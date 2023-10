Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 ottobre 2023: le previsioni segno per segno

Le avversità e le gioie, le difficoltà e i momenti di ripresa: questo e molto altro tra le previsioni astrali di Paolo Fox. Vi proponiamo il suo ultimo oroscopo del giorno di giovedì 12 ottobre.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: In questo momento avvertite il forte desiderio di cambiare vita, di ripartire da zero e riscrivere la vostra storia cambiandola dalle fondamenta. Mercurio in opposizione lascerà ancora in sospeso alcune situazioni scomode che vi stanno creando notevoli difficoltà anche a livello economico. Soprattutto dal punto di vista della gestione dei soldi permangono ancora delle incertezze e delle perplessità. Dovreste cercare di moderare le vostre spese per evitare di finire in “bolletta”. Le stelle vi consigliano di evitare strapazzi e di riposare un po’ di più anche per ricaricare le pile.

Oroscopo Toro Paolo Fox: Giove nel segno porterà molte responsabilità che graveranno sulle vostre spalle pesando come un macigno. In questo momento non è facile riuscire a tenere testa a tutto e a tutti. Chi sta studiando o chi svolge una mansione particolarmente delicata, potrebbe essere distratto da altri problemi che stanno ritardando i vostri programmi. Secondo l’Oroscopo del giorno, la giornata odierna sarà fondamentale per riposare un po’ di più e rilassarvi dopo un periodo particolarmente concitato. Anche in amore sarà possibile ritrovare un po’ di intimità con il vostro partner.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: In questi giorni dovrete stare molto attenti alle complicazioni che potrebbero sorgere soprattutto nelle relazioni con le altre persone. Ci sono delle situazioni che bisognerebbe risolvere rapidamente e che invece sembrano incancrenirsi ogni giorno di più. Anche dal punto di vista sentimentale dovreste cercare di essere maggiormente cauti anche perché state programmando tante cose e non sempre avete il tempo per poterle fare in serenità. State riempendo la vostra vita di tante iniziative ma sarebbe meglio cercare anche di trovare un ritaglio di tempo per voi stessi e per il vostro benessere psicofisico.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: Siete immersi in una serie di progetti che vi impegneranno tantissimo almeno fino alla giornata di sabato. Cercate di programmare ogni cosa con saggezza anche per non rischiare di non poter onorare tutti gli impegni presi. Secondo le previsioni di Paolo Fox, dovreste cercare di fare solo le cose opportune evitando di esporvi in maniera eccessiva. A volte è meglio fare poche cose, ma facendole bene e con la dovuta concentrazione, piuttosto che farne tante ma senza dedicarvi con attenzione e puntualità. Ci sono persone che vorrebbero mettersi di traverso per intralciare i vostri programmi: cercate di reagire con calma e saggezza.

Oroscopo Leone Paolo Fox: Avete una grande voglia di emergere e di dimostrare agli altri il vostro vero valore. Sono tante le iniziative che state intraprendendo per tornare sulla cresta dell’onda. Le stelle vi consigliano di selezionare bene i vostri impegni anche per evitare di trovarvi in difficoltà e di non poterli onorare tutti come si deve. Dovrete fare attenzione ad alcune persone che proveranno a mettervi in difficoltà. Potrebbero nascere degli screzi o delle incomprensioni che vi creeranno notevoli disagi. Coloro che hanno chiuso una storia sentimentale, adesso saranno pronti a rimettersi in gioco.

Oroscopo Vergine Paolo Fox: Venere sta uscendo dal segno in questi giorni, con buona pace di chi sta ancora cercando l’amore. Chi non è riuscito a trovarlo nei mesi precedenti forse non è proprio interessato a rifarsi una vita o a condividerla con un’altra persona. Giove opposto potrebbe portare dei grattacapi come nuovi contenziosi legali o beghe a livello familiare. Chi si trova in mezzo ad una controversia di natura legale, dovrebbe cercare di consultare un avvocato o un esperto, evitando di difendersi senza conoscere la legge.

Oroscopo Bilancia Paolo Fox: Marte sta per uscire dal segno e questa rappresenta sicuramente una buona notizia per i nati sotto il segno della Bilancia che ritroveranno un nuovo slancio e la voglia di riemergere dopo un periodo di grigiore assoluto. Secondo l’Oroscopo del giorno, questo cielo vi regalerà tutta quella energia che vi è mancata nella prima parte dell’anno. Molte porte del passato si sono ormai chiuse definitivamente, ecco perché siete nuovamente pronti all’azione e a ripartire per iniziare nuove storie o nuovi rapporti di lavoro. Sarà importante testare il valore di una relazione, soprattutto nelle coppie di lunga data.

Oroscopo Scorpione Paolo Fox: Nel corso delle prossime settimane ci saranno delle buone opportunità che dovrete assolutamente sfruttare. Chi proviene da un periodo di forti disagi interiori, adesso avrà la voglia di ripartire e di rimettersi in gioco per ritrovare l’armonia interiore. Se nei rapporti interpersonali c’è ancora qualcosa che non quadra, dovrete cercare di non agitare le acque per non peggiorare la situazione. Venere è tornata in aspetto positivo e questo potrebbe consentirvi di svoltare e di intraprendere con successo nuove iniziative.

Oroscopo Sagittario Paolo Fox: Tenere per troppo tempo dentro il malumore rischia di farvi implodere e di farvi perdere le staffe. Questo è il momento per cercare di darsi una regolata e per gestire le vostre emozioni con saggezza, evitando di dire cose di cui potreste pentirvi. Un amore potrebbe tornare in discussione anche per banali ragioni. Dopo un periodo di disagio che ha riguardato soprattutto i sentimenti, questo è il momento giusto per ripartire e ritrovare la voglia di amare e di stare con il proprio partner.

Oroscopo Capricorno Paolo Fox: Qualcuno ha tirato troppo la corda con voi e adesso si sta arrivando alla resa dei conti. Grazie al supporto di Venere, potrete finalmente parlare chiaro e arrivare al “dunque” della questione, cercando di fare valere le vostre ragioni. Ottobre sarà un mese decisivo sia per quanto riguarda l’amore che le amicizie. È il momento giusto per testare la tenuta di un sentimento. Se volete fare chiarezza nell’ambito di un rapporto, dovrete dire chiaramente come la pensate, senza riserve e con grande risolutezza. Cercate di cautelarvi dal punto di vista finanziario. Fino a giorno 23 dovrete affrontare delle spese importanti.

Oroscopo Acquario Paolo Fox: In questo momento dovrete cercare di “giocare di rimessa”, facendovi scivolare addosso quelle provocazioni che giungono dall’esterno. Da giorno 13 avrete la Luna dalla vostra parte che vi darà un grande supporto. Le situazioni che state vivendo in questo periodo sono particolarmente positive a patto che capiate definitivamente cosa volete realmente, seguendo il vostro istinto. Secondo l’Oroscopo del giorno, avrete il desiderio di avere al vostro fianco un partner comprensivo che sappia capirvi al volo e che rispetti le vostre esigenze.

Oroscopo Pesci Paolo Fox: Chi ha in ballo una situazione contrattuale che non si risolve, dovrà pazientare ancora un po’, perché le stelle non giocano dalla vostra parte. Chi è stato molto agitato negli ultimi giorni, anche oggi potrebbe vivere una fase piuttosto concitata. Dovrete cercare di accettare con filosofia la situazione attuale, aspettando tempi migliori che certamente arriveranno. Anche in famiglia potrebbero nascere degli scontri per banali ragioni. Dal punto di vista fisico c’è qualcosa che non va che richiederebbe ulteriori approfondimenti: consultate uno specialista.