Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 settembre 2023: le previsioni segno per segno

Come proseguirà questo inizio di settimana, che corrisponde anche con il rientro a scuola e, per molti, al lavoro? Vediamo come andranno le cose in amore, lavoro e fortuna secondo l’ultimo oroscopo del 12 settembre di Paolo Fox.

Ariete. Le stelle ti invitano, per questa giornata, a fare una riflessione e il punto sulla tua vita sentimentale, perché è importante capire se stai andando nella direzione giusta o quali sono le prospettive. Venere ti è amica e aiuta a risolvere problemi d’amore ma anche a fare incontri speciali. Apriti agli altri, sii disponibile. Ci sono nuovi progetti che stanno per partire, potresti avere più spazio degli anni passati. Novità.

Toro. In questa giornata ti senti a disagio anche dal punto di vista dell’aspetto fisico. Effettivamente, non ti senti in forma. Il peggio è passato e credo che tutti quelli che hanno avuto problemi legali, finanziari in un modo o nell’altro abbiano trovato la soluzione per procedere. Non c’è dubbio che ti sei dedicato e impegnato molto nel campo lavorativo, otterrai buoni risultati, anche se hai intrapreso percorsi diversi rispetto al passato. In amore si recupera da ottobre.

Gemelli. Ciò che è successo nel passato ha rotto il puzzle della tua vita, adesso è il momento di rimettere a posto i tasselli, tra questi, c’è la situazione finanziaria da sistemare. In ogni caso, pare che in questi giorni possa arrivare una buona notizia. Ti anticipo che mercoledì sarà una giornata un po’ più stancante, quindi ti converrebbe concludere tutte le cose che ti interessano entro oggi.

Cancro. Attenzione nelle relazioni in cui tra poco si convive, possono esserci delle discussioni per motivi economici, e non è da escludere che in qualche conversazione tra capi e con colleghi ci sia stato un vero e proprio problema, una difficoltà di comunicazione che per fortuna resta temporanea. Il vero problema riguarda l’amore. Devi cercare ad ogni costo di non scaricare le tensioni quotidiane nella tua relazione sentimentale.

Leone. Tutte le persone che lavorano da tempo per un’azienda si aspettano un riconoscimento. Quelli che hanno ricevuto un incarico importante sono soddisfatti da un lato, dall’altro sanno che andranno a vivere mesi di grande tensione. E’ probabile che in amore tu stia testando certe relazioni per capire se sono davvero importanti. Se vivi una storia di riferimento, va sempre sostenuta dalla passione, evitate la competizione con il partner.

Vergine. Tutti coloro che hanno la possibilità di concludere affari o più semplicemente di stringere buoni contatti trascorreranno un periodo positivo. Siete sotto stelle importanti in linea generale ma è efficace soprattutto per quello che riguarda la vita pratica. Sole e Mercurio in transito nel tuo segno zodiacale portano una buona abilità, capacità d’azione.

Bilancia. A livello astrologico stai vivendo una situazione particolare. A breve, ci sarà una buona possibilità di agire anche in altri settori rispetto a quelli che hai frequentato sino ad oggi. Motivo per cui, anche se c’è una crisi nel lavoro, ci sarà anche una soluzione. Che tu sia divenuto irruento è un fatto! In effetti, ci sono persone che non ti riconoscono più. Tu ti stai anche impegnando per essere più diplomatico, ma la realtà è che stai scoppiando e non vuoi più tenerti le cose dentro, questo provoca l’agitazione di molte persone.

Scorpione. Con Giove in opposizione, nascono o permangono dei dubbi nel lavoro, in particolare se stai cominciando una nuova collaborazione. Il timore è di non farcela, di non ottenere buoni risultati. Chi lavora part time è più agitato, cerca qualcosa di fisso, ma spesso è solo una tensione momentanea e in qualche caso immotivata. Tu sei una persona che si attiene molto alla realtà, critica, suscettibile anche quando non vuoi darlo a vedere. Se qualcuno ti ha ferito o l’atteggiamento di una persona ti ha deluso, non devi rovinarti le giornate per questi motivi.

Sagittario. Con Venere favorevole si portano avanti i progetti d’amore con relativa facilità ma soprattutto fare incontri e viverli in maniera positiva. Per questo motivo, invito tutti coloro che sono rimasti delusi da una storia d’amore a recuperarla al più presto. Tuttavia, potrebbero nascere dei dubbi se l’interesse cade su due persone, in questo caso bisogna scegliere. Il fine settimana sarà interessante per gli incontri.

Capricorno. È un momento particolare della tua vita in cui sei impegnato in molteplici situazioni contemporaneamente, ma oggi arriva una soddisfazione in più. Se il lavoro ti appassiona sei capace di dedicargli tanto tempo, tutta la giornata in pratica anche perché vuoi raggiungere i tuoi obiettivi, tieni presente però che ti serve anche un po’ di relax. L’amore sarà importante a ottobre, se il cuore è solo, inizia a frequentare persone anche se c’è stata una separazione nel passato.

Acquario. Stai vivendo un periodo agitato, il motivo è che ti aspettavi risposte più veloci. Ti avevo parlato di rallentamenti, di qualche dubbio dal punto di vista economico. Forse non vuoi fare le stesse cose ma sei costretto a portarle avanti. In realtà è probabile che tu abbia scontentato con una scelta di persone che confidano su di te. Se l’amore non riesce a darti risposte forse è anche perché tu ogni tanto giochi a fare l’inafferrabile.

Pesci. Ci sono tante cose da organizzare, recuperare un vecchio progetto, parlare con persone che possono essere importanti per il tuo futuro a livello lavorativo. Potremmo dire che in questo periodo sei in attesa, trattative in corso con giornate, come quella di oggi, in cui si avverte la fatica e anche la confusione. E’ probabile che non ti senta in perfetta forma, non dare per scontato nulla. Probabilmente sei in attesa di una risposta, vorresti avere maggiori garanzie che arriveranno, però, solo nel tempo.