime settimane avranno un grosso vantaggio da sfruttare. Se sei nervoso per un motivo particolare, ora si può recuperare.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: si prospetta una giornata molto interessante per i sentimenti e la mattina andrà ancora meglio del pomeriggio. Non sottovalutare i nuovi incontri, potrebbero trasformarsi in qualcosa di molto importante. Sul lavoro potresti avanzare di grado oppure potresti riuscire a risolvere un problema personale, non rimandare nulla a domani. A fine giornata avrai dei lievi malesseri, forse è il caso di farsi controllare.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: le cose in famiglia sembrano andare meglio e questo week end promette molto bene, potresti fare degli incontri interessanti. Chi lavora in proprio avrà tante opportunità da sfruttare, magari un progetto potrebbe prendere finalmente piede dopo tanta attesa. Sei un po’ troppo stressato, dovresti concederti una pausa.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: chi ha affrontato da poco una separazione ora è molto diffidente, ma non lasciare che il passato rovini il tuo presente. Sul lavoro dovrai gestire con molta prudenza un cambiamento, alcuni del tuo segno hanno già deciso di cambiare lavoro. A fine giornata sarai molto teso, cerca di rilassarti un po’.