Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 febbraio 2024: le previsioni segno per segno

Siamo arrivati al Carnevale, la famosa festa delle mascherine, che vedrà bambini di ogni età e adulti in piazza vestiti in modo variopinto. Ma come andrà questa giornata secondo le stelle? Non ci resta che scoprirlo secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 13 febbraio.

Oroscopo Ariete: La volontà c’è, ma non tutto quadra, colpa di una Luna dissonante che arreca qualche fastidio. Guardate avanti, in amore se la relazione non funziona o finisce, si va oltre, e niente minestre riscaldate. Un progetto o una novità sono già pronti, dovrete lavorarci sopra. Un po’ di comprensione nei rapporti con le persone della Bilancia e del Cancro.

Oroscopo Toro: Siete stati un po’ tesi, ma questa Luna vi farà trovare tranquillità. I progetti nati di recente andranno definiti entro maggio. La prima parte di febbraio è servita per studiare le strategie al fine di vincere una battaglia e adesso ci sono da affrontare le sfide con Marte che costituisce la necessità di mantenere posizioni e in casi eccezionali difendersi da attacchi. In amore c’è stata un po’ di perplessità nelle coppie, sarà importante ritrovare un accordo.

Oroscopo Gemelli: Con Giove nel segno, da giugno nuovi progetti si avvieranno, quindi, se non avete ricevuto già una buona riposta bisogna rimanere ottimisti. Fare le solite cose vi annoia, d’altronde siete persone creative. Sarà un’impresa rimanere fermi, chi ha avuto problemi personali e fisici dovrebbe ritrovare tranquillità. La fretta è cattiva consigliera, ci vuole concentrazione nel fare le cose e non dunque non farne tante. In amore evitate di ricadere in discussioni che appartengono al passato. Per i single e per chi vuole vivere avventure, le stelle di fine febbraio sono favorevoli.

Oroscopo Cancro: Siete molto attivi e sensibili, ma anche permalosi e suscettibili. La fase difficile sta per finire e si passa a una migliore. Siete in attesa di eventi, è il caso di osservare con attenzione ciò che ti circonda. La fine di febbraio potrebbe essere efficace per iniziare a vedere le cose che vi circondano in modo diverso. In arrivo novità in amore, il fine settimana potrebbe essere dedicato al recupero di un sentimento, alla scoperta o riscoperta di una persona.

Oroscopo Leone: Siete orgogliosi e difficilmente ammettete di sbagliare. Dall’anno scorso ci sono stati cambiamenti che sono ancora in corso. Ormai non farete più le cose di prima, finalmente avete capito che il passato deve essere accantonato per concentrarsi sulla gestione del futuro. La fine di febbraio porta opposizioni planetarie da gestire con cura, soprattutto se ci sono ex arrabbiati o se voi stessi nutrite dei dubbi in amore.

Oroscopo Vergine: Vi serve assolutamente un po’ di relax nella seconda parte di febbraio. Fino a ora siete stati coinvolti da tanti eventi, chi ha un’attività in proprio ed è reduce da un successo personale. Il destino di un progetto è nelle vostre mani, entro maggio dovrete capirlo, anche perché alcune persone si sono allontanate o voi stessi avete messo al bando chi non meritava più la vostra fiducia. C’è chi dorme poco, chi sta pensando a quello che deve fare dopo la primavera, chi deve adirarsi per far valere le proprie opinioni. Ci saranno giornate piene di cose da fare, non scaricate questa tensione in amore, i sentimenti sono in recupero.

Oroscopo Bilancia: Vi passano tante idee per la testa, grandi progetti, ma la giornata di martedì vi vede troppo pigri o poco tranquilli a causa di una Luna dissonante. Nel corso delle ultime tre settimane, molti hanno avuto un calo fisico e devono recuperare. Tuttavia, Marte ha iniziato il suo transito favorevole, Venere sarà attiva da venerdì, tutto ciò consentirà nei prossimi giorni di recuperare situazioni difficili.

Oroscopo Scorpione: Dovete avere una visione chiara del vostro futuro. Questa giornata aiuta ma fate attenzione ai contrasti con l’ambiente circostante. Il nuovo transito di Venere impone rigore in amore. Riuscirete a recuperare un sentimento? Certo è che molto dipende dalla persona che sta al tuo fianco o che vorreste vicina. Chi ha due storie in ballo, ha fatto confusione entro fine mese, dovrà cercare di stare meglio. Nessuna novità in ambito lavorativo, le prossime due settimane potrebbero incidere sulla qualità di alcuni legami, ci saranno ritardi, mentre la seconda metà di marzo sanerà molte situazioni.

Oroscopo Sagittario: Lasciatevi andare all’amore con questa bella Luna favorevole. L’evoluzione di un sentimento dipende dal tipo di rapporto che stai vivendo: nei rapporti di lunga data la noia va superata, i legami nati di recente funzionano al meglio. Potreste privilegiare alcuni segni come l’Acquario e la Bilancia. Ci sarà un risveglio emotivo eccellente nella seconda parte del mese. Siate ottimisti nel pensare al futuro, e stabilire ciò che dovete fare entro e non oltre maggio.

Oroscopo Capricorno: Nonostante le stelle a vostro favore, una Luna contraria vi arreca disagi e molta fatica. La maggioranza non si lamenta perché le cose vanno male, ma solo perché ci sono troppe responsabilità e poco tempo per rilassarsi o da dedicare al partner e alla famiglia. Vittorie sono ancora possibili, chi è in attesa di una notizia le giornate di riferimento saranno dal 23 al 29. Anche chi ha avuto un problema fisico lo potrà risolvere gradualmente. Dovreste avere maggiore interesse per l’amore, il fine settimana, esclusa domenica, potrebbe rievocare un sentimento.

Oroscopo Acquario: Lasciate perdere le spese inutili, è imp0ortante sentirsi bene con se stessi, c’è la voglia di cambiare stile di vita, il look, e c’è anche chi pensa di fare un piccolo intervento estetico o semplicemente circondarsi di persone serene. Questa parte del mese di febbraio spinge all’amore, entro domenica Venere e Marte saranno nel segno. Potreste persino non riuscire a dormire la notte, tanta è l’eccitazione che aumenta al pensiero di fare cose diverse dal passato. I nuovi amori sono di riferimento, Sarà possibile costruire qualcosa di importante con il giusto partner al fianco.

Oroscopo Pesci: Dovete analizzare i vostri sentimenti in questi giorni. Il fine settimana sarà importante e alcune coppie si troveranno di fronte a una specie di revisione sentimentale da porre in essere al più presto. Per voi è sempre difficile dimenticare un amore anche dopo una separazione. Quindi, bisogna far piazza pulita dei fantasmi del passato che vi danneggiano emotivamente. Migliorate la vostra autostima se cercate una nuova passione. I prossimi mesi saranno importanti per valutare una proposta di lavoro, avete tempo fino a maggio, poi alcune proposte potrebbero scadere.